10 lời khuyên cần thiết về chăm sóc trẻ sơ sinh mà cha mẹ nào cũng nên biết

Cho dù bạn là lần đầu làm cha mẹ hay đã có kinh nghiệm, sau đây là những thông tin chi tiết và lời khuyên để giúp bạn vượt qua những giai đoạn đầu đời của trẻ sơ sinh.

Áp dụng một số giải pháp thiết thực có thể giúp bạn đối phó với tình huống và có thêm niềm tin vào mối quan hệ của bạn với con mình.

Thời gian đóng vai trò quan trọng trong việc tạo giấc ngủ ngắn và ngủ ngon cho con bạn. Mặc dù có được thời điểm tỉnh táo thích hợp có thể cần một số thử nghiệm và sai sót, nhưng nỗ lực đó chắc chắn là xứng đáng. Nếu con bạn từ 0 đến 12 tháng, hãy đặt thời gian thức của chúng từ 30 đến 90 phút. Khi một đứa trẻ mới biết đi ngủ trong khoảng thời gian thức dậy phù hợp với lứa tuổi của chúng, chúng sẽ ngủ ngon hơn và thấy hạnh phúc hơn.

2. Cuộn áo bé lên khi thay tả cho bé ít cựa quậy

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Làm cha mẹ mới có thể căng thẳng và mệt mỏi, vì vậy sử dụng mẹo "hack" để làm cho cuộc sống với em bé đơn giản hơn một chút là một cách thông minh để giảm bớt phần nào áp lực.



Khi bạn đang thay tã và tay của bé ở khắp nơi và bạn không thể ngăn bé ngọ nguậy, hãy cố gắng kéo áo của bé lên và quấn tay bé vào trong. Sau đó gắn mặt sau của áo vào phía trước để giữ cho cánh tay của bé được an toàn và không bị cản trở. Giữ tay trẻ em tránh xa những khu vực có thể khó chịu là một cách tiếp cận không gây đau đớn.

3. Quấn một chiếc khăn ướt

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Tắm cho con bạn có thể là một trải nghiệm ấn tượng cho cả cha mẹ và em bé. Bạn nên giữ ấm cho trẻ, tránh làm rơi trẻ ra khi trơn trượt, đồng thời giữ cho trẻ thoải mái và hài lòng. Trong khi tắm cho con, bạn cũng đang làm mọi cách để mình tránh bị ướt. Khi tắm cho trẻ sơ sinh, hãy quấn chúng trong một chiếc khăn ẩm cho vào bồn tắm, điều này sẽ giữ ấm cho chúng trong khi bạn tắm cho con.

4. Cách làm em bé ngưng khóc nức nở

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Khóc là hình thức giao tiếp chủ yếu của trẻ sơ sinh. Nếu chúng đói, mệt hoặc cần kiểm thay tã, chúng sẽ luôn tìm cách thông báo cho bạn. Khi con bạn không chịu ngừng khóc hoặc không đáp lại bạn, bạn sẽ cần một số chiến thuật để đối phó với những tình huống khó khăn.



Một trong những cách tiếp cận hữu ích nhất và được sử dụng nhiều nhất là khoanh tay trước ngực của bé, sau đó nhẹ nhàng đưa bé lên xuống trong khi bé úp mặt xuống bằng tay trái và bàn tay phải của bạn ở phía dưới.

5. Phương pháp khủy tay vào đầu gối

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Bản chất trẻ sơ sinh là "người nóng nảy", và khi chúng khóc, cha mẹ có thể cảm thấy rất bất lực. Rất may, có những kỹ thuật hỗ trợ trẻ sơ sinh có thể giúp bạn vượt qua những khó khăn về này.



Một số bà mẹ đã tiết lộ các chiến lược của họ để xoa dịu một đứa trẻ nóng nảy; phương pháp thành công nhất dường như là phương pháp thúc cùi chỏ vào đầu gối. Chỉ cần đặt trẻ nằm ngửa, đẩy hai chân như thể chúng sắp chạm vào bụng và giữ chúng cho đến khi trẻ chống cự lại.

6. Lau khăn ướt lạnh trên bụng

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Bạn có nguy cơ "bị tắm" khi thay tã cho em bé. Tuy nhiên, có một số cách để giữ cho trẻ sơ sinh không tè vào bạn.



Người ta cho rằng sự mát mẻ sẽ khiến trẻ sơ sinh muốn tè. Vuốt nhẹ khăn ướt khắp rốn của trẻ trước khi thay tã cho trẻ. Sau đó, bạn có thể thay đổi khăn khắo. Em bé sẽ tè trước khi thay tã vì nhiệt độ lạnh của khăn lau, việc này giúp bạn tránh được những tình huống oái ăm mà bạn không muốn "dính bẩn".

7. Làm sạch nướu và lưỡi

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Mặc dù nhiều người nghĩ ngược lại, nhưng vệ sinh răng miệng là điều cần thiết ngay từ khi còn nhỏ. Mặc dù trẻ mới biết đi chưa có răng nhưng nướu và lưỡi của trẻ vẫn cần được làm sạch thường xuyên để tránh nhiễm trùng và vi khuẩn phát triển.



Tất cả những gì bạn phải làm là rửa tay thật sạch trước, sau đó quấn một miếng gạc hoặc vải nhỏ quanh ngón tay và ngâm trong nước ấm. Sau đó, nhẹ nhàng mở miệng trẻ và bắt đầu xoa bề mặt nướu và lưỡi.

8. Mực nước khi tắm

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Cho trẻ đi tắm lần đầu là một nhiệm vụ đầy thử thách mà cha mẹ nào cũng phải đối mặt. Bạn có thể lo lắng vì sợ làm sai điều gì đó có thể gây nguy hiểm cho con bạn.



Bạn nên làm mọi cách để bé cảm thấy thoải mái khi tắm. Nước ấm đứng đầu danh sách về sự ưu tiên ba mẹ nên sử dụng, trẻ sơ sinh sẽ tận hưởng cảm giác ngồi trong nước ấm như đang ở trong bụng mẹ. Bên cạnh đó, khi tắm, điều quan trọng là phải đổ đầy nước đến ngang lưng của trẻ khi trẻ đang ngồi. Nhiệt độ cơ thể của em bé sẽ ở mức lý tưởng theo cách này.

9. Tiếng ồn "trắng" cho giấc ngủ của trẻ

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Đa số trẻ ngủ ngon hơn khi có tiếng ồn xung quanh hơn là hoàn toàn yên tĩnh. Nhiều người khuyên bạn nên sử dụng tiếng ồn trắng để giúp trẻ sơ sinh nghỉ ngơi. Tiếng ồn màu trắng trải dài từ tần số cực thấp đến cực cao.



Việc quay của quạt là một ví dụ về tiếng ồn trắng có thể giúp trẻ ngủ ngon. Máy tạo tiếng ồn trắng tạo ra một môi trường êm dịu cho trẻ sơ sinh, giúp con giảm quấy khóc và giúp trẻ đi vào giấc ngủ dễ dàng và nhanh chóng hơn.

10. Cách cởi áo cho con

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Hầu hết các bậc cha mẹ đều cho rằng khi tháo áo cho con thì nên cởi đồ từ phía dưới lên. Việc này hoằn toàn có thể, nhưng sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn. Thay vào đó, hãy sử dụng các nếp gấp quanh cổ của chiếc áo của trẻ sơ sinh. Chúng cho phép bạn kéo chiếc áo măng tô xuống chân của em bé hơn là qua đầu của chúng, việc này giúp con thấy thoải mái và ít ít nguy cơ chà xát áo lên mặt con hơn.