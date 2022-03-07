Những thực phẩm ba mẹ tuyệt đối KHÔNG nên cho con ăn ở những năm đầu đời để tránh hệ lụy về sau

Không cho bé ăn bỏng ngô, kẹo, cà rốt, kẹo cao su, đậu phộng, anh đào, lựu, quả mọng và các loại thực phẩm khác mà ba mẹ phải thực sự chú ý để tránh ảnh hưởng sức khỏe của con.

Không nghi ngờ gì khi làm cha mẹ là một trong những công việc khó khăn và đáng yêu nhất trên thế giới. Là cha mẹ mới, tất cả chúng ta đều mắc phải một số sai lầm, vì trẻ sơ sinh không có một tài liệu hướng dẫn nào cả, điều này cũng khiến mỗi bậc cha mẹ có những cách chăm con trở nên độc đáo theo cách riêng của họ. Nếu bạn là một ông bố bà mẹ mới, đây là năm thứ mà bạn không bao giờ nên cho trẻ ăn trong năm đầu đời của con.

Đường

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Trẻ sơ sinh không cần đường tinh luyện trong chế độ ăn uống của mình cho đến khi được 1 tuổi. Lượng đường mà cơ thể trẻ cần là quá ít và chúng lấy từ các loại thực phẩm ngọt tự nhiên và carbohydrate khác. Đường thêm vào có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như sâu răng, béo phì, tiểu đường và khiến bé lười ăn.

Không cho chúng ăn sô cô la, cola, kẹo hoặc thực phẩm chế biến sẵn vì chúng chứa đầy đường và chất bảo quản nhân tạo.

Muối

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Theo nhiều tổ chức y tế, không nên cho trẻ ăn bất kỳ muối nào cho đến khi được 6 tháng tuổi. Ngoài ra, sữa mẹ có đủ lượng natri cần thiết cho con bạn.

Ngay cả trẻ sơ sinh từ 6 tháng đến 1 tuổi cũng không nên cho ăn quá 1 gam muối mỗi ngày. Thêm muối trong những năm đầu có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như sỏi thận, huyết áp cao, xương giòn và mất nước.

Mật ong

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Mật ong có lẽ là nguyên liệu lâu đời và có mặt trong nhiều hộ gia đình. Nhưng cho con ăn mật ong là điều không được khuyến khích. Mật ong có thể gây ngộ độc cho trẻ sơ sinh, có thể đe dọa đến tính mạng con.

Mật ong đôi khi có thể chứa vi khuẩn mà hệ tiêu hóa của trẻ không thể dung nạp được.

Sữa bò

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Quả thực sữa bò rất tốt cho sức khỏe, nhưng không phải đối với trẻ sơ sinh. Theo Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, không nên cho trẻ uống sữa bò cho đến khi trẻ được 1 tuổi. Điều này là do hệ tiêu hóa của bé không thể xử lý lượng protein, natri và kali cao có trong sữa bò.

Theo Times of India