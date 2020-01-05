Bật mí thực đơn cho trẻ 2 tuổi khoa học

Nhật Bản nổi tiếng nhờ bí quyết chăm con thông minh, khỏe mạnh và khoa học. Trong giai đoạn 2 tuổi, trẻ đã có đủ răng nên có thể ăn nhiều loại thức ăn cùng với gia đình. Mẹ Nhật với mẹ Việt khác nhau về cách chăm sóc con . Mẹ Nhật thường cho bé ăn những loại thức ăn riêng biệt trong khi các bà mẹ Việt thường trộn các loại thức ăn với nhau. Thực đơn của các bé Nhật thường chú trọng sở thích ăn uống của bé và không ép con ăn quá nhiều. Thực đơn của mẹ Nhật dành cho con cụ thể như sau:

Khi bé lên 2 tuổi là thời gian quan trọng trong sự phát triển đầu đời của bé. Đây chính là lúc mà não bộ của bé phát triển, bé bắt đầu biết quan sát, học hỏi từ người lớn, đồng thời hoàn thiện các kỹ năng. Vì thế, lúc này bé cần nạp nhiều năng lượng cho cơ thể. Điều này đòi hỏi mẹ phải lên thực đơn với những món ăn phong phú và nhiều năng lượng. Dưới đây là những thực đơn cho trẻ 2 tuổi mà bạn có thể tham khảo.

Chế biến món ăn cho bé 2 tuổi bị suy dinh dưỡng phải đầy đủ các chất để bé bổ sung năng lượng cần thiết cho cơ thể. Mẹ phải đảm bảo có đầy đủ gạo, khoai tây, thịt, hải sản và sữa bột giàu năng lượng theo hướng dẫn của bác sĩ. Với những trẻ từ 2 tuổi trở lên thì số bữa ăn phải tăng lên, thức ăn phải nấu kỹ.

Điều kiện kinh tế khó khăn cũng là một nguyên nhân dẫn đến việc bé bị suy dưỡng.

Trẻ bị suy dinh dưỡng là do mẹ nuôi không đúng phương pháp, thiếu sữa mẹ hoặc do mẹ không có thời gian chăm sóc con cái.

Mẹ nên lựa chọn những thực phẩm tươi, sống và mang về chế biến cho con thay vì mua những loại thực phẩm đóng hộp không rõ nguồn gốc.

Mỗi bữa ăn phải đảm bảo cung cấp cho bé các chất như chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất.

Bé ăn 2 bữa chính và 2 bữa phụ mỗi ngày. Thức ăn cần đa dạng và đảm bảo có các món như thịt, cá, trứng, tôm, rau, củ, quả.

Thực đơn cho bé 2 tuổi cho trẻ suy dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Những loại thực phẩm cho trẻ suy dinh dưỡng

Chế biến món ăn cơm cho bé 2 tuổi bị suy dinh dưỡng phải đảm bảo có đủ các món:

- Gạo, khoai

- Thịt gà, thịt lợn, tôm, cua, cá, trứng.

- Sữa bột

- Dầu, mỡ

- Các loại rau xanh.

Ngoài ra, các mẹ phải nhớ bên cạnh việc cho bé ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, còn phải giữ cho bé luôn sạch sẽ, thường xuyên vệ sinh và tắm rửa cho bé. Phải giữ ấm cho bé về mùa đông.

Mẫu thực đơn cho bé suy dinh dưỡng tại nhà. Các bạn lưu ý là thực đơn này chỉ dành cho bé 2 tuổi.

7 giờ sáng: 200ml sữa

11 giờ: cơm nát + thịt, cá trứng, canh rau.

14 giờ: 200ml cháo + thịt + rau + dầu

17 giờ: cơm nát + trứng + canh rau

20 giờ: Khoai tây thịt + rau + dầu 1 bát cơm + súp khoai tây. Nếu bé có muốn ăn thêm trái cây thì mẹ nên bổ sung cho bé.

Thực đơn cho trẻ lười ăn

Thực đơn cho bé 2 tuổi cho trẻ lười ăn - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi lên thực đơn cho trẻ lười ăn ở giai đoạn 2 tuổi, các mẹ nhớ là không được ép bé ăn khi bé chưa thấy đói hoặc bé chưa muốn ăn. Trình bày đĩa ăn cho đẹp mắt để kích thích sự thèm ăn của bé. Bạn có thể cho con tự chọn lựa món ăn mà bé thích nếu như món ăn đó không ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Ngoài ra, đối với những bé mới 2 tuổi cần được vận động để bé tiêu hao nhiều năng lượng. Bạn có thể cho bé chơi các hoạt động như đá banh, nhảy dây, đi bộ,... Khi bé vận động nhiều như vậy sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng làm bé có cảm giác đói, giúp bé ăn ngon miệng hơn.

Giai đoạn bé 2 tuổi rất cần dinh dưỡng để phát trí trí tuệ lẫn thể chất. Vì thế mẹ phải luôn thay đổi thực đơn ăn uống hàng ngày để cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho bé. Dưới đây cách chế biến món ăn cơm cho bé 2 tuổi hàng ngày mà bạn có thể tham khảo:

Bữa sáng: Súp, phở, bánh.

Bữa phụ sáng: Sữa tươi.

Bữa trưa: Cơm nát ăn với thịt, rau củ.

Bữa phụ trưa: Sữa, yaourt.

Bữa chiều: Cơm mềm, thịt gà, trái cây.

Bữa tối: Uống sữa.

Thực đơn mỗi ngày nếu lặp đi lặp lại thì trẻ sẽ biếng ăn, thiếu chất. Vì thế, mẹ phải sáng tạo và học hỏi thêm những món ăn mới để bé trải nghiệm.

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Những món ngon cho bé 2 tuổi

Đây là những món ăn gợi ý mà bạn có thể tham khảo

Nui xào thịt bò: Nui xào thịt bò là một trong những món ăn thực hiện khá đơn giản. Đầu tiên, ướp thịt bò rồi xào cho bò chín. Bạn luộc nui cho thật mềm. Cà chua xào với hành tây, cà rốt luộc cho mềm. Sau đó bạn trộn chúng lại với nhau rồi xào một lần nữa là được.

Món ngon cho trẻ 2 tuổi với nui xào thịt bò- Ảnh minh họa: Internet

Cá hồi áp chảo sốt bơ chanh: Bạn ướp cá với các gia vị rồi bắc chảo lên bếp chiên cho đến khi chín đều. Bạn rưới phần nước sốt ướp cá vào chảo xào khoảng 4 phút nữa rồi tắt bếp.

Thực đơn cho bé 2 tuổi với cá hồi- Ảnh minh họa: Internet

Với các thực đơn cho trẻ 2 tuổi, bạn có thể học hỏi và bổ sung thêm các món ăn bổ dưỡng vào bữa ăn cho bé.