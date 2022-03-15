Tiết lộ những sự thật cực thú vị về trẻ mà đa số mọi người hoàn toàn không biết

Không có gì thuần khiết, xinh đẹp và hạnh phúc bằng một đứa trẻ sơ sinh . Đối với nhiều người, chúng là nguồn của niềm vui và sự vui vẻ. Tuy nhiên, khi nói đến trẻ sơ sinh, có rất nhiều điều cần giải mã. Trong một khoảng thời gian, cha mẹ có xu hướng để ý xem con họ thích gì, điều gì làm họ khó chịu và điều gì ru trẻ ngủ. Nhưng trên thực tế, có rất nhiều điều thú vị mà bạn có thể chưa biết về những đứa trẻ của mình. Dưới đây là một vài sự thật hấp dẫn về em bé của bạn mà bạn muốn biết:

1.Những sự thật có thể bạn có thể chưa biết về em bé:

Trẻ sơ sinh được biết đến với tiếng khóc của chúng. Cho dù chúng buồn ngủ hay đói, chúng sẽ làm ầm ĩ lên, bất kể điều gì và bạn sẽ không thể làm gì được. Nhưng chúng có rơi nước mắt và khóc một dòng sông? Không thật sự lắm! Trong khi trẻ sơ sinh bắt đầu khóc từ khoảng 2-3 tuần, trẻ không rơi nước mắt cho đến khi được một tháng tuổi. Trong một số trường hợp, em bé có thể rơi nước mắt đầu tiên khi được bốn hoặc năm tháng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

3. Phân đầu tiên của em bé không có mùi hôi:

Khi mới sinh, phân của trẻ không có mùi hôi trong vài ngày đầu. Hệ tiêu hóa của chúng không có các vi khuẩn có xu hướng tiếp quản sau này. Vi khuẩn đường ruột là thứ làm cho phân của chúng có mùi.

4. Trẻ sơ sinh cứ thỉnh thoảng ngừng thở:

Nhiều điều có thể gây ra hoảng sợ ở cha mẹ. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu đứa trẻ sơ sinh của bạn ngừng thở. Điều đó chắc chắn sẽ gây ra một sự hỗn loạn lớn. Tuy nhiên, thở không đều là điều được coi là bình thường ở trẻ sơ sinh. Đặc biệt khi trẻ đang ngủ, trẻ có khả năng ngừng thở trong vòng 5-10 giây, đủ để khiến cha mẹ vô cùng lo lắng. Nhưng hãy nhớ hành động nếu em bé của bạn không thở trong thời gian dài hơn và cơ thể chuyển sang màu xanh. Nó có thể chỉ là một trường hợp nguy hiểm khẩn cấp

5. Trẻ thích nằm quay về phía bên phải:

Khi nói đến trẻ sơ sinh, chỉ có 15% trong số chúng thích quay mặt sang trái và số còn lại sẽ nghiêng đầu sang phải một cách tự nhiên. Nó được cho là có liên quan đến một gen. Tuy nhiên, điều này có thể chỉ kéo dài trong vài tháng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

6. Trẻ mới sinh chỉ có thể thấy được màu đen, trắng và xám:

Trẻ sơ sinh có khả năng có thị lực còn yếu. Trong vài tuần đầu tiên sau khi sinh, chúng chỉ có thể nhìn thấy màu đen, trắng và xám và chỉ có thể tập trung cách mặt khoảng 8 đến 12 inch. Tuy nhiên, sau một vài tuần, chúng có thể bắt đầu nhìn thấy màu sắc.

7. Bé trai sơ sinh có thể cương cứng:

Đối với các bé trai, sự cương cứng có thể diễn ra bình thường, đặc biệt là khi chúng sắp tè. Không có gì phải lo lắng hay xấu hổ

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

8. Bé có thể tự dọa sợ mình với tiếng khóc của chúng:

Trẻ sơ sinh có thể bị giật mình bởi một tiếng động lớn hoặc thậm chí là tiếng khóc của chính chúng. Chúng có khả năng khiến bản thân sợ hãi. Đây còn được gọi là phản xạ Moro, một phản ứng giật mình không chủ ý. Đó là điều mà trẻ sơ sinh làm và dần dần dừng lại trong vòng vài tháng.