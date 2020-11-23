Sau khi sinh các chị em phải đối mặt với hàng loạt các thay đổi lớn, nếu không có một tâm lý vững vàng thì các chị em rất dễ rơi vào trầm cảm. Một trong những vấn đề lớn sau khi sinh là ngoại hình xuống dốc làm các chị em đánh mất đi sự tự tin, đặc biệt là tình trạng vòng 2 sồ sề. Để giải quyết vấn đề này thì một giải pháp hiện đại đã ra đời đó chính là gen nịt bụng. Vậy sau sinh bao lâu thì nịt bụng được? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Gen nịt bụng có thể được thiết kế theo dạng quần hoặc chỉ nịt phần bụng, bó sát vòng 2 của các chị em, giúp siết chặt những lớp mỡ, đồng thời đốt mỡ hiệu quả. Các chị em có thể lấy lại được phần nào vóc dáng khi xưa nhờ chiếc đai ôm chặt phần bụng, giúp eo thon gọn.

Sau khi trải qua quá trình sinh sản khó khăn, các chị em phụ nữ lại phải đối mặt với vấn đề mất tự tin vì vóc dáng của mình. Đặc biệt là vòng 2 của các chị em không còn thon thả như xưa do cơ bụng bị giãn ra trong quá trình mang thai. Phần bụng lúc này sẽ trông sồ sề, nhiều chị em dù đã giảm cân rất nhiều so với trước và cũng tăng cường tập thể dục nhưng kết quả vẫn không khả quan. Để giải quyết vấn đề này, nhiều người đã chọn một phương pháp hiện đại đó là gen nịt bụng.

Ngoài việc giúp các chị em lấy lại vóc dáng tức thì, đốt mỡ hiệu quả, giảm số đo vòng 2 ra thì gen nịt bụng còn giúp các chị em sau sinh có một tư thế thẳng nhờ các thanh nịt bụng. Từ đó tránh được hiện tượng đau lưng sau khi trải qua quá trình sinh nở khó khăn.

Gen nịt bụng có thể được thiết kế theo dạng quần hoặc chỉ nịt phần bụng, bó sát vòng 2 của các chị em - Ảnh minh họa: Internet

Sau sinh bao lâu thì nịt bụng

Phụ nữ sau sinh bao lâu thì nịt bụng được là câu hỏi được rất nhiều chị em phụ nữ quan tâm. Tuy nhiên, các chị em vẫn nên đặt sức khỏe lên hàng đầu, tránh tình trạng nôn nóng dùng gen nịt bụng mà gây ra những hậu quả đáng tiếc. Tùy theo việc sinh mổ hay sinh thường mà thời gian sẽ thay đổi. Cụ thể như sau:

Sau sinh mổ bao lâu thì nịt bụng?

Đối với sinh mổ thì tùy theo cơ địa mỗi người mà thời gian có thể sử dụng nịt bụng sẽ sai lệch đôi chút. Tiêu chí chung là phải để cho vết mổ lành hẳn và hết sản dịch. Thông thường thời gian lý tưởng là sau 2 tháng. Thời gian cụ thể như sau:

Sau khi sinh được 15 ngày: chỉ dùng gen nịt bụng khoảng 1h/ngày.

Sau khi sinh được 3 tháng: chỉ dùng gen nịt bụng khoảng 2h/ngày.

Sau khi sinh được 6 tháng trở lên: có thể dùng gen nịt bụng từ 4 – 6h/ngày.

Thông thường thời gian lý tưởng để nịt bụng đối với sinh mổ là sau 2 tháng - Ảnh minh họa: Internet

Sau sinh thường bao lâu thì nịt bụng được?

Đối với các chị em sinh thường thì thời gian chờ đợi để được sử dụng gen nịt bụng sẽ ngắn hơn. Thông thường nếu sau sinh thường, các chị em có sức khỏe ổn định, phục hồi tốt thì có thể dùng gen nịt bụng khi đã được 15 ngày sau sinh. Khoảng thời gian nên dùng trong ngày là khoảng 4 – 6h/ngày.

Đối với các chị em sinh thường thì thời gian chờ đợi để được sử dụng gen nịt bụng sẽ ngắn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Những điều cần lưu ý khi sử dụng gen nịt bụng

Để sử dụng gen nịt bụng hiệu quả, các chị em cần lưu ý những vấn đề sau:

Các khoảng thời gian sử dụng trong ngày

Nếu các chị em vừa ăn no xong thì nên chờ khoảng 1h sau mới nên sử dụng gen nịt bụng. Nguyên nhân là khi vừa ăn no nếu sử dụng gen nịt bụng sẽ gây trào ngược dạ dày.

Khi sử dụng gen nịt bụng bạn cần chia nhỏ các khoảng thời gian ra. Ví dụ nếu như ngày hôm đó bạn quyết định mang gen nịt bụng trong 6h thì nên chia đều ra 2 lần đeo vào sáng và chiều.

Cường độ

Do cơ địa của mỗi người là khác nhau nên tác dụng của gen nịt bụng cũng sẽ khác nhau. Các chị em không được quá nôn nóng mà cố gắng nịt bụng quá giới hạn của mình. Chỉ nên dùng trong khả năng và tăng dần dần lên.

Chú ý đến nhiệt độ

Tùy vào nhiệt độ trong ngày mà các chị em nên bố trí thời gian mang nịt bụng thích hợp. Đặc biệt là vào mùa hè, các chị em nên sử dụng vào lúc chiều, tối hoặc trong phòng có điều hòa.

Chất lượng gen nịt bụng

Đây là yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến thành quả lấy lại vóc dáng của các chị em. Khi chọn gen nịt bụng các chị em nên chọn những thương hiệu uy tín, chất lượng. Ngoài ra, cần chọn những chất liệu thân thiện với làn da, thoáng mát, đàn hồi như: cotton, cao su non, satin…

Một số thương hiệu gen nịt bụng phổ biến hiện nay mà các chị em sau sinh có thể tham khảo như: Latex, Nova, Sline, Lanaform Starlette, Farlin…

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Khi chọn gen nịt bụng các chị em nên chọn những thương hiệu uy tín, chất lượng - Ảnh minh họa: Internet

Việc nhanh chóng lấy lại vóc dáng khi xưa sẽ giúp các chị em tự tin, nhanh chóng trở lại công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn các chị em không nên quá vội vàng khi cơ thể chưa hồi phục, đặc biệt là đối với việc nịt bụng vì nó đang tác động đến vị trí nhạy cảm sau sinh. Hy vọng với những chia sẻ xoay quanh chủ đề sau sinh bao lâu thì nịt bụng có thể giúp ích cho các bạn.