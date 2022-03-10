Lí do đằng sau việc các chuyên gia khuyên cha mẹ không nên cho thêm đường vào khẩu phần ăn của trẻ- đặc biệt là trẻ dưới 2 tuối

Mỗi bậc cha mẹ sẽ liên tưởng đến trải nghiệm cho con mình ăn trái cây hoặc rau nghiền và chỉ nhận được những tiếng rên rỉ, nổi loạn hoặc đôi khi trẻ lại nhè ra toàn bộ thức ăn. Cho trẻ ăn những đồ ngọt như sốt táo hoặc miếng bánh ngọt sẽ đơn giản hơn nhiều, và trẻ sẽ cười thích thú với điều này. Cách sau có vẻ dễ dàng và bổ ích hơn nhiều so với cách trước nhưng trong những năm hình thành của trẻ, điều quan trọng là phải chăm sóc mọi thứ mà trẻ tiêu thụ hàng ngày.

Cho trẻ ăn đồ ngọt trong hai năm đầu sau khi sinh, đặc biệt là các món có chứa thêm đường có thể gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ. Đường bổ sung được thêm vào trong quá trình chế biến thực phẩm. Trong thực phẩm như chất ngọt, xi-rô và nước ép trái cây / rau quả, đường cũng góp mặt. Sữa chua, đồ ăn nhẹ cho trẻ em, đồ uống trái cây, món tráng miệng và các sản phẩm bánh ngọt đặc biệt nên được cấm trong chế độ ăn của trẻ em.

3. Tại sao chúng ta nên tránh việc này?

Để trẻ phát triển thích hợp trong 24 tháng đầu sau sinh, cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng và calo. Mặc dù thực phẩm có thêm đường rất giàu calo nhưng lại thiếu chất dinh dưỡng.Trẻ em đã ăn một lượng thức ăn hạn chế trong những năm này, và để đảm bảo rằng thức ăn chúng tiêu thụ có lợi cho cơ thể của chúng, nên loại bỏ thực phẩm có thêm đường khỏi chế độ ăn của trẻ.

4. Hậu quả lâu dài:

Trẻ em được cho ăn thức ăn nhiều đường trong những năm đầu tiên của chúng có nhiều khả năng bị béo phì, bệnh tim mạch và sâu răng khi còn nhỏ. Điều này là do mọi người có xu hướng thích các loại thực phẩm mà họ đã được cho ăn trong hai mươi bốn tháng đầu đời của họ. Vì sở thích lâu dài được hình thành bởi thói quen ăn uống ban đầu của họ, nên cuối cùng mọi người sẽ thèm ăn đường. Mặt khác, trẻ chỉ chấp nhận những thức ăn có vị đắng như các loại rau tốt cho sức khỏe nếu chúng đã được làm quen với việc ăn rau ngay từ khi còn nhỏ.

5. Giải pháp:

Quả thật là khá khó khăn để loại bỏ hoàn toàn lượng đường bổ sung khỏi chế độ ăn uống hàng ngày của trẻ và cung cấp các lựa chọn lành mạnh hơn, có vị đắng như rau, điều quan trọng là phải tìm được điểm trung gian cho phép bạn kiểm tra sức khỏe của con bạn và cho phép chúng ăn ngọt - thức ăn mà họ mong muốn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chuyển sang thức uống như sữa bột công thức , sữa mẹ hoặc một số loại sữa khác tùy theo độ tuổi của trẻ.Ngoài ra, bạn cũng có thể thử bỏ đường trong khi chuẩn bị bữa ăn cho trẻ. Kiểm tra nhãn của tất cả mọi thứ bạn mua cho trẻ tiêu dùng cũng là một bước quan trọng có thể được thực hiện để tránh hoàn toàn bất kỳ loại đường nào được thêm vào. Điều quan trọng cần nhớ là không phải lúc nào đường bổ sung cũng được liệt kê rõ ràng như vậ, bạn nên chú ý đến các nhãn "vị ngọt".