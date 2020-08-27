Chữa tắc tia sữa bằng lá đinh lăng là bài thuốc dân gian cực hay cho các mẹ đang cho con bú. Bên cạnh đó, lá đinh lăng còn giúp chống dị ứng, bồi bổ cơ thể.

Cách chữa tắc tia sữa bằng lá đinh lăng an toàn, hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet Dấu hiệu mẹ bị tắc tia sữa Các mẹ có thể biết được mình bị tắc tia sữa qua các triệu chứng cực kỳ rõ ràng như: Bầu vú đau nhức, căng to, không tiết sữa, sốt nhẹ,… Nếu không cải thiện tình trạng này kịp thời sẽ khiến tình trạng bệnh thêm nghiêm trọng, gây ra những hậu quả khó lường, trong đó có bệnh viêm tuyến sữa. Sau khi phát hiện mình bị tắc tia sữa, mẹ bỉm nên quan sát xem liệu bề mặt vú có bị ửng đỏ không, khi chạm tay vào có đau không. Nếu tình trạng căng tức vú có kèm theo triệu chứng sốt nhẹ, mẹ cần nhanh chóng tìm ra cách làm tan tia sữa bị vón kết đồng thời thông các tia sữa khác.

Dấu hiệu mẹ bị tắc tia sữa - Ảnh minh họa: Internet Cách chữa tắc tia sữa bằng lá đinh lăng qua đường uống Rửa sạch khoảng 150 - 200 gram lá đinh lăng tươi rồi cho vào nồi, thêm 200ml nước rồi đậy nắp lại.

Đun cho đến khi nước sôi thì mở nắp ra, đảo qua.

Lặp lại như vậy khoảng 2-3 lần rồi tắt bếp sau khoảng 7 phút.

Chờ nước nguội thì chắt lấy nước đầu tiên để uống. Sau đó, đổ thêm khoảng 200ml nước sạch vào nồi và đun sôi tiếp, tiếp tục lọc lấy nước thứ 2 để uống. Uống nước lá đinh lăng chữa tắc tia sữa - Ảnh minh họa: Internet Các mẹ hãy uống nước đinh lăng trong 2-3 ngày liên tục sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.

Lưu ý: Uống nước lá đinh lăng xen kẽ với nước lọc chứ không thay thế nước lọc. Hướng dẫn chữa tắc tia sữa bằng lá đinh lăng bằng cách đắp Rửa sạch khoảng 100 gram lá đinh lăng tươi và 50 gram lá diếp cá. Sau đó, cho tất cả vào cối rồi giã nát.

Tiếp theo, đắp hỗn hợp vừa giã lên vùng ngực, mẹ sẽ thấy bầu ngực dịu lại và bớt tình trạng căng tức sau khoảng 30 phút. Lưu ý là tránh đắp vào quầng thâm và đầu ti để các ống sữa không bị bít tắc. Đắp hỗn hợp lá đinh lăng đã giã lên vùng ngực để chữa tắc sữa - Ảnh minh họa: Internet Cách thông tia sữa bằng lá đinh lăng qua đường ăn Canh lá đinh lăng Món canh đinh lăng vừa giúp mẹ bồi bổ cơ thể, vừa gọi sữa về dồi dào đồng thời đào thải độc tố ra bên ngoài. Các mẹ có thể nấu canh lá đinh lăng cùng với thịt heo xay hoặc sườn non để đổi khẩu vị. Cách chế biến như sau: Rửa sạch khoảng 100gr lá đinh lăng tươi rồi để ráo.

Cho nồi lên bếp, cho dầu vào cho sôi rồi phi hành tím thơm lên, cho thịt xay vào xào chín.

Tiếp theo, cho nước sạch vào nồi, đun cho sôi thì cho lá đinh lăng vào, khuấy đều, đợi sôi thì tắt bếp. Canh lá đinh lăng thịt heo xay chữa tắc sữa - Ảnh minh họa: Internet Nêm gia vị cho vừa ăn rồi cho canh ra tô, dùng khi còn nóng với cơm trắng thì ngon tuyệt cú mèo. Cháo giò heo với lá đinh lăng Món chân giò hầm đu đủ hoặc lá đinh lăng đều là những món ăn lợi sữa, chữa tắc tia sữa hiệu quả. Cách chế biến đơn giản như sau: Chuẩn bị 150gram lá đinh lăng tươi, 1 chiếc giò heo, 100 gram gạo tẻ, gia vị.

Làm sạch giò heo rồi chặt khúc vừa ăn.

Rửa sạch lá đinh lăng rồi cho vào ấm nấu khoảng 15 phút, lọc lấy nước cốt.

Tiếp theo, vo gạo sạch rồi cho vào nồi, nấu thành cháo cùng nước lá đinh lăng và giò heo. Cháo giò heo với lá đinh lăng chữa tắc sữa - Ảnh minh họa: Internet Bạn cũng có thể dùng lá đinh lăng phơi khô để nấu lấy nước cốt, khoảng 30 gram là được. Một số mẹo chữa tắc tia sữa dân gian khác Bên cạnh việc dùng lá đinh lăng, mẹ có thể áp dụng các phương pháp dân gian khác như sau: Nước xơ mướp khô Uống nước xơ mướp khô nấu cùng gai bồ kết, hành tươi/khô. Mỗi ngày uống 1 lần, liên tục 2-3 ngày thì tình trạng tắc tia sữa sẽ được cải thiện rõ rệt. Sau khi uống xong, nên dùng lược thưa để chải bầu ngực theo chiều từ trên xuống nhiều lần, rồi nhờ chồng bạn mút mạnh đầu vú, dòng sữa sẽ lưu thông trở lại như trước. Hành tím Cắt hành tím thành từng miếng nhỏ dày khoảng 1,5mm rồi đặt lên 2 bầu ngực, phủ khăn mềm lên, để yên khoảng 10-15 phút. Sau khi đắp hành, mẹ hãy kết hợp mát xa cho vùng ngực. Tia sữa sẽ được thông trở lại sau khoảng 4 ngày thực hiện. Xôi nếp Cho xôi nóng vào một chiếc khăn mềm rồi bọc lại và chườm lên 2 bên bầu ngực đến khi thấy xôi nguội hẳn. Cách làm này sẽ giúp sữa 2 bên về đều. Hy vọng rằng những cách chữa tắc tia sữa bằng lá đinh lăng cũng như một số mẹo dân gian trên dây sẽ hữu ích cho các mẹ trong việc chăm sóc sức khỏe trong thời kỳ cho con bú.

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