Buổi sáng là "chiến trận" của cha mẹ khi con ngủ mãi chẳng chịu thức, 5 lời khuyên này chắc chắn sẽ là "trợ thủ đắc lực" giúp tạo thói quen buổi sáng "nhanh-gọn-lẹ" cho trẻ

Nuôi dạy con 11/03/2022 14:40

Bạn có gặp những trường hợp như vậy chưa? Cả nhà có ba đứa trẻ từ 10 tuổi trở xuống. Bố mẹ đều phải đi làm. Một con chó săn lông vàng chạy rối rít. Mỗi ngày, ba mẹ đều phải chọn cách chấp nhận thử thách để ra khỏi cửa đúng giờ và không la hét với nhau là điều không thể vì một buổi sáng rối mù.

Buổi sáng là 'chiến trận' của cha mẹ khi con ngủ mãi chẳng chịu thức, 5 lời khuyên này chắc chắn sẽ là 'trợ thủ đắc lực' giúp tạo thói quen buổi sáng 'nhanh-gọn-lẹ' cho trẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Có lẽ ba mẹ nào cũng phải luôn chiến đấu với những "thanh thiếu niên thiếu ngủ" ở nhà mình. Các con KHÔNG BAO GIỜ đi học trễ. Chồng bạn cũng CHƯA BAO GIỜ đi làm muộn. Nhưng đó là do nỗ lực "chinh chiến" cả một buổi sáng của bạn và ông xã để kịp cho sấp nhỏ vừa dậy, vừa ăn sáng lại kịp giờ đến trường.

Mỗi gia đình đều khác nhau và lịch trình cũng khác nhau, nhưng buổi sáng có thể khó khăn đối với cả trẻ em và phụ huynh. Có những buổi tan học, những cuộc hẹn, những bữa sáng để chuẩn bị ăn uống và những cuộc tranh giành áo khoác và ba lô vào phút cuối của những đứa con sẽ khiến bạn "choáng váng".

Làm thế nào bạn có thể luôn ra khỏi cửa đúng giờ? Cần có tổ chức trong gia đình! Hãy tuân theo một thói quen. Làm việc như một nhóm để giúp gia đình bạn đỡ "rối" hơn vào buổi sáng nhé.

Đây là hệ thống 5 điểm của gia đình bạn nên áp dụng:

1. Chuẩn bị từ đêm hôm trước 

Buổi sáng là 'chiến trận' của cha mẹ khi con ngủ mãi chẳng chịu thức, 5 lời khuyên này chắc chắn sẽ là 'trợ thủ đắc lực' giúp tạo thói quen buổi sáng 'nhanh-gọn-lẹ' cho trẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Tất cả mọi người, bao gồm cả bạn và ông xã hãy lấy quần áo của con bạn ra cho ngày hôm sau. Nếu bộ đồ nào đó cần được ủi, bạn nên làm vào đêm hôm trước. Nếu một đứa trẻ nhà bạn muốn thương lượng điều gì , cuộc thương lượng diễn ra vào đêm hôm trước. Nếu thiếu một chiếc giày, nó cần được săn lùng từ đêm hôm trước. 

Quần áo cần được xác định và sẵn sàng vào buổi tối hôm trước, không có cuộc tìm kiếm vào phút cuối, tranh giành để tìm chiếc áo phông yêu thích đó hoặc tranh cãi về quần áo vào sáng hôm sau khi các con đi học. Nếu bạn chưa làm điều này, đó là điều bắt buộc.

2. Tìm ra các bữa ăn sáng trước

Buổi sáng là 'chiến trận' của cha mẹ khi con ngủ mãi chẳng chịu thức, 5 lời khuyên này chắc chắn sẽ là 'trợ thủ đắc lực' giúp tạo thói quen buổi sáng 'nhanh-gọn-lẹ' cho trẻ - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Chồng bạn có thể hỏi xa đến mức hỏi bọn trẻ xem chúng thích gì vào ngày hôm sau để anh ấy có thể giúp chuẩn bị cho buổi sáng. Khi các con lớn hơn, bạn cũng nên làm việc với chúng, hỏi ý chúng để chuẩn bị bữa ăn sáng cho riêng chúng. 

3. Tạo ra một thói quen buổi sáng

Buổi sáng là 'chiến trận' của cha mẹ khi con ngủ mãi chẳng chịu thức, 5 lời khuyên này chắc chắn sẽ là 'trợ thủ đắc lực' giúp tạo thói quen buổi sáng 'nhanh-gọn-lẹ' cho trẻ - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Trong hộ gia đình, bọn trẻ dậy để ăn trước, sau đó chúng lên lầu để đánh răng, chải tóc, đi vệ sinh và mặc quần áo. Khi con đã sẵn sàng 98%, có nghĩa là mọi thứ đã hoàn thành ngoài việc mang giày vào, con sẽ được phép xem phim hoạt hình hoặc đọc sách một chút trong thời gian thư thái còn lại.

4. Kiểm tra thời gian  

Buổi sáng là 'chiến trận' của cha mẹ khi con ngủ mãi chẳng chịu thức, 5 lời khuyên này chắc chắn sẽ là 'trợ thủ đắc lực' giúp tạo thói quen buổi sáng 'nhanh-gọn-lẹ' cho trẻ - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Thường thì người mẹ sẽ là người chuẩn bị cuối cùng, vì vậy khi mẹ gần kết thúc công cuộc chuẩn bị xong để ra khỏi nhà, mẹ sẽ thông báo cho các con. Ba mẹ cần nói với con rằng chúng ta sẽ rời đi trong năm phút nữa để có thời gian chuẩn bị áo khoác, mang giày và đưa con ra ngoài. Điều này giúp ba mẹ tiết kiệm được một vài khoảnh khắc tranh giành vào phút cuối và kết thúc trận chiến để tắt TV cho lũ trẻ nhà bạn. Con sẽ tắt khi con nhận được cảnh báo trước.

5. Đừng quên nói "Ba/Mẹ yêu con" 

Buổi sáng là 'chiến trận' của cha mẹ khi con ngủ mãi chẳng chịu thức, 5 lời khuyên này chắc chắn sẽ là 'trợ thủ đắc lực' giúp tạo thói quen buổi sáng 'nhanh-gọn-lẹ' cho trẻ - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Dù một buổi sáng có bận bịu đến đâu thì gia đình bạn cũng caafnn lên xe với nụ cười của mọi thành viên. Ba mẹ nên nói, "Ba mẹ yêu con" khi gia đình bạn bắt đầu khởi hành. Có thể trên đường đi ba mẹ và các con nên nhắc nhở nhau về ngày sắp tới. Bạn hãy cố gắng nhớ rằng các thành viên đều muốn ra ngoài thế giới và làm những điều tốt đẹp cho một ngày nhiều năng lượng với một buổi sáng vui vẻ như vậy.

Chắc chắn có những khoảnh khắc trong cuộc sống sẽ có sự hỗn loạn và ngẫu hứng, nhưng một thói quen buổi sáng được xây dựng xung quanh gia đình của bạn có thể giúp bạn đi đúng hướng, đúng giờ và tránh xa cách nhau.

Theo La Petite Academi

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