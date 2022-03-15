Con kén ăn là nỗi 'rối rắm' của rất nhiều bậc phụ huynh và 5 điều nhỏ ba mẹ cần làm để nuôi dưỡng thói quen ăn uống tốt hơn ở trẻ em

Trong khi giai đoạn phát triển này diễn ra bình thường, việc rèn luyện tính kiên nhẫn với một đứa trẻ đang phát triển về vị giác có thể là một thách thức. Để nuôi dưỡng tư duy tích cực trong thói quen ăn uống của một người nhỏ, đây là một số mẹo nhỏ để áp dụng cho giờ ăn ba mẹ có thê áp dụng

Xây dựng một mối quan hệ lành mạnh với thực phẩm là một hành trình suốt đời bắt đầu từ bàn ăn khi còn nhỏ. Dù thực đơn có gì đi chăng nữa, thì cha mẹ nào cũng lo lắng về việc liệu thói quen kén ăn của con mình có gây hại cho con khi chúng trưởng thành hay không.

Hầu hết các bậc cha mẹ có thể liên tưởng đến cuộc đấu tranh của giai đoạn kén ăn. Mặc dù để trẻ nhỏ ăn rau xanh thường là một cuộc chiến khó khăn, nhưng nhiều chuyên gia khuyên bạn nên thực hiện một cách tiếp cận trung lập vào giờ ăn để giúp trẻ tự đưa ra kết luận về thực phẩm chúng đang ăn.

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Jill Castle, một chuyên gia dinh dưỡng nhi khoa ở New Canaan, Connecticut, giải thích: "Giữ một môi trường tích cực xung quanh thức ăn và cố gắng loại bỏ áp lực hoặc hình phạt, phần thưởng và chiến thuật thương lượng mà nhiều bậc cha mẹ làm. Các chiến lược ép buộc như con phải ăn tất cả mọi thứ trên đĩa chẳng hạn, có xu hướng hạn chế khả năng học cách thích thức ăn và phát triển khẩu vị của trẻ vì chúng không được phép khám phá và điều hướng những gì chúng thích và không thích".

Trẻ mới biết đi đặc biệt có xu hướng kén chọn thức ăn, nhưng Castle nói rằng điều cần thiết là cha mẹ phải thừa nhận rằng đây là giai đoạn phát triển của hầu hết trẻ em. Bà nói: "Hiểu được điều đó sẽ giúp cha mẹ phản hồi lại con họ một cách tích cực và kiên nhẫn. Đổi lại, nó giúp con vượt qua giai đoạn đó và bước sang giai đoạn tiếp theo."

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Nhiều bậc cha mẹ có thể lo ngại rằng kén ăn có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe hoặc thiếu chất về lâu dài. Nhưng nghiên cứu cho thấy những người kén ăn trung bình có thể sẽ không bị thiếu vi chất dinh dưỡng. Con cũng có thể ít bị béo phì hoặc thừa cân.

Megan Pesch, trợ lý giáo sư nhi khoa phát triển và hành vi tại Bệnh viện Nhi đồng CS Mott, tác giả chính của một trong những nghiên cứu này tại Đại học Michigan, lưu ý rằng việc tránh ép buộc giờ ăn sẽ giúp trẻ tự đưa ra kết luận về thực phẩm chúng ăn. Tiến sĩ Pesch, một bà mẹ 3 con dưới 5 tuổi nói: "Nếu con gái tôi cảm thấy ghê tởm món ăn mà tôi đang trình bày, tôi muốn tôn trọng điều đó. "

2. Có những cuộc trò chuyện về thức ăn

Thay vì các cuộc đàm phán hoặc các cuộc chiến thẳng thắn trên bàn ăn tối về các loại thực phẩm lành mạnh, cha mẹ cần mở đầu mối giao tiếp với con cái của mình ngay từ sớm để thiết lập một năng lượng suy nghĩ tích cực xung quanh thực phẩm với con.

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Chuyên gia Castle tin vào việc nuôi dưỡng trực giác của trẻ về cảm giác đói ngay từ khi còn nhỏ. Ví dụ, trẻ sơ sinh bú sữa mẹ sẽ khóc khi đói, trẻ sẽ ngậm lấy bú và dừng lại khi cảm thấy no. Tương tự, trẻ bú sữa công thức cũng sẽ ra hiệu khi chúng cần được bú sữa, nhưng cha mẹ thường ép trẻ bú hết bình sữa ngay cả khi chúng đã không còn muốn bú vì có thể còn một hoặc hai bình sữa còn lại.

Castle nói: "Đó là cách chúng tôi tách trẻ em ra khỏi trực giác của chúng. Ngay cả với những đứa trẻ lớn hơn, chúng có thể đã ăn một chút bữa tối nhưng không đủ để làm cha mẹ hài lòng, việc ép buộc hoặc khen thưởng trẻ phải ăn hết đĩa khiến trẻ mất trực giác."

Khi tâm lý "ăn cho sạch hết" của ba mẹ áp vào con trẻ, một số trẻ sẽ chống lại, nhưng một số khác sẽ tuân thủ để làm hài lòng cha mẹ. Khi làm như vậy, chúng thực sự có thể dạy cơ thể mình đòi hỏi nhiều thức ăn hơn hoặc dựa vào các chỉ số bên ngoài để biết lượng hoặc thời điểm ăn. Những thói quen hình thành này có thể từ chối một đứa trẻ lắng nghe các tín hiệu bên trong cho chúng biết khi nào chúng đã no, điều này có thể làm phức tạp thêm mối quan hệ của chúng với thức ăn.

