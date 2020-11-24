Hiện tượng lên máu sản hậu là gì được rất nhiều chị em phụ nữ quan tâm, kể cả là đang mang thai, trước hay sau khi sinh. Thông thường, thể trạng của mẹ bầu và sản phụ rất yếu, vì thế cần chuẩn bị đầy đủ các kiến thức cũng như một tinh thần thật tốt để đối mặt với các bệnh sau sinh. Mặc dù lên máu sản hậu là tình trạng khá phổ biến nhưng chắc chắn nhiều bà mẹ trẻ vẫn chưa hiểu rõ về nó. Phunuvagiadinh sẽ giúp bạn sáng tỏ qua bài viết sau.

Hầu hết bị tăng huyết áp là không có nguyên nhân cụ thể. Nếu tình trạng lên máu sản hậu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì có thể dẫn đến các biến chứng cực kỳ nguy hiểm như: giãn thất phải, dày thất trái, suy tim, tai biến mạch máu não, bệnh mạch vành, suy thận, tiểu đạm,…

Trong trường hợp hơn 12 tuần sau sinh mà huyết áp của người mẹ vẫn chưa trở lại bình thường thì được xem là cao huyết áp, còn được gọi là hiện tượng lên máu sản hậu . Do đó, lên máu sản hậu chính là tình trạng huyết áp của mẹ sau sinh bị ảnh hưởng, hay còn gọi là hiện tượng cao huyết áp sau sinh. Vì vậy dấu hiệu lên máu sản hậu rõ ràng nhất là huyết áp tăng cao sau sinh.

Lên máu sản hậu là hiện tượng cao huyết áp sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Các loại bệnh sản hậu phổ biến

Triệu chứng lên máu sản hậu sẽ khác nhau tùy theo loại bệnh sản hậu. Bên cạnh việc biết được lên máu sản hậu là gì, các mẹ cũng nên biết trong giai đoạn hậu sản có những loại bệnh nào. Bệnh sản hậu là một chuỗi các bệnh lý cũng như các vấn đề sức khỏe, tinh thần mà các mẹ có thể mắc phải trong một quãng thời gian sau sinh. Dưới đây là một số loại bệnh phổ biến:

Đờ tử cung, chảy máu sau sinh

Thông thường sau khi sổ nhau ra ngoài, tử cung sẽ co lại để cầm máu. Tuy nhiên nếu tử cung không co lại được sẽ gây ra hiện tượng chảy máu. Khi lượng máu chảy trên 500ml được xem là băng huyết sau sinh, triệu chứng kèm theo là vã mồ hôi, chân tay lạnh, tụt huyết áp, da niêm xanh, tử cung mềm nhão, mạch nhanh, ấn vào tử cung thì thấy máu chảy ra từ âm đạo nhiều hơn. Đây được xem là cấp cứu sản khoa khẩn cấp.

Bệnh đờ tử cung, chảy máu sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Tiền sản giật, sản giật sau sinh

Tiền sản giật và sản giật sau sinh là nguyên nhân xếp hạng thứ 3 trong các nguyên nhân gây tử vong cho các bà mẹ trên toàn thế giới. Hầu hết các trường hợp bị sản giật thường xảy ra trong các ngày đầu sau sinh.

Nhiễm khuẩn hậu sản

Nhiễm khuẩn hậu sản là bệnh nhiễm khuẩn xuất phát từ bộ phận sinh dục, thâm nhập vào cơ thể người mẹ bằng cách ngược dòng âm đạo hoặc cổ tử cung, hoặc qua các tổn thương tại cơ quan sinh dục trong lúc sinh (sót nhau, vệ sinh âm đạo sau sinh kém, đỡ đẻ không vô khuẩn,…).

Nhiễm khuẩn hậu sản là bệnh nhiễm khuẩn xuất phát từ bộ phận sinh dục - Ảnh minh họa: Internet

Đau đầu, chân tay tê mỏi, đau và cứng cơ

Sau sinh, người bị huyết áp cao, thiếu máu hoặc người dùng thuốc tê trong phẫu thuật, người lao động quá sức có thể bị đau đầu, nặng đầu. Các triệu chứng sẽ giảm nhẹ nếu ngủ đủ giấc.

Nguyên nhân lên máu sản hậu

Quá trình mang thai và vượt cạn thường rất vất vả, cực khổ, có thể khiến người mẹ cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng và khó hấp thụ được các chất dinh dưỡng. Vì vậy, kiệt sức do sinh con cũng là một trong những nguyên nhân khiến mẹ bị sản hậu mòn.

Do sức khỏe yếu, các mẹ vận động ít hơn hoặc làm việc quá sức, không có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, khiến cơ thể bị suy nhược. Bên cạnh đó, để có được lượng sữa đủ và tốt cho con, mẹ cần được bổ sung lượng dưỡng chất cao gấp đôi so với bình thường. Tuy nhiên, việc ăn uống không đầy đủ, chăm con thiếu ngủ, mất sức khiến thể trạng của mẹ trở nên gầy yếu, thiếu cân.

Mệt mỏi, kiệt sức, thiếu chất là nguyên nhân khiến mẹ bị lên máu hậu sản - Ảnh minh họa: Internet

Việc quan hệ vợ chồng gần gũi quá sớm sau sinh cũng có thể ảnh hưởng không tốt cho mẹ. Bác sĩ khuyến cáo các mẹ sau sinh không nên quan hệ tình dục trước 2 tháng sau sinh.

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Làm gì để tránh lên máu sản hậu và các bệnh sản hậu?

Những giờ đầu sau sinh cực kỳ quan trọng, các mẹ cần được theo dõi kỹ để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

Chế độ ăn của các mẹ sau sinh cần tăng cường nhiều thực phẩm giàu dinh dưỡng, từ đó giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng và đủ sữa cho trẻ bú. Không cần thiết phải kiêng khem quá mức, chỉ cần hạn chế đồ cay nóng, đồ tái sống, thức ăn lạnh.

Tăng cường các thực phẩm giàu dưỡng chất - Ảnh minh họa: Internet

Không được tắm nước lạnh hay ngâm quá lâu trong bồn tắm. Tốt nhất là dùng nước ấm lau người hoặc tắm nhanh với nước ấm.

Kiêng quan hệ tình dục trong thời kỳ hậu sản nhằm đảm bảo sức khỏe cho mẹ.

Trên đây là các thông tin giúp các mẹ biết rõ được hiện tượng lên máu sản hậu là gì cũng như cách bảo vệ sức khỏe sau sinh, tránh các vấn đề ngoài ý muốn. Hy vọng bài viết hữu ích cho các chị em phụ nữ.