Mách mẹ bầu những điều cần biết khi mang thai 3 tháng đầu

3 tháng đầu là giai đoạn vô cùng quan trọng của thai nhi. Lần đầu tiên làm mẹ chắc hẳn có rất nhiều người lo lắng. Để con chào đời được khỏe mạnh và phát triển bình thường, mẹ bầu nên trang bị cho mình kiến thức “ những điều cần biết khi mang thai 3 tháng đầu ” và kiến thức chăm sóc thai nhi trong cả quá trình mang thai.

Khi bạn thấy cơ thể mình có một số thay đổi như mệt mỏi, chán ăn, đi tiểu nhiều và buồn ngủ, trong người nôn nao và có ra máu trước kỳ kinh nguyệt thì có thể bạn đã có bầu. Dấu hiệu dễ nhận biết nhất đó ngực căng tức và đồng thời trễ kỳ kinh nguyệt thì lúc này bạn nên mua que thử thai để xét nghiệm.

Làm thế nào để nhận biết đang mang bầu? Và nên làm gì tiếp theo trong 3 tháng đầu của kỳ thai? Đều là những quan tâm của của những người mong muốn và đang làm mẹ. Để có kế hoạch chăm sóc thai nhi tốt từ tuần thai đầu tiên mẹ bầu nên nhận biết khi nào cơ thể có dấu hiệu có thai và làm gì để tránh sảy thai.

Tuần đầu tiên của thai kỳ sẽ được tính từ thời điểm kết thúc chu kỳ kinh nguyệt và bắt đầu sự thụ thai được diễn ra.

Căng tức ngực là một trong các dấu hiệu của mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm mang thai 3 tháng đầu

Quá trình mang thai từ lúc thụ thai cho đến khi sanh diễn ra theo ba giai đoạn 1,2, 3 được gọi là tam cá nguyệt. Tam cá nguyệt đầu tiên là giai đoạn 1 mang bầu. Lúc này cơ thể mẹ bầu 3 tháng đầu sẽ có nhiều sự thay đổi lớn.

Tam cá nguyệt đầu tiên (3 tháng đầu mang thai) lượng hooc môn trong cơ thể của mẹ thay đổi đáng kể, tử cung của mẹ bắt đầu mềm ra và mở rộng hơn. Thành tử cung thì dày lên để thai nhi “làm tổ”. Lúc này, cơ thể mẹ bầu cần tăng cường máu và oxy để nuôi dưỡng bào thai, khiến cho nhịp tim và thân nhiệt của mẹ thay đổi tăng lên.

Trong ba tháng đầu, nguy cơ sảy thai là rất lớn nên mẹ bầu cần chú ý và chăm sóc thai nhi cũng như bản thân thật tốt để thai nhi luôn khỏe mạnh và phát triển bình thường. Đây là giai đoạn mẹ nên suy nghĩ về việc sinh em bé, chăm con như thế nào và lên kế hoạch tốt nhất cho đến khi em bé chào đời.

3 tháng đầu mẹ bầu nên chú ý sức khỏe để chăm sóc thai nhi tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Những điều cần biết khi mang thai lần đầu để tránh sảy thai

Các mẹ cần nắm được những điều sau để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Thăm khám bác sĩ

3 tháng đầu mang thai là giai đoạn cả cơ thể mẹ bầu và cả thai nhi 3 tháng đầu đều rất nhạy cảm. Đây cũng là giai đoạn mà tỷ lệ sảy thai nhiều nhất. Để tránh sảy thai, việc đầu tiên mà mẹ bầu nên làm là thăm khám bác sĩ để kiểm tra sức khỏe của cả mẹ và thai nhi, cũng như sàng lọc các trường hợp xấu có thể xảy ra.

Mẹ bầu nên thăm khám bác sĩ để kiểm tra sức khỏe của thai nhi và có phương pháp chăm sóc thai nhi tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Hoạt động thể chất

Mẹ bầu nên tập những môn thể thao vận động nhẹ nhàng như là đi bộ, tránh môn thể thao dùng nhiều sức và vận động mạnh. Ở giai đoạn này mẹ nên làm những việc nhẹ không làm việc nặng và áp lực.

Chế độ ăn uống

Các mẹ bầu chú ý không ăn đồ ăn thức uống cay nóng, đồ ăn sống và có chứa chất kích thích như rượu bia, cafein, ... Ngược lại, mẹ nên có chế độ ăn uống phù hợp, lành mạnh và cân bằng dinh dưỡng. Mẹ nên không hút thuốc lá và tránh nơi có mùi thuốc lá.

Chế độ ăn uống phù hợp dành cho mẹ bầu 3 tháng đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tiêm chủng

Mẹ nên chú ý sức khỏe để tránh bị đau bụng, bị ốm, cảm lạnh hay các bệnh truyền nhiễm. Mẹ nên tiêm các loại vắc xin dành cho bà bầu theo kỳ và đầy đủ như: vắc xin viêm gan A, B , ho gà, uốn ván, bạch hầu, sởi, quai bị, rubella, và bại liệt.

Tinh thần tốt

Mang thai không phải là điều dễ dàng. Chưa kể trong cuộc sống có vô số những áp lực, căng thẳng, sinh lý và tâm lý bên trong cũng thay đổi khiến mẹ bầu cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không tốt cho thai nhi.

Mẹ nên giảm khối lượng, áp lực công việc và thư giãn, nghỉ ngơi. Hãy để cho tinh thần luôn được tích cực, vui vẻ và lạc quan. Nên ngủ đủ 8 tiếng để cơ thể không mệt mỏi, căng thẳng, có thể giải tỏa căng thẳng bằng việc trò chuyện với mọi người (các mẹ bầu khác) đi mua sắm và học cách thai giáo cho thai nhi, làm như thế này mẹ vừa hạnh phúc vừa vui mà bé lại khỏe mạnh và phát triển toàn diện.

Mẹ cũng nên học hỏi cách chăm sóc và giáo dục con cái để tránh áp lực chăm con sau này. Không chỉ là 3 tháng đầu mà mẹ nên làm như vậy trong suốt cả thai kỳ.

Mẹ bầu nên nghỉ ngơi, học cách chăm sóc thai nhi 3 tháng đầu và chăm con trong suốt thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Được làm mẹ và chăm sóc con luôn là điều hạnh phúc nhất. Bài viết trên đây là những điều cần biết khi mang thai 3 tháng đầu giúp mẹ có định hướng, kế hoạch cũng như kinh nghiệm mang thai 3 tháng đầu tốt nhất để chăm sóc thai nhi. Chúc các mẹ bầu và bé luôn luôn khỏe mạnh!