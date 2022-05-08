Hiểu về chứng tự kỷ ở trẻ và nhận biết sớm các dấu hiệu này để phụ huynh có thể can thiệp kịp thời

Người ta đã công nhận rằng các yếu tố di truyền, môi trường và sự tương tác của chúng góp phần gây ra chứng tự kỷ. Tuy nhiên, cơ chế chính xác của chúng vẫn chưa được hiểu rõ.

Tiến sĩ Shah nói, "Các nghiên cứu cho thấy 10% trẻ em được chẩn đoán mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ như một phần của tình trạng di truyền khác. Nếu gia đình có một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ, thì khả năng một đứa trẻ khác mắc chứng tự kỷ sẽ tăng gấp 25 lần so với dân số chung. Tuổi của cha mẹ, tiếp xúc với chất độc, ô nhiễm môi trường và các tác nhân gây căng thẳng tâm lý, xã hội trong thời thơ ấu cũng là nguyên nhân dẫn đến chứng tự kỷ".

Các đặc điểm chính của rối loạn phổ tự kỷ bao gồm sự thiếu hụt trong tương tác xã hội, chậm hoặc thiếu ngôn ngữ và giao tiếp và các kiểu hành vi lặp đi lặp lại, bị hạn chế như cách cư xử, không linh hoạt và tuân thủ các thói quen.

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Trẻ em bị tự kỷ có khả năng hoạt động và khuyết tật khác nhau, tương ứng từ cao đến thấp và nhẹ đến nặng. Phần lớn trong số các bé sẽ trải qua các can thiệp điều trị hoặc hỗ trợ trong suốt cuộc đời, một số ít trong số trẻ cũng có thể khỏe mạnh lại, hoạt động bình thường và không còn thuộc nhóm chẩn đoán tự kỷ hoặc cần tiếp tục can thiệp điều trị trong thời gian dài.

Tiến sĩ Shah chia sẻ, "Can thiệp sớm là chìa khóa vì nó mở ra khả năng cho những đứa trẻ này. Một số dấu hiệu và triệu chứng xuất hiện sớm khi trẻ 6 đến 12 tháng tuổi và chẩn đoán có thể được thực hiện sau 24 tháng. Chậm đạt được kỹ năng xã hội là dấu hiệu sớm nhất và cụ thể nhất của chứng tự kỷ. Điều này bao gồm trẻ ít hoặc không giao tiếp bằng mắt. Phản ứng kém đối với tên và khó bắt đầu hoặc duy trì các cuộc trò chuyện".

Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, trẻ em bị ảnh hưởng bởi chứng rối loạn này thích chơi một mình, thể hiện những sở thích cứng nhắc như chơi với đồ chơi cụ thể hoặc sắp xếp chúng theo những cách cụ thể. Thường xuyên vỗ tay, đung đưa bên này sang bên kia, bắt chước kém và sử dụng cử chỉ có ý nghĩa, lặp lại các từ hoặc không nói cũng là nguyên nhân dẫn đến chứng tự kỷ.

Tiến sĩ Shah nói thêm: Sự thoái trào của lời nói, nghĩa là bài phát biểu đã từng đạt được nay đã mất đi, cũng cần được xem xét. Ngoài ra, trẻ có thể phản ứng mạnh với các kích thích giác quan khác nhau như tiếng động (âm thanh của nồi áp suất), kết cấu của thức ăn (thích ăn các loại thức ăn cụ thể và có thể có phản ứng ác cảm với người khác), ánh sáng hoặc xúc giác. Các phản ứng cảm giác có thể thay đổi theo thời gian và sở thích của từng trẻ.

Quản lý chứng tự kỷ

Trong khi quản lý y tế có vai trò của nó, liệu pháp vận động (liệu pháp Tích hợp cảm giác và phát triển thần kinh), liệu pháp Nói và Ngôn ngữ, DIR / Thời gian sàn và Phân tích hành vi mắc phải là một số can thiệp dựa trên bằng chứng có hiệu quả ở trẻ em bị tự kỷ, đặc biệt là trong những năm đầu. Phát biểu về các liệu pháp này, Tiến sĩ Shah nói, "Các nguyên tắc chính cơ bản của những biện pháp can thiệp này là phát triển mối quan hệ với đứa trẻ, khuyến khích giao tiếp chức năng và vui chơi, cung cấp cấu trúc, thiết lập kỳ vọng và thói quen cũng như tăng cường học tập".

Ảnh minh họa: Internet

Đáng chú ý, các biện pháp can thiệp kịp thời tạo ra kết quả tích cực và bất kỳ sự chậm trễ nào đều có nguy cơ làm gia tăng mức độ nghiêm trọng. Đứa trẻ có thể thiết lập các mô hình học tập và hành vi sai lầm mà khó có thể phá vỡ, làm tăng thêm căng thẳng cho cha mẹ và giảm chất lượng cuộc sống cho cả đứa trẻ và cha mẹ.

Ảnh minh họa: Internet

COVID-19 và các hạn chế đang diễn ra đã khiến việc tiếp cận các biện pháp can thiệp trở nên khó khăn khi ba mẹ cũng ngịa đưa trẻ đến nơi đông người như bệnh viện và không phải tất cả trẻ em đều thích hợp với các liệu pháp ảo. Mặc dù có rất nhiều nguồn thông tin trên Internet, nhưng các chương trình trị liệu tại nhà nên được thiết kế đặc biệt cho từng trẻ cùng với các nhà trị liệu và chuyên gia. Điều quan trọng là phải hiểu rằng không phải mọi thứ được liệt kê trên Internet đều mang lại lợi ích cho đứa trẻ hoặc hỗ trợ nhu cầu của chúng.

Theo Femina