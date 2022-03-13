Để kiểm soát cơn giận dữ của con, điều quan trọng là cố gắng tìm hiểu nguyên nhân. Điều này có thể khó khăn vì chúng có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, chẳng hạn như thất vọng, đói, sợ hãi, tức giận, căng thẳng, quá tải cảm giác và mệt mỏi, chỉ là một vài trong số những nguyên nhân phổ biến nhất.

Đảm bảo rằng con bạn đã ăn trước khi làm bất cứ điều gì mà bạn cảm thấy có thể gây căng thẳng. Nếu bạn có kế hoạch vắng nhà dài ngày, hãy mang theo đồ ăn nhẹ nhé!

Lên kế hoạch vào khoảng thời gian ngủ trưa. Nếu con bạn dễ nổi cơn tam bành, hãy cố gắng giữ lịch ngủ trưa của chúng càng gần càng tốt. Thiếu ngủ sẽ khiến trẻ thường có xu hướng bực bội, cáu gắt.

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Thông báo trước cho con bạn về một sự thay đổi hàng ngày, chẳng hạn như một chuyến đi đến bác sĩ nếu có.

Nói cho trẻ biết kỳ vọng về hành vi của bạn là gì. Nếu bạn biết con bạn sẽ muốn bạn mua cho chúng một món đồ chơi, hãy giải thích những gì bạn định mua cho con. Khuyến khích chúng mang đồ chơi từ nhà theo.

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Khi bạn thấy sự thất vọng của trẻ tăng lên, hãy sử dụng các từ cảm nhận để trẻ có thể làm quen với ngôn ngữ này. Ví dụ: "Mẹ/Ba đang cảm con thấy thất vọng chuyện gì phải không" hoặc "Con đang giận mẹ hả."

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Khi một đứa trẻ đang nổi cơn thịnh nộ hoặc giận dữ, chúng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Con cảm thấy choáng ngợp và thường không thể diễn đạt bằng lời nói những gì con cảm thấy. Phản hồi của bạn có thể giúp xác định những cảm giác này sẽ kéo dài bao lâu.

Trả lời bằng một giọng nói bình tĩnh và nhẹ nhàng. Trẻ la hét càng to, bạn nên nói càng nhẹ nhàng.

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Nếu bạn cảm thấy tức giận, hãy lùi lại một bước và đếm đến 10.

Sử dụng rất ít từ, và khi cơn giận dữ đến mức tồi tệ nhất, hãy cố gắng không sử dụng bất kỳ từ nào.

Nếu bạn đang ở trong một tình huống nguy hiểm, chẳng hạn như một bãi đậu xe, hãy đón con bạn và di chuyển con bạn ra khỏi chỗ nguy hiểm.

Đừng cố tranh luận hoặc lý luận với con bạn giữa lúc đang nổi cơn thịnh nộ. Con không thể lý luận và lắng nghe vào thời điểm này.

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Bỏ qua cơn giận dữ, nhưng hãy ở gần con bạn. Những cơn giận dữ là điều đáng sợ đối với trẻ em. Thật là đáng sợ khi mất kiểm soát. Con cần thấy rằng bạn không để chúng một mình.

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Hãy nhớ mô hình hóa những cách thích hợp để xử lý sự thất vọng cho con, chẳng hạn như nói con hít thở sâu. Trẻ em học hỏi từ những hình mẫu tốt của người lớn. Đừng quên rằng trẻ em đang học rất nhiều điều. Con đang học những cách thích hợp để cư xử và giao tiếp, con đang học cách tự điều chỉnh và cách xác định những cảm xúc mạnh mẽ. Bạn có thể cần phải chọn trận chiến của mình. Quyết định những hành vi nào bạn có thể để trượt, bỏ qua cho con và những hành vi nào bạn sẽ tuyệt đối không chấp nhận. Tính nhất quán khi bạn dạy con sẽ giúp trẻ cảm thấy an toàn và chắc chắn và giúp trẻ hiểu về thế giới của mình.