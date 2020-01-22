Lý do vì sao bé ăn tốt nhưng không tăng cân?

Việc trẻ em chậm lớn, chậm phát triển đang là vấn đề đau đầu của nhiều gia đình. Vì thế cũng có nhiều người lo lắng không biết nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này mặc dù bé ăn tốt nhưng không tăng cân.

Có rất nhiều bà mẹ chia sẻ về vấn đề bé ăn tốt nhưng không tăng cân và lo lắng không biết phải làm sao để các bé có đủ chiều cao, cân nặng như tiêu chuẩn. Có phải do chế độ ăn uống? Hay do loại thực phẩm bạn chọn không phù hợp? Điều đó cũng có thể xảy ra nhưng chỉ là một trong số ít nguyên nhân. Để làm rõ vấn đề này mời quý phụ huynh đón đọc bài viết sau đây. Những nguyên nhân bé ăn tốt nhưng không tăng cân Cân nặng của trẻ em luôn là vấn đề mà nhiều bà mẹ quan tâm, có những bé hấp thụ tốt và tăng cân đều. Nhưng cũng có những bé có chế độ ăn đầy đủ mà vẫn không tăng cân, không đủ cân nặng, chiều cao. Vậy vì sao trẻ ăn tốt mà không tăng cân? Đây là câu hỏi mà các phụ huynh luôn mong muốn có câu trả lời để khắc phục tình trạng trên. Theo nhiều nghiên cứu thì việc bé không tăng cân có thể do những nguyên nhân sau:

Cho bé ăn nhiều nhưng không đủ chất Có rất nhiều phụ huynh nghĩ rằng phải cho con ăn nhiều để nhanh lớn và tăng cân nhanh, điều này hoàn toàn sai lầm. Bởi vì “nhiều” ở đây chỉ là nhiều về số lượng mà không phải là chất lượng dinh dưỡng có trong thực phẩm. Đây là một trong những nguyên nhân bé không tăng cân mặc dù ăn nhiều. Vì vậy cha mẹ nên lưu ý tìm hiểu về nguồn gốc, thành phần có trong thực phẩm để đảm bảo an toàn cũng như có đầy đủ chất dinh dưỡng cho bé. Lựa chọn nguồn thực phẩm có đủ chất dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet Cha mẹ chưa phân biệt được các loại chất phù hợp với trẻ Nguồn thực phẩm rất đa dạng và mỗi loại đều có mỗi lượng chất dinh dưỡng khác nhau. Chính vì thế đối với các bé ăn nhiều nhưng không tăng cân mẹ lại càng phải quan tâm hơn về loại rau củ quả cũng như thực phẩm cho bé. Thường thì rất nhiều cha mẹ chọn cho con ăn nhiều thịt, cá, tôm… để bổ sung chất, tuy nhiên những thực phẩm này chủ yếu chứa nhiều chất đạm. Mặc dù chất đạm quan trọng nhưng nó lại không phải là chất mang đến nguồn năng lượng cần thiết cho cơ thể bé.

Bên cạnh đó nếu cho bé ăn quá nhiều chất đạm sẽ dễ làm bé bị táo bón hoặc khó tiêu. Để trẻ tăng cân tốt bạn nên bổ sung thêm chất béo, đường sữa... vào khẩu phần ăn hằng ngày của bé. Do các bé vận động nhiều Một nguyên nhân mà ít cha mẹ để ý đó là do trẻ quá hiếu động. Việc chạy nhảy thường xuyên, đùa nghịch cả ngày khiến bé tiêu hao nhiều năng lượng. Do đó việc bé ăn nhiều mà không tăng cân cũng là điều dễ hiểu. Hệ tiêu hóa của bé không tốt Bữa ăn nên có đầy đủ chất dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet Có rất nhiều bé ăn nhiều nhưng không tăng cân được là do hệ tiêu hóa thiếu đi 1 số men tiêu hóa hoặc bé phải dùng nhiều loại kháng sinh. Chính nguyên nhân này làm cho lượng thức ăn dung nạp vào cơ thể không chuyển hóa hết các chất dinh dưỡng và không tạo cho bé nguồn năng lượng cần thiết. Do đó các mẹ cần thường xuyên kiểm tra, thăm khám định kỳ để bé có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, từ đó mới có thể hấp thụ chất dinh dưỡng và dễ tăng cân hơn. Kiểm tra thường xuyên sức khỏe của bé - Ảnh minh họa: Internet Giải pháp khắc phục tình trạng bé không tăng cân mặc dù ăn nhiều Bé không tăng cân phải làm sao là câu hỏi chung của nhiều cha mẹ, vậy giải pháp khắc phục là gì? Cơ thể của mỗi bé sẽ có lượng hấp thu chất dinh dưỡng khác nhau vì vậy điều đầu tiên các cha mẹ cần làm là cho bé đi khám để hiểu rõ hơn cơ thể bé từ đó chọn chế độ ăn uống phù hợp. Có chế độ ăn hợp lý cho bé - Ảnh minh họa: Internet Một số giải pháp tham khảo như sau: Có chế độ ăn khoa học hơn, cho bé ăn đúng bữa, đủ số lượng cần thiết, không nên cho bé ăn quá nhiều.

Bổ sung thêm các loại sữa bởi trong sữa có nguồn dinh dưỡng dồi dào và bé có thể dễ dàng hấp thụ được. Lưu ý nên lựa chọn sữa thích hợp với con để tránh tình trạng bé bị dị ứng với các thành phần của sữa. Thay đổi khẩu phần ăn cho bé - Ảnh minh họa: Internet Cần cân bằng lượng chất trong bữa ăn, ví dụ như cho bé ăn đều các loại thực phẩm có chất đạm, chất béo, canxi và cả rau củ để có chất xơ. Nhất là trong mỗi bữa ăn nên cho thêm 1 thìa dầu ăn vào cơm hoặc cháo cho bé sẽ rất tốt.

Cho các bé vận động ở mức độ thích hợp. Việc vận động là rất tốt nhưng khi bé tiêu hao quá nhiều năng lượng sẽ khiến lượng thức ăn hấp thụ không đủ.

Bổ sung thêm các loại thực phẩm chức năng, men vi sinh để các bé có thể hấp thụ tốt nhất. Bổ sung thêm những kiến thức về chăm sóc trẻ nhỏ - Ảnh minh họa: Internet Bài viết đã chia sẻ những thông tin cần thiết về vấn đề bé ăn tốt nhưng không tăng cân. Qua đây, cha mẹ sẽ có thêm kiến thức để lựa chọn cho con mình những loại thực phẩm cần thiết và tốt nhất giúp con có thể phát triển một cách toàn diện.

Gợi ý thực đơn các món ăn dặm cho bé 6 tháng Khi trẻ bắt đầu bước sang 6 tháng tuổi là thời điểm mẹ có thể bổ sung dinh dưỡng cho trẻ bằng các món ăn dặm cho bé 6 tháng như bột, rau củ nghiền, cháo loãng… Và cách nấu bột ăn dặm cho bé 6 tháng tuổi như thế nào để trẻ vừa ăn ngon lại không cảm thấy ngán? Cùng tham khảo những món ăn có thể bổ sung vào trong thực đơn ăn dặm cho bé 6 tháng theo tuần dưới đây nhé.

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