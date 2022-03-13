Ba mẹ nhường bộ khi con cáu gắt liệu có thực sự an toàn không? Lầm tưởng này sẽ 'giết chết' trái tim nhân hậu trong con nếu ba mẹ không sớm ngăn chặn cơn thịnh nộ của trẻ từ khi mới 'ló dạng'

Nuôi dạy con 13/03/2022 10:09

Cơn giận dữ của con có lẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất của mọi bậc cha mẹ. Con có thể bực bội, xấu hổ, bất ngờ,v..v..và điều ấy hoàn toàn bình thường nhưng nếu ba mẹ xem nhẹ việc này thì nó sẽ trở thành "mầm mống" gây hại cho tầm hồn con trong tương lai.

  • Ba mẹ nhường bộ khi con cáu gắt liệu có thực sự an toàn không? Lầm tưởng này sẽ 'giết chết' trái tim nhân hậu trong con nếu ba mẹ không sớm ngăn chặn cơn thịnh nộ của trẻ từ khi mới 'ló dạng' - Ảnh 1Ảnh minh họa

Để kiểm soát cơn giận dữ của con, điều quan trọng là cố gắng tìm hiểu nguyên nhân. Điều này có thể khó khăn vì chúng có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, chẳng hạn như thất vọng, đói, sợ hãi, tức giận, căng thẳng, quá tải cảm giác và mệt mỏi, chỉ là một vài trong số những nguyên nhân phổ biến nhất.

Dưới đây là những gợi ý có thể giúp ngăn chặn cơn giận dữ cho con của bạn:

  • Đảm bảo rằng con bạn đã ăn trước khi làm bất cứ điều gì mà bạn cảm thấy có thể gây căng thẳng. Nếu bạn có kế hoạch vắng nhà dài ngày, hãy mang theo đồ ăn nhẹ nhé!
  • Lên kế hoạch vào khoảng thời gian ngủ trưa. Nếu con bạn dễ nổi cơn tam bành, hãy cố gắng giữ lịch ngủ trưa của chúng càng gần càng tốt. Thiếu ngủ sẽ khiến trẻ thường có xu hướng bực bội, cáu gắt.
Ba mẹ nhường bộ khi con cáu gắt liệu có thực sự an toàn không? Lầm tưởng này sẽ 'giết chết' trái tim nhân hậu trong con nếu ba mẹ không sớm ngăn chặn cơn thịnh nộ của trẻ từ khi mới 'ló dạng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa
  • Thông báo trước cho con bạn về một sự thay đổi hàng ngày, chẳng hạn như một chuyến đi đến bác sĩ nếu có.
  • Nói cho trẻ biết kỳ vọng về hành vi của bạn là gì. Nếu bạn biết con bạn sẽ muốn bạn mua cho chúng một món đồ chơi, hãy giải thích những gì bạn định mua cho con. Khuyến khích chúng mang đồ chơi từ nhà theo.
Ba mẹ nhường bộ khi con cáu gắt liệu có thực sự an toàn không? Lầm tưởng này sẽ 'giết chết' trái tim nhân hậu trong con nếu ba mẹ không sớm ngăn chặn cơn thịnh nộ của trẻ từ khi mới 'ló dạng' - Ảnh 3
Ảnh minh họa
  • Khi bạn thấy sự thất vọng của trẻ tăng lên, hãy sử dụng các từ cảm nhận để trẻ có thể làm quen với ngôn ngữ này. Ví dụ: "Mẹ/Ba đang cảm con thấy thất vọng chuyện gì phải không" hoặc "Con đang giận mẹ hả."
Ba mẹ nhường bộ khi con cáu gắt liệu có thực sự an toàn không? Lầm tưởng này sẽ 'giết chết' trái tim nhân hậu trong con nếu ba mẹ không sớm ngăn chặn cơn thịnh nộ của trẻ từ khi mới 'ló dạng' - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Khi một đứa trẻ đang nổi cơn thịnh nộ hoặc giận dữ, chúng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Con cảm thấy choáng ngợp và thường không thể diễn đạt bằng lời nói những gì con cảm thấy. Phản hồi của bạn có thể giúp xác định những cảm giác này sẽ kéo dài bao lâu.

