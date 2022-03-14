"Gần mực thì đen, gần đen thì sáng": Những kỹ năng cha mẹ cần nắm vững để giúp con không bị bạn xấu ảnh hưởng

Nuôi dạy con 14/03/2022 06:00

Việc con cái kết giao với bạn bè cũng khiến phụ huynh đau đầu không ít. Với cương vị là phụ huynh, bạn sẽ làm gì khi thấy con mình đang trong một mối quan hệ với những bạn có ảnh hưởng xấu. Trách mắng hay cấm đoán con? Bài viết dưới đây sẽ cho bạn biết những điều cần làm nếu rơi vào trường hợp này

1. Bạn có thể làm gì nếu bạn của con bạn có ảnh hưởng xấu?

Bạn bè đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của con bạn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi con bạn bị ảnh hưởng xấu? Mặc dù bạn có rất ít hoặc không kiểm soát được việc chúng kết bạn với ai, nhưng bạn có thể giúp con mình hiểu được sự khác biệt giữa đúng và sai. Vì vậy, bạn sẽ làm gì khi nghĩ rằng ai đó là người có ảnh hưởng xấu đến con bạn? Dưới đây là một số cách bạn có thể giải quyết tình huống này.

'Gần mực thì đen, gần đen thì sáng': Những kỹ năng cha mẹ cần nắm vững để giúp con không bị bạn xấu ảnh hưởng - Ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

2. Không chỉ trích:

Khi chúng ta thấy một tình huống không tốt, chúng ta thường chỉ trích về điều đó. Điều quan trọng cần lưu ý là bạn không nên chỉ trích bạn của con bạn trước mặt chúng. Khi thanh thiếu niên có xu hướng phòng thủ về bạn bè của mình, họ sẽ không sẵn sàng lắng nghe quan điểm của bạn. Vì vậy, tốt hơn hết là bạn nên tránh chỉ trích bạn bè của con mình

3. Khuyến khích con mở rộng các mối quan hệ:

Khuyến khích con bạn mở rộng vòng bạn bè để chúng có thể gặp gỡ những người khác giống những người bạn mà bạn muốn con có. Đừng làm điều đó một cách phiến diện, hãy gợi ý về nó trong khi bạn đang trò chuyện với con. Khuyên bảo chúng mở rộng nhóm bạn bè để chúng có thể khám phá các lựa chọn khác nhau.

'Gần mực thì đen, gần đen thì sáng': Những kỹ năng cha mẹ cần nắm vững để giúp con không bị bạn xấu ảnh hưởng - Ảnh 2
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

4. Đề cập đến những quan sát của bạn:

Thay vì chỉ trích bạn của con bạn, tốt hơn hết là bạn nên quan sát hành vi của người bạn đó và đề cập đến vấn đề đó trong khi bạn đang nói chuyện với con mình. Đừng nói bóng gió về việc bạn nghĩ rằng bạn của họ là người có ảnh hưởng xấu, thay vào đó hãy đề cập đến sự quan sát của bạn. Làm cho con nhận thức được hành vi mà bạn cho là đáng báo động. Con bạn sẽ ghi nhận hành vi này và sau đó nhận ra nó khi nó đang xảy ra. Cho trẻ cơ hội tự mình nhận thấy hành vi của bạn mình. Con có nhiều khả năng từ bỏ tình bạn này khi chúng tự quan sát nó.

5. Đặt ra những ranh giới:

Nếu con bạn không sẵn sàng để ý đến hành vi của bạn mình, điều quan trọng là bạn phải tạo ra một số ranh giới để theo dõi con mình. Bạn có thể rủ con đi chơi trong nhà hơn là đi chơi. Bạn có thể đặt thời gian khi nào con bạn nên về nhà trong khi chúng đi chơi với bạn của chúng.

6. Trò chuyện với con:

Vào cuối ngày, nếu mọi thứ không diễn ra theo cách bạn mong muốn, tốt hơn là bạn nên thông báo trực tiếp nỗi sợ hãi và dè dặt của mình về người bạn của họ cho họ. Hãy trung thực và cởi mở trong các cuộc trò chuyện với con bạn và hỏi quan điểm của chúng. Đừng tập trung cuộc trò chuyện xung quanh người bạn của con bạn mà hãy tập trung vào cảm xúc và suy nghĩ của con bạn về người bạn có liên quan

'Gần mực thì đen, gần đen thì sáng': Những kỹ năng cha mẹ cần nắm vững để giúp con không bị bạn xấu ảnh hưởng - Ảnh 3
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

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