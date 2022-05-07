Nạn bắt cóc trẻ em chưa bao giờ hết nóng, ba mẹ cần lưu lại những bí kíp này để luôn đảm bảo con được an toàn trong tầm mắt

Nuôi dạy con 07/05/2022 11:11

Đối với một bậc cha mẹ, ít có trải nghiệm nào tồi tệ hơn việc mất dấu con nhỏ ở nơi công cộng, chẳng hạn như trung tâm mua sắm hoặc bãi biển. Nỗi sợ hãi dâng lên trong bạn khi bạn bất lực nhìn xung quanh. Bạn băn khoăn không biết nên tìm kiếm hướng nào trước. Bạn tưởng tượng ra nhiều khả năng khác nhau, một số trong số chúng quá đáng sợ để chiêm nghiệm phải không?

Nạn bắt cóc trẻ em chưa bao giờ hết nóng, ba mẹ cần lưu lại những bí kíp này để luôn đảm bảo con được an toàn trong tầm mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trái tim của bạn đập loạn nhịp và bạn cảm thấy nhu cầu quá lớn phải làm một điều gì đó, nhanh chóng để tìm thấy con yêu khi phút chốc đứa bé biến mất trước mặt bạn đúng không? Có những bước mà mọi phụ huynh có thể thực hiện để ngăn điều này xảy ra. Dưới đây là sáu mẹo để tránh lạc trẻ nhỏ ở nơi công cộng. 

Cho trẻ mặc quần áo có màu sắc tươi sáng

Nạn bắt cóc trẻ em chưa bao giờ hết nóng, ba mẹ cần lưu lại những bí kíp này để luôn đảm bảo con được an toàn trong tầm mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đảm bảo rằng con được mặc quần áo sáng màu nếu bạn định dành thời gian ở nơi công cộng vào ngày hôm đó. Hãy nhớ ghi nhớ những gì trẻ đang mặc.   

Lên kế hoạch

Nếu bạn đang đi đến một trung tâm mua sắm, chợ ngoài trời hoặc bãi biển, hãy dành một chút thời gian để đảm bảo rằng mọi người biết phải làm gì nếu nhóm bị tách ra. Thỏa thuận về địa điểm gặp gỡ, chẳng hạn như quầy dịch vụ khách hàng, nhà hàng thức ăn nhanh hoặc trạm cứu hộ.    

Hướng dẫn con bạn

Nạn bắt cóc trẻ em chưa bao giờ hết nóng, ba mẹ cần lưu lại những bí kíp này để luôn đảm bảo con được an toàn trong tầm mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài kế hoạch cụ thể cho một tình huống cụ thể, con bạn phải biết cách làm theo các hướng dẫn cơ bản. Hướng dẫn chúng cách tiếp cận người lớn khi chúng bị lạc hoặc gặp nạn, dạy con cách gọi cho cảnh sát hoặc nhân viên bảo vệ, nhân viên cửa hàng hoặc một bà mẹ có con khác. 

Yêu cầu chúng giải thích tình huống của chúng và nhờ người lớn giúp đỡ. Huấn luyện chúng không đi vào xe của người lạ, không trốn và không đi lạc quá xa. 

Dạy con bạn kể lại các dữ liệu cụ thể

Con của bạn sẽ có thể nói cho người lớn có trách nhiệm biết họ tên và tuổi của chúng, địa chỉ nhà riêng hoặc tên khách sạn, tên và số điện thoại di động của cha mẹ chúng. Bạn có thể cần dành thời gian để dỗ những đứa trẻ còn nhỏ hoặc nhút nhát đọc thuộc lòng thông tin này. 

Luôn giữ bên mình một bức ảnh kỹ thuật số gần đây của con bạn

Nạn bắt cóc trẻ em chưa bao giờ hết nóng, ba mẹ cần lưu lại những bí kíp này để luôn đảm bảo con được an toàn trong tầm mắt - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nếu con bạn bị lạc ở một nơi công cộng, sẽ rất có lợi nếu bạn có một bức ảnh để cho những người tìm kiếm khác xem. 

Cân nhắc sử dụng thiết bị theo dõi kỹ thuật số 

Công nghệ hiện có sẵn để gắn thiết bị theo dõi kỹ thuật số trên con bạn (trong túi hoặc trên thắt lưng). Điều đó giúp bạn dễ dàng xác định vị trí của con mình bằng điện thoại di động hoặc máy tính bảng có truy cập tín hiệu theo dõi. Nếu bạn chọn đầu tư vào một hệ thống như vậy, hãy dành thời gian giải thích cho con bạn về tầm quan trọng của việc không vứt bỏ thiết bị. 

Nạn bắt cóc trẻ em chưa bao giờ hết nóng, ba mẹ cần lưu lại những bí kíp này để luôn đảm bảo con được an toàn trong tầm mắt - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Mất một đứa trẻ ở nơi công cộng quả thực là một trải nghiệm đau thương. Làm theo những lời khuyên này sẽ giúp đảm bảo rằng tình hình được giải quyết nhanh chóng và hạnh phúc cho bạn và con bạn.

Theo Child Development

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Công việc nhà dạy trẻ những kỹ năng sống quan trọng và cả gia đình cùng tham gia để làm công việc gia đình sẽ tạo nên bầu không khí ấm cúng giúp xây dựng cảm xúc tích cực trong con. Khi nào con có thể bắt đầu? Trẻ mới biết đi thích giúp đỡ, vì vậy hãy để chúng cùng tham gia công việc với ba mẹ nhé! 

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