Nuôi dạy con gái luôn là thách thức với những người cha, bí quyết nhỏ này sẽ giúp các ông bố xây dựng một mối quan hệ đặc biệt với 'cô công chúa nhỏ' của cuộc đời mình

Tầm quan trọng của mối quan hệ giữa cha và con gái đã được các nhà nghiên cứu nhấn mạnh nhiều lần. Ví dụ, Nghiên cứu Gia đình ở Hoa kỳ phát hiện ra rằng người cha có thể tác động tốt đến con gái của họ khi trưởng thành chỉ bằng cách quan tâm đến cuộc sống của chúng. Một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng khi các ông bố khuyến khích và thúc đẩy thành tích học tập và thể thao của con gái, các cô gái sẽ có nhiều khả năng lớn lên và thành công trong sự nghiệp cũng như tài chính tốt hơn.

Mặc dù một số người đàn ông có thể mong muốn có con trai để làm những việc "nam tính", chẳng hạn như chơi thể thao, săn bắn hoặc làm việc nhà, nhưng có rất nhiều điều mà một người cha có thể dạy con gái mình.

Trước tầm quan trọng của mối quan hệ cha con, bạn có thể làm gì để nuôi dưỡng mối quan hệ đặc biệt đó với con gái mình?

Tiến sĩ Gail Gross đã lưu ý trong một bài báo đăng trên tờ Huffington Post rằng người cha có những vai trò quan trọng trong cuộc đời của con cái họ. Đối với con gái, một người cha nhân hậu, yêu thương và dịu dàng sẽ là ánh sáng dẫn đường cho con khi con lớn hơn. Những người phụ nữ trưởng thành này sẽ lần lượt tìm kiếm những người bạn đời có chung những phẩm chất giống như bố của họ.

Luôn có mặt!

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Tất cả các bậc cha mẹ mới đều cảm thấy choáng ngợp lúc đầu. Không được đào tạo hay hướng dẫn gì, bạn đã được giao quyền kiểm soát cuộc sống của một con người khác khi bạn có con. Khi bạn biết rằng bạn đang có một cô con gái, bạn có thể nuôi dưỡng mối liên kết đó ngay lập tức bằng cách đơn giản là có mặt.

Vợ hoặc chồng của bạn sẽ phải chịu một phần trách nhiệm chăm sóc, nhưng hãy có mặt để xoa dịu con gái mới sinh của bạn, thay tã cho con và chia sẻ trách nhiệm cho con bú. Bằng cách cố gắng có mặt vì con gái của bạn, ngay cả trong những ngày đầu tiên đó, bạn sẽ có tác động lâu dài đến cuộc sống của cô ấy.

Chơi cùng nhau

Chơi thể thao hoặc trò chơi xung quanh nhà cùng con gái của bạn là cách kết nối cha con hết sức hữu hiệu. Dù đó là gì, hãy ở đó để cung cấp cho con gái bạn một người bạn chơi chính hết mình. Khi bạn chơi với con gái, con sẽ coi bạn là người bạn chơi chính của mình và có cơ hội cảm thấy mình là trung tâm của sự chú ý.

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Ví dụ: nếu bạn dành thời gian để dạy cô ấy các quy tắc của một môn thể thao, bạn có thể xây dựng mối quan hệ đó bằng cách đưa cô ấy tham gia một trò chơi để xem nó trực tiếp và khuyến khích cô ấy tự tham gia vào hoạt động cụ thể đó.

Tìm dự án của riêng Bố và con gái

Thời gian bên nhau là rất quan trọng. Bạn làm gì không quan trọng, miễn là bạn làm được điều gì đó. Dành thời gian trong tuần cùng nhau để thực hiện một dự án dành cho cha và con gái là điều cần thiết. Nó có thể là bất cứ điều gì từ giúp cô ấy với bài tập ở trường hoặc sửa chữa một cái gì đó bị hỏng.

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Thể hiện sự quan tâm đến các hoạt động của cô ấy hoặc dành thời gian để dạy cô ấy điều gì đó sẽ thể hiện tình yêu của bạn và gắn kết sâu sắc hơn với con.

Đi nghỉ dưỡng

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, cuộc sống không phải chỉ dành cho việc học hỏi kinh nghiệm. Cơ hội tốt nhất mà bạn có thể có để kết nối với con gái mình là đi nghỉ mát.

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Đưa cô ấy đến công viên giải trí hoặc đi cắm trại vào cuối tuần. Chìa khóa của hoạt động này là cơ hội để nói chuyện thực sự với con bạn. Đi nghỉ cùng nhau sẽ mang đến cho cả hai cơ hội vượt ra khỏi những phiền nhiễu của cuộc sống hàng ngày và dành thời gian để hiểu rõ hơn về nhau.

Bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể làm cha một đứa trẻ, nhưng cần một người đàn ông thực sự để làm cha hoàn hảo trong mắt con gái nhỏ của mình. Tương lai của con gái bạn sẽ được hưởng lợi vô cùng từ sự hiện diện của bạn trong cuộc sống của nó ở mọi giai đoạn. Cung cấp cho cô ấy một hình mẫu tốt và ở đó để hỗ trợ và khuyến khích cô ấy. Nếu bạn làm được những điều này, bạn sẽ nuôi dưỡng mối quan hệ cha con đó cực tuyệt vời.



Theo Child Development info