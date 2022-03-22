Việc từ chối đi học có thể bao gồm từ việc miễn cưỡng đi học đến không thể rời nhà hoặc không thể đến trường. Nó có thể có nghĩa là trẻ em bỏ lỡ một số hoặc tất cả các ngày học.

Từ chối đến trường là khi trẻ em vô cùng đau khổ khi nghĩ đến việc phải đi học. Sự đau khổ này không biến mất.

Từ chối ở trường khác với trốn học. Cha mẹ thường không biết về vấn đề này. Từ chối học không phải là một chẩn đoán tâm thần chính thức. Đó là tên cho một vấn đề về cảm xúc và / hoặc hành vi.

Khi thấy con không muốn đến trường, cha mẹ thường biết sẽ có chuyện gì đang xảy ra và vẫn cố gắng cho con đi học.

Các dấu hiệu và triệu chứng của việc từ chối đi học ở trẻ tự kỷ

Trẻ tự kỷ có nhiều dấu hiệu từ chối đi học giống như trẻ đang phát triển. Chuẩn bị đến trường vào buổi sáng hoặc thậm chí đề cập đến trường học có thể khó khăn. Trẻ em có thể:

trốn dưới ga trải giường và không chịu di chuyển

cầu xin để không phải đi học

khó ngủ hơn vào đêm trước một ngày học

phàn nàn về việc cảm thấy ốm và không khỏe trước khi đến trường, điều này thường sẽ tốt hơn nếu chúng được phép ở nhà.

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Con tự kỷ của bạn cũng có thể:

cho thấy mức độ lo lắng cao

có nhiều cuộc chiến hơn hoặc hành vi hung hăng hơn, đặc biệt là nếu con bạn lớn hơn.

Những dấu hiệu và triệu chứng này có thể tồi tệ hơn khi con bạn đi học trở lại vào đầu năm học mới, sau kỳ nghỉ hoặc sau một thời gian dài nghỉ học.

Nguyên nhân của việc bỏ học ở trẻ tự kỷ

Trẻ tự kỷ có thể từ chối đến trường vì chúng đang cố gắng:

tránh điều gì đó ở trường khiến con cảm thấy lo lắng, sợ hãi hoặc quá tải

ở nhà nhiều hơn

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Lảng tránh điều gì đó ở trường

Con bạn có thể cảm thấy lo lắng hoặc choáng ngợp bởi điều gì đó ở trường, bao gồm:

xung đột với bạn bè, bị trêu chọc hoặc bắt nạt

các vấn đề với giáo viên, ví dụ: bị nói xấu vì con vô ý thô lỗ

thay đổi trong lớp học hoặc thay đổi giáo viên

một thời gian biểu phức tạp

các tình huống xã hội không thể đoán trước như nghỉ trưa

bài tập về nhà chưa hoàn thành

các lớp học hoặc hoạt động cụ thể

một đám đông đông đúc hoặc những cuộc hành trình ồn ào trên phương tiện giao thông công cộng hoặc xe buýt trường học.

Cố gắng ở nhà

Con bạn có thể muốn ở nhà vì nhà là nơi chúng:

cảm thấy an toàn, thoải mái và thư giãn.

có thể ở gần hoặc chăm sóc thành viên gia đình hoặc vật nuôi, đặc biệt nếu thành viên gia đình hoặc vật nuôi không khỏe.

làm những điều họ thích nhất, như sử dụng công nghệ hoặc trò chơi máy tính.

Hiểu được sự từ chối đi học của con bạn

Bước đầu tiên để giải quyết vấn đề từ chối đi học của con bạn là cố gắng hiểu vấn đề theo quan điểm của con bạn.

Xác định lý do tại sao con bạn gặp khó khăn khi đến trường

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Hỏi con bạn tại sao chúng không muốn đi học. Hỏi xem con bạn có gặp khó khăn gì với bạn bè cùng lứa tuổi hoặc giáo viên hay không, hoặc liệu chúng có điều gì đang cố gắng tránh.

Nếu con bạn cảm thấy khó xác định hoặc khó nói về vấn đề, hãy yêu cầu con bạn đánh giá từng phần trong ngày học. Ví dụ như đi xe buýt, lớp học, lớp chuyên, giáo viên, bạn bè đồng trang lứa, giờ giải lao và nghỉ trưa có gì với con không. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho từng phần trong ngày. Con bạn có thể sử dụng một khuôn mặt buồn và một khuôn mặt cười hoặc biểu tượng thích và không thích để con bạn đưa ra thông tin cho bạn.

Hãy nghĩ xem liệu có điều gì xảy ra ở nhà khiến con bạn khó rời khỏi nhà và đến trường hay không. Ví dụ, bạn đã có người mất trong gia đình hoặc mới chuyển nhà chưa? Con bạn đang lo lắng về ai đó ở nhà, hoặc con cún mà bé yêu thích không khỏe?

