Nếu bạn lo lắng vì con thường dựa dẫm thì đây chính là những bí quyết giúp con độc lập hơn mà chuyên gia hướng dẫn riêng cho ba mẹ

Nuôi dạy con 19/03/2022 05:35

Khi trẻ lớn hơn, chúng nên được giao nhiều trách nhiệm hơn. Bạn không nên cho con mình bất kỳ sự ưu ái nào khi bạn nhờ con thực hiện những công việc cơ bản nào đó.

Nếu bạn lo lắng vì con thường dựa dẫm thì đây chính là những bí quyết giúp con độc lập hơn mà chuyên gia hướng dẫn riêng cho ba mẹ - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Trên thực tế, trẻ em có thể phát triển tính bất lực đã thành thói quen. Bất lực học được là khi một đứa trẻ thiếu tính độc lập và không thể hoặc sẽ không làm những công việc phù hợp với lứa tuổi. Để con bạn có được sự tự tin và trở nên có trách nhiệm hơn, hãy làm theo năm lời khuyên sau.

1. Lập danh sách

Nếu bạn lo lắng vì con thường dựa dẫm thì đây chính là những bí quyết giúp con độc lập hơn mà chuyên gia hướng dẫn riêng cho ba mẹ - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Tạo một danh sách các công việc mà con bạn có thể tự làm, chẳng hạn như tự mặc quần áo hoặc cất đồ chơi của chúng. Nói chuyện với con về những nhiệm vụ mà con nghĩ rằng con có thể làm. Nếu con không chắc chắn, hãy để con thực hành trước mặt bạn.

Loại bỏ bất kỳ nhiệm vụ nào mà con dường như chưa sẵn sàng. Hãy nhớ rằng trẻ em hoạt động tốt hơn khi chúng biết những gì được mong đợi ở chúng.

2. Đừng mong đợi sự hoàn hảo từ con

Nếu bạn lo lắng vì con thường dựa dẫm thì đây chính là những bí quyết giúp con độc lập hơn mà chuyên gia hướng dẫn riêng cho ba mẹ - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Trẻ vẫn đang hình thành các kỹ năng vận động của mình, vì vậy một số rủi ro có thể xảy ra, chẳng hạn như làm đổ nước trái cây khi chúng muốn tự rót cho mình một ly. Nếu con làm rối, cố gắng đừng chỉ trích con nhé. Thay vào đó, hãy nhẹ nhàng chỉ cho con cách làm đúng. Giải thích rằng mọi người đều mắc sai lầm, và không ai là hoàn hảo.

3. Cho phép con có đủ thời gian

Trẻ em có xu hướng cần nhiều thời gian hơn để hoàn thành công việc so với người lớn. Ba mẹ nên cho con thời gian cần thiết để con không bị căng thẳng.

Nếu bạn lo lắng vì con thường dựa dẫm thì đây chính là những bí quyết giúp con độc lập hơn mà chuyên gia hướng dẫn riêng cho ba mẹ - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Ví dụ, nếu con bạn mất mười phút để mặc quần áo vào buổi sáng, hãy bắt đầu thói quen hàng ngày của bạn sớm hơn. Khi thực hành, con sẽ nhanh hơn trong các nhiệm vụ của mình.

4. Phát triển một quy trình cho con

Nếu bạn lo lắng vì con thường dựa dẫm thì đây chính là những bí quyết giúp con độc lập hơn mà chuyên gia hướng dẫn riêng cho ba mẹ - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Trẻ em cần có thói quen quản lý trách nhiệm của mình. Nếu lịch trình hàng ngày của con liên tục thay đổi, con sẽ trở nên bối rối. Giải thích cho con khi con phải hoàn thành các công việc cụ thể.

Ví dụ, bạn có thể nói với con bạn rằng chúng cần phải thu dọn đồ chơi của mình trước khi chuẩn bị đi ngủ. Khi gần đến giờ đi ngủ, hãy nhắc con bạn rằng con cần phải tắm rửa sạch sẽ trước khi mặc đồ ngủ.

5. Khen ngợi

Nếu bạn lo lắng vì con thường dựa dẫm thì đây chính là những bí quyết giúp con độc lập hơn mà chuyên gia hướng dẫn riêng cho ba mẹ - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Trẻ em thích được công nhận những việc chúng làm. Khen ngợi con bạn khi chúng tự làm một việc gì đó, đặc biệt nếu đó là việc chúng cần giúp đỡ trước đó. Bạn thậm chí có thể biến sai lầm thành lời khen ngợi.

Ví dụ, nếu con bạn mặc ngược áo sơ mi của chúng ra phía sau, bạn có thể thừa nhận rằng chúng đã có thể tự chọn quần áo và mặc quần áo và khen con ở điểm này. Ba mẹ cũng nên khuyến khích con khi chúng cảm thấy thất vọng.

Việc bạn làm cho con bạn có vẻ dễ dàng và nhanh chóng hơn thay vì để chúng tự làm. Tuy nhiên, khi bạn cho trẻ cơ hội tự mình thực hiện các nhiệm vụ, trẻ bắt đầu phát triển tinh thần trách nhiệm và hoàn thành công việc. Khi lớn lên, chúng sẽ có thể sử dụng các kỹ năng giải quyết vấn đề của mình để giải quyết các tình huống mới một cách dễ dàng.

Trong một kế hoạch phát triển lớn hơn, việc nuôi dưỡng tính độc lập và trách nhiệm sẽ tạo ra một con người tự tin, tháo vát, tôn trọng và có khả năng nhận ra các nhu cầu và biết cách đáp ứng chúng.

Theo Child Development info

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