Nguyên nhân thai chết lưu và những thông tin mẹ bầu cần biết

Nuôi dạy con 23/03/2020 07:09

Biết nguyên nhân thai chết lưu sẽ giúp mẹ phòng tránh và mang thai an toàn. Mẹ bầu hãy theo dõi các thông tin dưới đây để có kiến thức khi mang thai.

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Thai chết lưu là nỗi sợ của bất kỳ phụ nữ nào khi mang thai. Tình trạng này nếu không may gặp phải, không những mẹ bầu bị mất thai nhi mà còn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Biết được những nguyên nhân thai chết lưu sẽ giúp mẹ phòng tránh được hiện tượng này và mang thai an toàn. Mẹ bầu hãy theo dõi các thông tin dưới đây để có thêm kiến thức khi mang thai.

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Nguyên nhân thai chết lưu và những thông tin mẹ bầu nhất định phải biết - Ảnh minh họa: Internet

Thai lưu có nghĩa là gì?

Thai lưu được định nghĩa là hiện tượng thai bị ngừng phát triển và bị lưu lại trong tử cung của người mẹ trong khoảng thời gian 48h đồng hồ. Theo các nghiên cứu cho thấy, tuổi thai càng cao thì thời gian thai bị lưu lại trong tử cung càng ngắn. Đồng thời, khi đó mẹ sẽ bị dọa sảy trong thời gian dài hơn và bị ra máu nhiều hơn.

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Tình trạng thai lưu là thai ngừng phát triển và lưu lại trong dạ con - Ảnh minh họa: Internet

Tình trạng thai chết lưu nếu không xử lý kịp thời, màng ối bị rách, vi khuẩn sẽ xâm nhập vào dạ con, gây nhiễm khuẩn và đe dọa tính mạng của người mẹ. Đồng thơi, nếu thai chết lưu và để lâu, người mẹ bị băng huyết trong thời gian dài sẽ gây rối loạn đông máu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của mẹ.

Nguyên nhân thai chết lưu

Về nguyên nhân thai chết lưu, có một số nguyên nhân từ phía người mẹ và từ phía thai nhi, cụ thể như sau:

Nguyên nhân do người mẹ

Vấn đề nguyên nhân thai lưu có thể xuất phát từ người mẹ, cụ thể là:

  • Mẹ mắc các bệnh mãn tính như: Bệnh tim, lao phổi, suy gan hoặc thận, thiếu máu,...
  • Mẹ mắc các bệnh về nội tiết như: Tiểu đường, thiểu năng, suy giáp,...
  • Mẹ bị nhiễm độc trong quá trình thai nghén: Quai bị, viêm gan, cúm, sởi, sốt rét,... Đây là một trong những nguyên nhân thai lưu 7 tuần và nguyên nhân thai lưu 8 tuần khá phổ biến.
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Sốt xuất huyết cũng có thể là nguyên nhân gây thai lưu - Ảnh minh họa: Internet
  • Người mẹ thường xuyên làm việc hoặc tiếp xúc với môi trường độc hại, nhiều hóa chất.
  • Mẹ bầu có tiền sử bệnh lý như viêm tĩnh mạch huyết khối hoặc thuyên tắc phổi dẫn tới đông máu.
  • Người mẹ từng có tiền sử bị thai lưu hoặc hay sử dụng đồ uống có cồn, chất kích thích,...

Nguyên nhân thai chết lưu do thai nhi

Hiện tượng lưu thai có thể do nguyên nhân thai nhi gặp các vấn đề như:

  • Thai nhi bị rối loạn nhiễm sắc thể, có thể do di truyền từ bố mẹ hoặc do đột biến gen trong quá trình thụ tinh và sự phát triển của phôi không bình thường. Đây là nguyên nhân phổ biến gây ra hiện tượng thai lưu 3 tháng đầu.
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Thai nhi bị rối loạn nhiễm sắc thể cũng có thể gây lưu thai - Ảnh minh họa: Internet
  • Thai nhi bị bất đồng nhóm máu so với người mẹ.
  • Dị tật bẩm sinh, phù thai rau, não úng thủy. Hoặc trường hợp đa thai, thai thực hiện truyền máu cho nhau nên thai cho máu dễ bị lưu.

Nguyên nhân do tử cung và trên phần phụ của người mẹ

Các vấn đề nằm ở tử cung và trên phần phụ của người mẹ cũng có thể khiến cho thai chết lưu, cụ thể là:

  • Các vấn đề về dây rốn như: Dây rốn bị xoắn hoặc thắt nút, dây rốn bị chèn ép hoặc quấn cổ, quấn lên cơ thể thai nhi khiến thai nhi chết lưu.
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Dây rốn quấn quanh cổ hoặc thân mình của thai nhi có thể gây lưu thai - Ảnh minh họa: Internet
  • Các vấn đề về bánh rau và ối của người mẹ.
  • Tử cung của mẹ bị dị dạng hoặc kém phát triển dẫn tới thai nhi không được nuôi dưỡng đầy đủ.
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Tử cung dị dạng cũng là 1 nguyên nhân có thể gây lưu thai - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu thai lưu

Ngoài những nguyên nhân thai chết lưu trên, mẹ cần biết các dấu hiệu sau để biết mình có bị lưu thai hay không. Thông thường, giai đoạn đầu của thai kỳ, các dấu hiệu thai lưu không ra máu là không hề hiếm gặp. Thậm chí, nhiều người vẫn cảm thấy cơ thể bình thường. Tuy nhiên, mẹ bầu có thể tham khảo các dấu hiệu sau:

  • Không còn cảm giác nghén: Mặc dù trước đó mẹ vẫn cảm thấy nghén nhưng đột nhiên các triệu chứng biến mất thì đó có thể là dấu hiệu thai bị lưu.
  • Đau bụng dưới thường xuyên và dữ dội.
  • Bị ra máu màu nâu hoặc đen.
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Mẹ bầu bị ra máu nâu hoặc đen có thể là dấu hiệu thai lưu - Ảnh minh họa: Internet
  • Thai nhi không còn đạp, bạn không còn cảm thấy cử động của thai nhi.
  • Bị vỡ nước ối.
  • Không còn tim thai khi đi siêu âm.

Thai lưu có cứu được không? Cách xử lý như thế nào?

Thai chết lưu tức là đã không còn phát triển nhưng vẫn lưu lại trong tử cung trên 48h. Vì vậy, không có cách nào giúp thai lưu phục hồi lại sự sống. 

Cách xử lý khi thai lưu là cần phải hút thai ra khỏi tử cung của người mẹ sớm nhất có thể. Nếu kéo dài thời gian sẽ gây nguy hiểm cho mẹ, ảnh hưởng đến tử cung, buồng trứng và thậm chí đe dọa tính mạng của người mẹ. 

Trên đây là những nguyên nhân thai chết lưu và các thông tin mà mẹ bầu cần biết. Nắm được các nguyên nhân, dấu hiệu và cách xử lý sẽ giúp mẹ bầu phòng tránh và mang thai an toàn.

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