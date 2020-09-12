Rạn da sau sinh có chữa được không? Có hết hẳn được không?

Nuôi dạy con 12/09/2020 20:39

Rạn da sau sinh có chữa được không là thắc mắc của nhiều chị em phụ nữ. Tuy đây không phải là bệnh nguy hiểm nhưng lại khiến nhiều người tự ti khi giao tiếp.

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Sau sinh, đa phần các mẹ bỉm sữa phải đối mặt với các vết rạn da xấu xí. Chúng khiến chị em không tự tin khi diện đồ hoặc cảm thấy ngại ngần khi tiếp xúc với chồng. Chính vì vậy, vấn đề rạn da sau sinh có chữa được không rất được các chị em phụ nữ quan tâm. Trong bài viết sau, Phunuvagiadinh sẽ giúp các mẹ trả lời câu hỏi đó.

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Rạn da sau sinh có chữa được không? - Ảnh minh họa: Internet

Tìm hiểu khái quát về vấn đề rạn da sau sinh

Rạn da là tình trạng thường gặp, do sự đứt gãy các mô liên kết tại lớp hạ bì và trung bì của da, cụ thể là liên kết giữa collagen và elastin. Rạn da là hệ quả khó tránh được của tình trạng kéo căng da quá mức trong thời gian lâu ngày. Cùng với đó là sự gia tăng đột ngột của chất cortisone, gây ảnh hưởng tới nồng độ collagen trong da.

Trong thời gian mang thai, trọng lượng cơ thể của phụ nữ sẽ tăng lên nhanh chóng, nhất là vùng bụng. Khi thai nhi càng lớn, da bụng sẽ dần bị kéo căng ra, lâu dần làm rách lớp hạ bì da, từ đó hình thành các vết rạn xấu xí, rõ rệt trên bề mặt da.

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Khi thai nhi càng lớn, da bụng sẽ hình thành các vết rạn xấu xí - Ảnh minh họa: Internet

Sau sinh, các vết rạn sẽ ngày càng đậm màu hơn. Bên cạnh đó, tình trạng da nhăn nheo còn gây mất thẩm mỹ. Theo thống kê, có đến 60-90% phụ nữ sau sinh bị rạn da. Mặc dù tình trạng này không nguy hiểm nhưng nó lại khiến chị em dần mất tự tin về một làn da xấu xí.

Rạn da sau sinh có chữa được không? 

Theo các chuyên gia, tùy theo mức độ nặng nhẹ của tình trạng rạn da, khả năng phục hồi bằng các biện pháp điều trị sẽ khác nhau. Nhiều người thắc mắc liệu có thể chữa hết hoàn toàn các vết rạn da sau sinh hay không? Câu trả lời là nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.

Trường hợp khi vết rạn bị mờ và chỉ xuất hiện trên phạm vi nhỏ, khả năng chữa khỏi hoàn toàn là có thể, đôi khi không cần áp dụng các thủ thuật ngoại khoa. Tuy nhiên, nếu làn da đã bị tổn thương quá nặng nề, vết rạn to, sâu và xuất hiện trên diện rộng thì quá trình điều trị sẽ mất nhiều thời gian và khó khăn hơn.

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Vết rạn da mờ và xuất hiện trên phạm vi nhỏ có thể được chữa khỏi hoàn toàn - Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, không chỉ cần tác động của các thủ thuật ngoại khoa mà chị em còn phải áp dụng các phương pháp chăm sóc da thật kỹ càng tại nhà. Tuy nhiên, làn da sẽ cần một khoảng thời gian tương đối dài để có thể lấy lại độ sáng khỏe, đều màu như trước.

Một số biện pháp trị rạn da sau sinh

Có rất nhiều phương pháp giúp chị em cải thiện tình trạng rạn da sau sinh, gồm cả mẹo dân gian, kem bôi hay thủ thuật ngoại khoa. Trong bài viết này, Phunuvagiadinh sẽ giới thiệu chi tiết về cách chữa rạn da sau sinh bằng mẹo tự nhiên. Đây là giải pháp đơn giản, an toàn và phù hợp với nhiều đối tượng, không hạn chế vùng da, đặc biệt là tiết kiệm chi phí.

Chữa rạn da sau sinh bằng nghệ

Rạn đỏ sau sinh có hết không? Nhờ hàm lượng lớn curcumin, nghệ được dùng phổ biến để chữa rạn da. Curcumin có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn, làm mờ vết rạn và làm sáng da hiệu quả. Dùng nghệ đúng cách chắc chắn sẽ giúp chị em phụ nữ cải thiện nhanh chóng tình trạng rạn da, giúp da đều màu trở lại trong một thời gian ngắn.

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Trị rạn da sau sinh bằng nghệ tươi - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

  • Chuẩn bị nửa củ nghệ tươi và 1 thìa sữa chua không đường.
  • Rửa sạch nghệ tươi, cạo vỏ rồi giã nát.
  • Cho sữa chua và nghệ tươi vào một cái bát sạch rồi trộn đều lên.
  • Rửa sạch rồi lau khô vùng da bị rạn, sau đó đắp hỗn hợp vừa làm lên.
  • Để yên trên da khoảng 15 phút, sau đó rửa sạch lại vùng da đó bằng nước ấm.

Chữa rạn da bằng tỏi

Rạn da có chữa được không? Tỏi chứa nhiều hoạt chất tốt cho làn da như allicin, phytonutrients, ajoene,… có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ. Hàm lượng hoạt chất lưu huỳnh dồi dào giúp tăng cường quá trình sản xuất collagen, cải thiện độ đàn hồi cho da. Các axit amin giúp cấp ẩm và nâng cao hàng rào bảo vệ cho da. 

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Chữa rạn da sau sinh bằng tỏi - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện: 

  • Chuẩn bị 3-5 tép tỏi tươi và 1 thìa cà phê dầu oliu.
  • Tỏi bóc vỏ, ép lấy nước rồi thêm dầu oliu vào trộn đều lên.
  • Làm sạch và lau khô vùng da bị rạn, sau đó thoa hỗn hợp tỏi + dầu oliu lên.
  • Mát xa nhẹ nhàng vài phút rồi để da khô tự nhiên khoảng 15 phút nữa.
  • Cuối cùng, rửa lại vùng da bằng nước ấm cho sạch.

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Dùng đường và nước cốt chanh

Hàm lượng axit glycolic trong đường rất cao, có khả năng thúc đẩy quá trình trẻ hóa của làn da. Trong khi đó, chanh chứa hàm lượng axit citric cao, giúp làm sạch da, kích thích sự sản sinh ra các tế bào da mới. 2 nguyên liệu này kết hợp lại với nhau sẽ giúp nâng cao công dụng chữa rạn da sau sinh. 

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Chữa rạn da bằng đường và nước cốt chanh - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

  • Chuẩn bị 1 thìa đường, 1 thìa nước cốt chanh, 1/3 thìa dầu hạnh nhân.
  • Cho tất cả các nguyên liệu vào một chiếc bát rồi trộn đều với nhau.
  • Rửa sạch và lau khô vùng rạn da rồi chà nhẹ hỗn hợp lên.
  • Mát xa khoảng 10 phút, sau đó rửa sạch da lại bằng nước ấm.

Qua những thông tin trong bài viết, chắc hẳn bạn đã biết được rạn da sau sinh có chữa được không. Tóm lại, tình trạng rạn da sau sinh là có thể chữa được, nhưng hết hoàn toàn hay không thì còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố.

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