Những thực phẩm ba mẹ tuyệt đối KHÔNG nên cho con ăn ở những năm đầu đời để tránh hệ lụy về sau

Nuôi dạy con 07/03/2022 14:30

Mặc dù trẻ em có thể bị nghẹn ở mọi lứa tuổi, nhưng trẻ em dưới 3 tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao hơn, đặc biệt là các bé mới tập ăn.

Không cho bé ăn bỏng ngô, kẹo, cà rốt, kẹo cao su, đậu phộng, anh đào, lựu, quả mọng và các loại thực phẩm khác mà ba mẹ phải thực sự chú ý để tránh ảnh hưởng sức khỏe của con.

Đừng bao giờ cho bé ăn 5 thứ này trong năm đầu đời

Những thực phẩm ba mẹ tuyệt đối KHÔNG nên cho con ăn ở những năm đầu đời để tránh hệ lụy về sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Không nghi ngờ gì khi làm cha mẹ là một trong những công việc khó khăn và đáng yêu nhất trên thế giới. Là cha mẹ mới, tất cả chúng ta đều mắc phải một số sai lầm, vì trẻ sơ sinh không có một tài liệu hướng dẫn nào cả, điều này cũng khiến mỗi bậc cha mẹ có những cách chăm con trở nên độc đáo theo cách riêng của họ. Nếu bạn là một ông bố bà mẹ mới, đây là năm thứ mà bạn không bao giờ nên cho trẻ ăn trong năm đầu đời của con.

Đường

Những thực phẩm ba mẹ tuyệt đối KHÔNG nên cho con ăn ở những năm đầu đời để tránh hệ lụy về sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Trẻ sơ sinh không cần đường tinh luyện trong chế độ ăn uống của mình cho đến khi được 1 tuổi. Lượng đường mà cơ thể trẻ cần là quá ít và chúng lấy từ các loại thực phẩm ngọt tự nhiên và carbohydrate khác. Đường thêm vào có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như sâu răng, béo phì, tiểu đường và khiến bé lười ăn.

Không cho chúng ăn sô cô la, cola, kẹo hoặc thực phẩm chế biến sẵn vì chúng chứa đầy đường và chất bảo quản nhân tạo.

Muối

Những thực phẩm ba mẹ tuyệt đối KHÔNG nên cho con ăn ở những năm đầu đời để tránh hệ lụy về sau - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Theo nhiều tổ chức y tế, không nên cho trẻ ăn bất kỳ muối nào cho đến khi được 6 tháng tuổi. Ngoài ra, sữa mẹ có đủ lượng natri cần thiết cho con bạn.

Ngay cả trẻ sơ sinh từ 6 tháng đến 1 tuổi cũng không nên cho ăn quá 1 gam muối mỗi ngày. Thêm muối trong những năm đầu có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như sỏi thận, huyết áp cao, xương giòn và mất nước.

Mật ong

Những thực phẩm ba mẹ tuyệt đối KHÔNG nên cho con ăn ở những năm đầu đời để tránh hệ lụy về sau - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Mật ong có lẽ là nguyên liệu lâu đời và có mặt trong nhiều hộ gia đình. Nhưng cho con ăn mật ong là điều không được khuyến khích. Mật ong có thể gây ngộ độc cho trẻ sơ sinh, có thể đe dọa đến tính mạng con.

Mật ong đôi khi có thể chứa vi khuẩn mà hệ tiêu hóa của trẻ không thể dung nạp được.

Sữa bò

Những thực phẩm ba mẹ tuyệt đối KHÔNG nên cho con ăn ở những năm đầu đời để tránh hệ lụy về sau - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Quả thực sữa bò rất tốt cho sức khỏe, nhưng không phải đối với trẻ sơ sinh. Theo Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, không nên cho trẻ uống sữa bò cho đến khi trẻ được 1 tuổi. Điều này là do hệ tiêu hóa của bé không thể xử lý lượng protein, natri và kali cao có trong sữa bò.

Theo Times of India

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