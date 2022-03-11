Đầu tư dinh dưỡng lành mạnh giúp con tăng sức đề kháng chống dịch COVID bằng những 'siêu thực phẩm' này

Với những đứa trẻ trong độ tuổi đi học trở lại trường học trực tiếp hoặc học online ở nhà, hãy giúp chúng tăng cường hệ miễn dịch với những ý tưởng ăn trưa lành mạnh giúp con tăng cường sức đề kháng.

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Đầu tiên, bạn hãy cố gắng dọn sạch thực phẩm đã qua chế biến khỏi nhà bếp của bạn. Những thứ như thịt chế biến, khoai tây chiên, bánh quy, đồ ăn nhẹ, v.v. không tối ưu cho sức khỏe của chúng ta. và con trẻ Thay thế chúng bằng các tùy chọn hoàn toàn tự nhiên hơn như:

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Ngũ cốc nguyên hạt như bì, bánh mì và bánh pita có nhiều chất xơ và vitamin B

như bì, bánh mì và bánh pita có nhiều chất xơ và vitamin B Trái cây và rau quả nhiều màu sắc cần thiết cho sức khỏe tổng thể, tăng trưởng và khả năng miễn dịch. Hãy thử bao gồm một màu sắc khác nhau của cầu vồng trong thực phẩm mỗi ngày trong tuần. Ví dụ: Thứ Hai (đỏ) - dâu tây và cà chua bi, Thứ Ba (cam) = dưa đỏ và cà rốt, Thứ Tư (vàng) = dứa và ớt vàng, Thứ Năm (xanh lá cây) = kiwi và xà lách, và Thứ Sáu (xanh lam / tím) = việt quất và khoai tây tím

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Protein nạc giúp trẻ phát triển và cung cấp năng lượng cùng với việc tăng cường khả năng miễn dịch.

giúp trẻ phát triển và cung cấp năng lượng cùng với việc tăng cường khả năng miễn dịch. Các chất béo thiết yếu lành mạnh như trứng tăng cường omega-3, cá ngừ, dầu ô liu và bơ đều cung cấp nguồn dinh dưỡng tuyệt vời.

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Các loại hạt hoặc hạt tự nhiên thô như bơ hạt hạnh nhân hoặc hạt hướng dương cũng như bơ đậu phộng 100% tự nhiên rất giàu chất béo lành mạnh, chất xơ và protein cũng như kẽm tăng cường miễn dịch cho con.

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Đối với con bạn ăn trưa tại trường học, bạn nên nghiên cứu thực đơn của trường, đặc biệt nếu bữa trưa có thể gồm những món ăn sau giúp tăng cường hệ miễn dịch cực tốt cho con như:

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Gà sốt teriyaki với gạo lứt, cà rốt nạo sợi và dứa

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Đậu nướng, bánh mì ngô nguyên hạt, bông cải xanh và dưa hấu tươi

Món fajitas gà với bánh bột mì nguyên cám, đậu rang và cam tươi

Mì ống đậu phụ nguyên hạt với salad dưa chuột tươi và dưa hấu tươi

Gà Caprese với mì ống nguyên hạt, xà lách trộn tươi và táo tươi

Theo La Petite Academi

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