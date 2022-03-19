Nuôi dạy con gái luôn là thách thức với những người cha, bí quyết nhỏ này sẽ giúp các ông bố xây dựng một mối quan hệ đặc biệt với 'cô công chúa nhỏ' của cuộc đời mình

Nuôi dạy con 19/03/2022 06:00

Chắc chắn mọi ông bố đều đã từng nghe đến cụm từ 'con gái nhỏ của bố'. Câu nói phổ biến này nói lên nhiều điều về tầm quan trọng của mối quan hệ giữa một người cha và con gái của mình.

Nuôi dạy con gái luôn là thách thức với những người cha, bí quyết nhỏ này sẽ giúp các ông bố xây dựng một mối quan hệ đặc biệt với 'cô công chúa nhỏ' của cuộc đời mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Mặc dù một số người đàn ông có thể mong muốn có con trai để làm những việc "nam tính", chẳng hạn như chơi thể thao, săn bắn hoặc làm việc nhà, nhưng có rất nhiều điều mà một người cha có thể dạy con gái mình.

Tầm quan trọng của mối quan hệ giữa cha và con gái đã được các nhà nghiên cứu nhấn mạnh nhiều lần. Ví dụ, Nghiên cứu Gia đình ở Hoa kỳ phát hiện ra rằng người cha có thể tác động tốt đến con gái của họ khi trưởng thành chỉ bằng cách quan tâm đến cuộc sống của chúng. Một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng khi các ông bố khuyến khích và thúc đẩy thành tích học tập và thể thao của con gái, các cô gái sẽ có nhiều khả năng lớn lên và thành công trong sự nghiệp cũng như tài chính tốt hơn.

Nuôi dạy con gái luôn là thách thức với những người cha, bí quyết nhỏ này sẽ giúp các ông bố xây dựng một mối quan hệ đặc biệt với 'cô công chúa nhỏ' của cuộc đời mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Tiến sĩ Gail Gross đã lưu ý trong một bài báo đăng trên tờ Huffington Post rằng người cha có những vai trò quan trọng trong cuộc đời của con cái họ. Đối với con gái, một người cha nhân hậu, yêu thương và dịu dàng sẽ là ánh sáng dẫn đường cho con khi con lớn hơn. Những người phụ nữ trưởng thành này sẽ lần lượt tìm kiếm những người bạn đời có chung những phẩm chất giống như bố của họ.

Trước tầm quan trọng của mối quan hệ cha con, bạn có thể làm gì để nuôi dưỡng mối quan hệ đặc biệt đó với con gái mình?

Luôn có mặt!

Nuôi dạy con gái luôn là thách thức với những người cha, bí quyết nhỏ này sẽ giúp các ông bố xây dựng một mối quan hệ đặc biệt với 'cô công chúa nhỏ' của cuộc đời mình - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Tất cả các bậc cha mẹ mới đều cảm thấy choáng ngợp lúc đầu. Không được đào tạo hay hướng dẫn gì, bạn đã được giao quyền kiểm soát cuộc sống của một con người khác khi bạn có con. Khi bạn biết rằng bạn đang có một cô con gái, bạn có thể nuôi dưỡng mối liên kết đó ngay lập tức bằng cách đơn giản là có mặt.

Vợ hoặc chồng của bạn sẽ phải chịu một phần trách nhiệm chăm sóc, nhưng hãy có mặt để xoa dịu con gái mới sinh của bạn, thay tã cho con và chia sẻ trách nhiệm cho con bú. Bằng cách cố gắng có mặt vì con gái của bạn, ngay cả trong những ngày đầu tiên đó, bạn sẽ có tác động lâu dài đến cuộc sống của cô ấy.

Chơi cùng nhau

Chơi thể thao hoặc trò chơi xung quanh nhà cùng con gái của bạn là cách kết nối cha con hết sức hữu hiệu. Dù đó là gì, hãy ở đó để cung cấp cho con gái bạn một người bạn chơi chính hết mình. Khi bạn chơi với con gái, con sẽ coi bạn là người bạn chơi chính của mình và có cơ hội cảm thấy mình là trung tâm của sự chú ý.

Nuôi dạy con gái luôn là thách thức với những người cha, bí quyết nhỏ này sẽ giúp các ông bố xây dựng một mối quan hệ đặc biệt với 'cô công chúa nhỏ' của cuộc đời mình - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Ví dụ: nếu bạn dành thời gian để dạy cô ấy các quy tắc của một môn thể thao, bạn có thể xây dựng mối quan hệ đó bằng cách đưa cô ấy tham gia một trò chơi để xem nó trực tiếp và khuyến khích cô ấy tự tham gia vào hoạt động cụ thể đó.

Tìm dự án của riêng Bố và con gái

Thời gian bên nhau là rất quan trọng. Bạn làm gì không quan trọng, miễn là bạn làm được điều gì đó. Dành thời gian trong tuần cùng nhau để thực hiện một dự án dành cho cha và con gái là điều cần thiết. Nó có thể là bất cứ điều gì từ giúp cô ấy với bài tập ở trường hoặc sửa chữa một cái gì đó bị hỏng.

Nuôi dạy con gái luôn là thách thức với những người cha, bí quyết nhỏ này sẽ giúp các ông bố xây dựng một mối quan hệ đặc biệt với 'cô công chúa nhỏ' của cuộc đời mình - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Thể hiện sự quan tâm đến các hoạt động của cô ấy hoặc dành thời gian để dạy cô ấy điều gì đó sẽ thể hiện tình yêu của bạn và gắn kết sâu sắc hơn với con.

Đi nghỉ dưỡng

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, cuộc sống không phải chỉ dành cho việc học hỏi kinh nghiệm. Cơ hội tốt nhất mà bạn có thể có để kết nối với con gái mình là đi nghỉ mát.

Nuôi dạy con gái luôn là thách thức với những người cha, bí quyết nhỏ này sẽ giúp các ông bố xây dựng một mối quan hệ đặc biệt với 'cô công chúa nhỏ' của cuộc đời mình - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Đưa cô ấy đến công viên giải trí hoặc đi cắm trại vào cuối tuần. Chìa khóa của hoạt động này là cơ hội để nói chuyện thực sự với con bạn. Đi nghỉ cùng nhau sẽ mang đến cho cả hai cơ hội vượt ra khỏi những phiền nhiễu của cuộc sống hàng ngày và dành thời gian để hiểu rõ hơn về nhau.

Bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể làm cha một đứa trẻ, nhưng cần một người đàn ông thực sự để làm cha hoàn hảo trong mắt con gái nhỏ của mình. Tương lai của con gái bạn sẽ được hưởng lợi vô cùng từ sự hiện diện của bạn trong cuộc sống của nó ở mọi giai đoạn. Cung cấp cho cô ấy một hình mẫu tốt và ở đó để hỗ trợ và khuyến khích cô ấy. Nếu bạn làm được những điều này, bạn sẽ nuôi dưỡng mối quan hệ cha con đó cực tuyệt vời.

Theo Child Development info

Tiết lộ những sự thật cực thú vị về trẻ mà đa số mọi người hoàn toàn không biết

Tiết lộ những sự thật cực thú vị về trẻ mà đa số mọi người hoàn toàn không biết

Trẻ sơ sinh có đơn giản như bạn nghĩ? Những tiết lộ hay ho dưới đây về trẻ chắc chắn bạn chưa biết và sẽ khiến bạn ngỡ ngàng

Xem thêm
Từ khóa:   bố và con gái cách nuôi dạy con gái bố chăm con gái

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 1 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 2 giờ 54 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?