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Castle gợi ý cho cha mẹ cách giúp trẻ nhận biết cảm giác đói và no bằng cách đặt tên cho những lúc như vậy khi còn còn nhỏ và khuyến khích đối thoại thảo luận về những cảm giác này. "Các cuộc trò chuyện về cảm giác của con sau khi ăn, con có muốn thưởng thức đồ ăn không, con đã ăn món gì, cảm giác của cơ thể khi con ăn bánh quy giòn để ăn nhẹ so với sữa chua với granola hoặc ngũ cốc với sữa ra sao,v..v những cuộc trò chuyện như vậy sẽ giúp trẻ em theo kịp các tín hiệu cơ thể của con xung quanh sự thèm ăn".

3. Đưa ra nhiều lựa chọn trong suốt tuần cho con

sự đa dạng là "nhà vô địch" của sự thèm ăn ngày càng mở rộng cho con.

Trẻ em khá giỏi trong việc tự ăn khi được bày biện với nhiều món và một môi trường dễ chịu. Con học cách thử nghiệm và thưởng thức đồ ăn và phát triển một chế độ ăn uống rộng rãi hơn theo thời gian.

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Hãy thử thách những đứa bé kén ăn bằng cách đặt một loạt các loại thực phẩm, hương vị và kết cấu khác nhau lên bàn vào mỗi bữa ăn. Mặc dù thực tế là có ít nhất một yếu tố trở thành món ăn mà cha mẹ biết con họ thích, nhưng hãy đưa ra nhiều lựa chọn khác nhau và để sự tò mò của trẻ dần dần lấp đầy đĩa thức ăn của chúng theo thời gian.

Tiếp xúc lặp lại là yếu tố chính để đưa những thức ăn mới này từ bàn vào đĩa của con bạn. Càng nhìn thấy một loại rau hoặc thịt nào đó trên bàn, trẻ càng trở nên quen thuộc và tò mò hơn với món đó.

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Tiến sĩ Pesch nói: "Có thức ăn trên bàn gần con hoặc thậm chí có thể chấp nhận để thức ăn trên đĩa ngay cả khi con không ăn là một chiến thắng với ba mẹ".

Bạn cũng nên thử và sáng tạo nhiều món nếu có thời gian. Không chỉ có bông cải xanh hấp chín. Ba mẹ có thể làm món súp bông cải xanh, bông cải xanh nướng, xào,...bông cải xanh xuất hiện theo nhiều cách và hình dạng, hình thức và hương vị khác nhau sẽ kích thích sự yêu thích của con hơn.

4. Đưa trẻ vào bếp

Khi trẻ em đến tuổi đi học, nhiều người thường thích tham gia nấu ăn và làm bánh khi sự tò mò của chúng về thức ăn ngày càng lớn. Để trẻ cùng làm một bữa ăn ngay cả khi chỉ đơn giản là khuấy hỗn hợp hoặc cho nguyên liệu vào có thể tạo ra "ánh sáng mới" cho những món ăn mà chúng thấy không ngon miệng trên bàn ăn.

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Nấu ăn có thể là một công cụ khám phá tuyệt vời với thực phẩm vì nó cho phép trẻ làm chủ một khía cạnh của bữa ăn. Đến lượt mình, trải nghiệm được chia sẻ này có thể tạo ra mối quan hệ tích cực với thực phẩm vì cảm giác tự hào và thành tích trở nên gắn liền với giờ ăn.

Mặc dù nấu ăn không dành cho mọi đứa trẻ, nhưng đối với những đứa trẻ tỏ ra thích thú và muốn bắt tay vào bếp, kinh nghiệm được chia sẻ này có thể khiến việc nấu ăn cho bản thân và cho người khác trở thành giá trị cốt lõi lâu dài.

5. Đặt ví dụ

Giống như với bất kỳ khía cạnh nào của việc nuôi dạy con cái, nêu gương có thể là thành phần quan trọng nhất để tạo nên mối quan hệ tích cực với thực phẩm. Cha mẹ nên dành một chút thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của bản thân với thức ăn cũng như những mối quan tâm trong quá khứ hoặc hiện tại trong thói quen ăn uống của mình.

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Nếu cha mẹ lúc nào cũng quấn lấy thức ăn dù ăn kiêng hay ăn uống vô độ, ăn quá nhiều hoặc cực kỳ kén chọn thức ăn thì bất kỳ cuộc đấu tranh thức ăn nào của họ cũng sẽ phản ánh vào con cái của họ. Điều quan trọng là cha mẹ phải có mối quan hệ tích cực với bản thân thực phẩm, hoặc ít nhất là giả và cố gắng trở thành một hình mẫu tích cực về thực phẩm cho con biết cách ăn uống ngon miệng.

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Thói quen ăn uống không lành mạnh ở người lớn có thể khiến trẻ khó chấp nhận mối quan hệ tích cực với thực phẩm ngay cả khi cha mẹ không đặt những áp lực tương tự trực tiếp lên trẻ. Cha mẹ nên đóng vai trò là người có ảnh hưởng trong bữa ăn.

Theo Parents