Mẹ bầu nên ăn gì để con có má lúm đồng tiền?

Nuôi dạy con 12/09/2020 20:19

Má lúm đồng tiền trông rất dễ thương, đặc biệt là khi cười. Nhiều mẹ muốn con mình sinh ra cũng có má lúm và thường thắc mắc: Ăn gì để con có má lúm đồng tiền?

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Trẻ sinh ra có má lúm đồng tiền thường rất hiếm hoi. Theo số liệu thống kế, chỉ có 1/100 trẻ sinh ra là có má lúm đồng tiền, thậm chí còn ít hơn thế. Nhiều bố mẹ muốn con mình sinh ra sở hữu má lúm đồng tiền để trông duyên dáng và đáng yêu hơn, nên rất quan tâm đến vấn đề ăn gì để con có má lúm đồng tiền. Nếu muốn điều ước trở thành hiện thực, dưới đây là một số mẹo dân gian nặn ra má lúm đồng tiền, sinh con ra có má lúm đồng tiền khá thú vị mà Phunuvagiadinh muốn chia sẻ đến bạn đọc.

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Mẹ bầu nên ăn gì để con có má lúm đồng tiền? - Ảnh minh họa: Internet

Má lúm đồng tiền của bé là gì?

Trẻ sơ sinh có má lúm đồng tiền thường sở hữu nụ cười rất duyên, má lúm đồng tiền được xem là điểm nhấn của khuôn mặt con người. Theo quan điểm của nhiều người, lúm đồng tiền chính là nét duyên giúp người con gái trở nên dễ thương hơn. Tuy nhiên, trên phương diện khoa học, má lúm đồng tiền thực chất là một loại dị tật bẩm sinh nhỏ trên hệ cơ mặt của trẻ sơ sinh.

Nếu chỉ có bố hoặc mẹ có má lúm đồng tiền, xác suất để một đứa bé sinh ra có má lúm sẽ là khoảng 25- 50%. Còn khi cả bố và mẹ đều có má lúm đồng tiền thì khả năng đứa trẻ sinh ra có má lúm đồng tiền là rất cao, từ 50 – 100%.

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Trẻ sơ sinh có má lúm đồng tiền thường sở hữu nụ cười rất duyên - Ảnh minh họa: Internet

Đặc điểm dị dạng này được tạo nên một cách ngẫu nhiên do một số lỗi nhỏ trong quá trình phát triển mô liên kết dưới da. Má lúm đồng tiền có thể xuất hiện trên các bộ phận khác của cơ thể, nhưng không nhiều mà hầu như tập trung ở trên mặt là chủ yếu.

Ăn gì để con có má lúm đồng tiền?

Theo kinh nghiệm của ông bà ta để lại, phụ nữ mang thai ăn quả lựu khi mang thai thì tỷ lệ con sinh ra có má lúm đồng tiền sẽ cao hơn so với người không ăn. Quả lựu là loại trái cây khá quen thuộc với nhiều bà bầu đang mong ước con yêu ra đời với nụ cười duyên trong đôi má lúm đồng tiền xinh xắn.

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Ăn lựu để con có má lúm đồng tiền - Ảnh minh họa: Internet

Lựu chứa rất nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho sức khỏe bà bầu, do đó các mẹ hãy ăn lựu mỗi ngày để có thành quả như ý muốn. Để đạt được mục đích, các mẹ hãy ăn lựu theo 1 trong 2 cách được dân gian truyền lại như sau: Tự mua về ăn hoặc hái trộm lựu.

Ở đây, cách thứ hai được xem là có hiệu quả cao hơn nhưng lại là hành động xấu. Bên cạnh đó, việc ăn lựu để có má lúm đồng tiền vẫn chỉ là kinh nghiệm của dân gian chứ chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh công dụng tuyệt vời này của trái lựu.

Những mẹo dân gian giúp bé có má lúm đồng tiền

Bên cạnh việc tìm hiểu vấn đề ăn gì để con có má lúm đồng tiền, các mẹ cũng nên áp dụng thêm các mẹo dân gian dưới đây để tăng khả năng đạt được ước nguyện.

Treo lựu trước nhà

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Treo lựu trước nhà để con có má lúm đồng tiền - Ảnh minh họa: Internet

Lần này vẫn là lựu nhưng lại không phải ăn trực tiếp mà là mua 2 quả lựu về, đem cột dây rồi treo cân xứng trước cửa nhà. Điều này cần thực hiện một cách âm thầm, kín đáo để không ai biết, tốt nhất là thực hiện vào ban đêm để ước muốn con có má lúm đồng tiền được linh nghiệm. 

Nựng má những đứa trẻ có má lúm đồng tiền

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Nựng má những đứa trẻ có má lúm đồng tiền - Ảnh minh họa: Internet

Mẹo dân gian này muốn chỉ cho các mẹ đang bầu bí tìm một đứa bé có má lúm đồng tiền rồi để ý đến nó. Khi không có ai để ý, các mẹ hãy tranh thủ véo nhẹ hoặc xoa 2 tay vào má lúm đồng tiền của bé, sau đó dùng 2 bàn tay xoay vào bụng của mình. Có như vậy điều ước mới hiển linh. Với con trai thì xoay 7 cái còn con gái thì xoay 9 cái.

Xin trẻ con cái má lúm đồng tiền nó đang có

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Xin trẻ con cái má lúm đồng tiền nó đang có - Ảnh minh họa: Internet

Ở đây cũng liên quan đến một đứa trẻ sở hữu má lúm đồng tiền nhưng thay vị lặng lẽ làm, lặng lẽ hiểu thì nhiều người lại thực hiện theo cách khác. Họ sẽ đến bên đứa trẻ có má lúm rồi hỏi xin, ví dụ “Cho cô xin chiếc lúm đồng tiền này nha!”. Nếu đứa bé gật đầu thể hiện sự đồng ý thì có thể đứa bé trong bụng của người xin sẽ có má lúm giống hệt như vậy.

Theo các chuyên gia và nền y học hiện đại ngày nay, dựa trên cơ sở hình thành má lúm đồng tiền trên cơ mặt, nhiều người có thể tạo má lúm nhân tạo nhờ sự can thiệp của phẫu thuật thẩm mỹ. 

Trên đây là những thông tin giúp mẹ giải đáp vấn đề thắc mắc ăn gì để con có má lúm đồng tiền cũng như một số mẹo giúp con sinh ra có má lúm theo quan niệm dân gian được lưu truyền lại. Những phương pháp dân gian này không gây tổn hại gì đến sức khỏe hay tinh thần của thai phụ nên các mẹ có thể thử, biết đâu may mắn lại mỉm cười thì sao?

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