Tìm giải pháp cho việc từ chối đi học

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Giúp con bạn giải quyết vấn đề bất kỳ trở ngại nào về việc rời khỏi nhà hoặc đi học. Xác định rõ vấn đề, sau đó nghĩ ra các giải pháp khả thi. Chọn tùy chọn có kết quả tốt nhất có thể. Trẻ tự kỷ có thể gặp khó khăn trong việc nghĩ ra các giải pháp thay thế cho các vấn đề, vì vậy bạn có thể tự đưa ra các giải pháp.

Nói với con bạn rằng bạn sẽ làm việc cùng với trường học hoặc cố vấn của chúng để giúp chúng đi học.

Làm việc với trường học của con bạn về việc từ chối đi học

Điều quan trọng là phải nhanh chóng hành động khi có dấu hiệu cho thấy con bạn không chịu đi học. Điều này sẽ giúp con bạn đi học lại dễ dàng hơn. Trở lại trường càng sớm càng tốt sẽ giúp con bạn theo kịp bài vở ở trường và các mối quan hệ bạn bè.

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Việc từ chối học không có khả năng tự biến mất. Cách tốt nhất để hỗ trợ con bạn đi học lại và ở lại trường là làm việc chung với con bạn và trường học của con bạn.

Trước khi học kỳ bắt đầu

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Nếu bạn nghĩ rằng con của bạn có thể gặp khó khăn để trở lại trường học sau kỳ nghỉ hoặc khi bắt đầu năm học mới, con bạn có thể đến thăm trường một vài ngày trước khi học kỳ bắt đầu. Điều này có thể giúp con bạn làm quen với các nhân viên chủ chốt ở trường và môi trường học.

Liên lạc với trường học của con bạn

Sau khi năm học hoặc học kỳ đã bắt đầu, liên lạc thường xuyên với trường học của con bạn là chìa khóa để giúp con bạn không từ chối trường học:

Trò chuyện sớm với giáo viên lớp hoặc giáo viên tại phòng của con bạn, hoặc trợ lý giáo dục của con bạn hoặc nhóm hỗ trợ học sinh

Nếu con bạn đang bị bắt nạt, hãy sắp xếp một cuộc họp với giáo viên của con bạn, hoặc điều phối viên phúc lợi của trường hoặc nhân viên hỗ trợ chuyên gia. Bạn có thể nói về những vấn đề đang ảnh hưởng đến con bạn như thế nào và tìm hiểu về các chiến lược của trường để quản lý và ngăn chặn bắt nạt. Sau đó, bạn có thể cùng nhau lập kế hoạch quản lý tình huống và giúp con bạn phát triển tình bạn lành mạnh ở trường .

Sự hỗ trợ liên tục từ nhà trường

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Nếu con bạn cần sự hỗ trợ liên tục để tiếp tục tham gia vào trường học, những ý tưởng này có thể giúp:

Hỏi trường về việc thành lập một nhóm hỗ trợ học sinh chuyên

Sắp xếp các cuộc hẹn thường xuyên với người liên hệ chính của bạn tại trường, lớp hoặc giáo viên tại phòng học, hiệu trưởng, phụ tá, nhóm hỗ trợ học sinh, cố vấn hoặc điều phối viên phúc lợi. Điều này sẽ giúp bạn và nhà trường kiểm tra sự tiến bộ của con bạn và các nhu cầu hỗ trợ liên tục.

Giữ liên lạc với giáo viên. Họ có thể giao cho con bạn bài tập ở trường để làm ở nhà trong khi con bạn không đến trường.

Các biện pháp thực tế ở trường

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Nếu con bạn thấy môi trường học đường quá áp đảo, bạn có thể hỏi nhà trường một số điều thực tế:

Nếu con bạn đã nghỉ học trong một thời gian dài, con bạn có thể quay trở lại trường học dần dần không? Ví dụ, con của bạn có thể bắt đầu với một ngày học ngắn hơn hoặc chỉ học các môn học yêu thích của chúng và xây dựng từ đó.

Có không gian yên tĩnh mà con bạn có thể đến nếu chúng cảm thấy lo lắng hoặc khó chịu không?

Con bạn có thể sử dụng thẻ trợ giúp không? Đây là những lời nhắc nhở trực quan để trẻ yêu cầu người lớn giúp đỡ khi trẻ cần. Ví dụ, con bạn có thể cho giáo viên xem khi chúng cần đến một không gian yên tĩnh.

Con bạn có thể đến hoặc đi trước hoặc sau những đứa trẻ khác?

