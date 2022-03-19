Ghi nhớ ngay những mẹo giúp con bạn không còn "dán mắt" vào màn hình điện thoại, máy tính bảng... khi ăn nữa

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, trẻ em gần như trở nên thụ động hơn và quá phụ thuộc vào các thiết bị điện tử. Một trong những điều làm cha mẹ băn khoăn nhất là ngăn cản con mình sử dụng điện thoại hay thiết bị điện tử trong bữa ăn. Hãy để chuyên gia mách bạn các bước giúp con tập trung vào bữa ăn hơn

Con bạn không chịu ăn khi mà không có TV hoặc điện thoại? Đây là những gì bạn cần làm ngay bây giờ! Nếu bạn là một bậc cha mẹ, bạn có thể sẽ biết khó khăn như thế nào để đưa con bạn sử dụng các thiết bị và giới hạn thời gian sử dụng thiết bị. Mặc dù đại dịch chắc chắn đã làm tăng số giờ mỗi đứa trẻ ngồi trước màn hình, nhưng rào cản lớn nhất có thể là bạn phải đối mặt khi bắt con mình ăn. Nếu con bạn từ chối gắp một miếng thức ăn ra đĩa mà không nhìn chằm chằm vào tivi hoặc chương trình yêu thích của chúng trên máy tính bảng, bạn biết chúng ta đang nói về điều gì. Cha mẹ có thể cảm thấy khó khăn trong việc để trẻ xem ti vi thay cho việc chúng ăn thức ăn đúng cách, hay trẻ cáu kỉnh trên bàn ăn. Tại sao trẻ em không nên vừa ăn vừa xem máy? Nhiều trẻ em (cũng như người lớn) có thói quen chỉ nuốt thức ăn khi có thiết bị điện tử như điện thoại. Giờ ăn không chỉ được coi là thiêng liêng và cần phải trở thành một thói quen lưu tâm, mà việc ăn uống thiếu tập trung thực sự có thể làm mất tập trung vào thức ăn hoặc khiến con bạn ăn quá nhiều. Với trẻ nhỏ, ti vi và máy tính bảng có thể gây mất tập trung đến mức không thực sự khiến chúng học cách tự dùng bữa, điều này thật tệ. Đừng quên, bất kỳ lượng xem màn hình điện tử bổ sung nào cũng chỉ làm tăng thêm các vấn đề có thể xảy ra. Nếu bạn đang cố gắng tách biệt thời gian sử dụng thiết bị và giờ ăn, đây là một số cách giúp bạn có thể giúp cho việc ăn uống bị phân tâm

1.Đặt ra thời gian nghiêm ngặt cho bữa ăn: Để hạn chế sự phụ thuộc vào thiết bị trong khi ăn, một ý tưởng khôn ngoan là đặt hẹn giờ để kết thúc bữa ăn. Đó cũng là một cách hay để dạy trẻ ăn đúng giờ mà không bị lệch trọng tâm. Thay vì để trẻ quấy khóc trong một thời gian dài, hãy đưa ra thời hạn cho trẻ và bắt trẻ tuân theo nó một cách nhất quán Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 2. Cắt giảm thời gian xem máy từ từ: Nếu bạn lo lắng về việc con cáu gắt khi bị tắt màn hình, hãy bắt đầu bằng cách giảm dần thời gian sử dụng màn hình trong giờ ăn. Chậm thôi và đều đặn, con bạn càng có thói quen rời xa màn hình hoặc tiếp cận với các thiết bị trong bữa ăn trong một khoảng thời gian giới hạn, thì con bạn càng dễ dàng làm quen với thói quen này và tránh cáu kỉnh và ầm ĩ trong bữa ăn

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 3. Tuyệt đối tránh mọi ảnh hưởng trong bữa ăn: Mặc dù thời gian sử dụng thiết bị là loại phân tâm số một cần tránh trong giờ ăn, nhưng với tư cách là cha mẹ, bạn cũng nên nhấn mạnh việc cắt giảm và tránh bất kỳ hình thức phân tâm nào trong khi bạn và con bạn đang ăn. Hãy biến nó thành quy tắc đối với bất kỳ thứ gì đòi hỏi sự chú ý của con - sách, điện thoại, trò chơi kỹ thuật số hoặc bất kỳ hình thức thiết bị nào. Nên tập trung nghiêm túc vào đồ ăn và các cuộc trò chuyện trong bữa ăn. Tuy nhiên, bạn có thể cho con một số đồ chơi, miễn là chúng không quá phân tâm hoặc không yêu cầu chúng đứng dậy khỏi bàn. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 4. Thực hành các lễ nghi của gia đình: Là một gia đình, hãy tạo thói quen dùng bữa cùng nhau, ít nhất một lần một ngày. Mặc dù mọi người có thể có lịch trình khác nhau, nhưng khuyến khích gia đình sắp xếp thời gian ăn uống và ăn uống cùng nhau có thể hình thành thói quen tốt cho họ. Khi có nhiều thời gian trò chuyện và dành cho gia đình, trẻ em sẽ không cần phải giải trí thông qua các tiện ích và màn hình. Điều quan trọng nữa là thói quen và việc giới hạn thời gian sử dụng thiết bị cũng nên được người lớn áp dụng vào giờ ăn để làm tấm gương tốt cho trẻ Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 5. Giải thích các quy tắc cho con hiểu: Trước khi bạn lấy đi tất cả các tiện ích khỏi con, hãy thử trò chuyện với con và nêu chi tiết tại sao thời gian bữa ăn không cần phải trộn lẫn với việc sử dụng thiết bị điện tử như vậy. Mặc dù có thể khó hiểu đối với trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh, nhưng việc trò chuyện và giải thích tại sao quá nhiều việc xem màn hình điện tử lại có hại cho chúng là điều mà những đứa trẻ lớn hơn, chẳng hạn như những đứa trẻ trên 3 hoặc 4 tuổi, rất hiểu. Đồng thời, hãy làm cho trẻ hiểu được lợi ích của việc có chế độ ăn uống hợp lý và giờ ăn không có màn hình thiết bị điện tử. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Những thực phẩm không nên tùy tiện cho vào bữa ăn dặm của con, cái số 1 nhiều phu huynh hay mắc phải Con trong quá trình ăn dặm, các mẹ sẽ dần tập cho con ăn những thực phẩm khác không chỉ riêng gì sữa như trước. Tuy nhiên, khi cho con ăn dặm mẹ nên tránh bổ sung những thực phẩm này vào nhé.

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