  • Trả lời bằng một giọng nói bình tĩnh và nhẹ nhàng. Trẻ la hét càng to, bạn nên nói càng nhẹ nhàng.
Ba mẹ nhường bộ khi con cáu gắt liệu có thực sự an toàn không? Lầm tưởng này sẽ 'giết chết' trái tim nhân hậu trong con nếu ba mẹ không sớm ngăn chặn cơn thịnh nộ của trẻ từ khi mới 'ló dạng' - Ảnh 5
Ảnh minh họa
  • Nếu bạn cảm thấy tức giận, hãy lùi lại một bước và đếm đến 10.
  • Sử dụng rất ít từ, và khi cơn giận dữ đến mức tồi tệ nhất, hãy cố gắng không sử dụng bất kỳ từ nào.
  • Nếu bạn đang ở trong một tình huống nguy hiểm, chẳng hạn như một bãi đậu xe, hãy đón con bạn và di chuyển con bạn ra khỏi chỗ nguy hiểm.
  • Đừng cố tranh luận hoặc lý luận với con bạn giữa lúc đang nổi cơn thịnh nộ. Con không thể lý luận và lắng nghe  vào thời điểm này.
Ba mẹ nhường bộ khi con cáu gắt liệu có thực sự an toàn không? Lầm tưởng này sẽ 'giết chết' trái tim nhân hậu trong con nếu ba mẹ không sớm ngăn chặn cơn thịnh nộ của trẻ từ khi mới 'ló dạng' - Ảnh 6
Ảnh minh họa
  • Bỏ qua cơn giận dữ, nhưng hãy ở gần con bạn. Những cơn giận dữ là điều đáng sợ đối với trẻ em. Thật là đáng sợ khi mất kiểm soát. Con cần thấy rằng bạn không để chúng một mình.
Ba mẹ nhường bộ khi con cáu gắt liệu có thực sự an toàn không? Lầm tưởng này sẽ 'giết chết' trái tim nhân hậu trong con nếu ba mẹ không sớm ngăn chặn cơn thịnh nộ của trẻ từ khi mới 'ló dạng' - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Hãy nhớ mô hình hóa những cách thích hợp để xử lý sự thất vọng cho con, chẳng hạn như nói con hít thở sâu. Trẻ em học hỏi từ những hình mẫu tốt của người lớn. Đừng quên rằng trẻ em đang học rất nhiều điều. Con đang học những cách thích hợp để cư xử và giao tiếp, con đang học cách tự điều chỉnh và cách xác định những cảm xúc mạnh mẽ. Bạn có thể cần phải chọn trận chiến của mình. Quyết định những hành vi nào bạn có thể để trượt, bỏ qua cho con và những hành vi nào bạn sẽ tuyệt đối không chấp nhận. Tính nhất quán khi bạn dạy con sẽ giúp trẻ cảm thấy an toàn và chắc chắn và giúp trẻ hiểu về thế giới của mình.

Theo La Pitite Academy

Đầu tư dinh dưỡng lành mạnh giúp con tăng sức đề kháng chống dịch COVID bằng những 'siêu thực phẩm' này

Đầu tư dinh dưỡng lành mạnh giúp con tăng sức đề kháng chống dịch COVID bằng những 'siêu thực phẩm' này

Với những đứa trẻ trong độ tuổi đi học trở lại trường học trực tiếp hoặc học online ở nhà, hãy giúp chúng tăng cường hệ miễn dịch với những ý tưởng ăn trưa lành mạnh giúp con tăng cường sức đề kháng. 

Xem thêm
Từ khóa:   cách giúp con giảm cơn tức giận dạy trẻ cách quan tâm giúp con không cáu gắt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 1 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 2 giờ 42 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 3 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?