Con bạn có thể mang một đồ vật tiện nghi yêu thích đến trường không. Ví dụ, một món đồ chơi mềm hoặc cuốn sách yêu thích?

Con bạn có thể thực hiện một hoạt động đặc biệt vào giờ ăn trưa dựa trên sở thích của chúng không?

Làm việc với các trường hợp từ chối ở nhà: các chiến lược thực tế

Quý vị có thể làm một số việc thiết thực ở nhà để giúp con mình trở lại trường học.

Thừa nhận cảm xúc của con bạn

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Cho con bạn thấy rằng bạn hiểu cảm giác của chúng khi đến trường.

Nếu vấn đề chủ yếu là rời khỏi nhà, hãy giải thích và trấn an con bạn rằng mọi việc sẽ ổn thôi.

Nhắc con bạn về những điều chúng có thể làm để cảm thấy bình tĩnh, như hít thở sâu, nghe ứng dụng chánh niệm trên đường đến trường. Bạn có thể sử dụng hỗ trợ trực quan để nhắc nhở con bạn phải làm gì, ví dụ, bạn có thể sử dụng hình ảnh về những hoạt động này.

Hỗ trợ con bạn xây dựng các mối quan hệ

Sử dụng phương pháp đóng vai để giúp con bạn có các kỹ năng xã hội. Ví dụ, bạn có thể nhập vai để yêu cầu ai đó chơi trong bữa trưa. Thực hành những gì cần nói và cách nói điều đó xây dựng cho con bạn sự tự tin để tự mình xoay sở tình huống. Bạn cũng có thể sử dụng mô hình video.

Tổ chức các điểm vui chơi cho trẻ nhỏ hoặc khuyến khích trẻ vị thành niên mời bạn bè đến chơi. Xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn với các bạn ở trường có thể giúp con bạn đến trường vui hơn.

Chuẩn bị cho con bạn đến trường

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Lên kế hoạch cho một ngày mới khởi đầu bình tĩnh bằng cách thiết lập các thói quen buổi sáng và buổi tối. Ví dụ, chuẩn bị đồng phục, đồ ăn trưa và cặp sách vào buổi tối hôm trước, và đưa con bạn đi tắm vào buổi tối.

Giúp con bạn có thói quen đi ngủ. Sẽ dễ dàng hơn để đưa con bạn đến trường nếu chúng không mệt mỏi.

Sử dụng những câu nói rõ ràng, bình tĩnh để cho con bạn biết rằng bạn mong đợi chúng đến trường. Nói"'khi nào" thay vì nói "nếu". Ví dụ, bạn có thể nói, "Khi con đến trường vào ngày mai ..." thay vì "Nếu con đến trường vào ngày mai ...".

Sử dụng những câu nói trực tiếp để con bạn không có cơ hội nói "Không!". Ví dụ, "Đã đến lúc phải ra khỏi giường rồi con à".

Hỏi con bạn những hoạt động nào chúng thích ở trường và nói về cách chúng có thể thực hiện chúng khi ở trường. Ví dụ, bạn có thể cho con mình xem ảnh một con gà và nói, "Con thích cho gà ăn phải không. Con có thể làm điều đó ở trường ngày hôm nay".

Tuân thủ các thói quen ở trường ở nhà

Hãy biến ngôi nhà của bạn trở nên "nhàm chán" trong giờ học để bạn không vô tình thưởng cho con mình khi con bạn không đi học. Điều này có nghĩa là ít hoặc không có TV, trò chơi máy tính, hoạt động giải trí, sử dụng internet, v.v. ở nhà.

Hãy đảm bảo rằng bất kỳ khách nào đến thăm, chẳng hạn như ông bà, biết bạn đang làm gì để con không cảm thấy quá vui khi ở nhà.

Cho con bạn làm công việc do nhà trường cung cấp khi ở nhà. Điều này sẽ giúp đảm bảo con bạn không bị tụt lại phía sau.

Đi học

Nhờ người khác đưa con bạn đến trường nếu bạn có thể. Trẻ em thường đối phó tốt hơn với sự chia ly ở nhà hơn là ở cổng trường.

Khen và thưởng cho trẻ khi đi học. Ví dụ: con bạn có thể kiếm được quà thưởng từ ba mẹ khi đi học thường xuyên, một chuyến đi chơi đặc biệt với cha mẹ đến công viên yêu thích của chúng hoặc bữa ăn tối yêu thích của chúng.

Ảnh minh họa

Sau một thời gian dài nghỉ học, một câu chuyện xã hội có thể giúp con bạn quen với ý định quay lại trường học. Nó có thể bao gồm hình ảnh của những người và địa điểm quan trọng tại trường. Hoặc bạn có thể giúp con bạn làm quen với thời gian biểu của chúng.

Theo Raisingchildren.net.au