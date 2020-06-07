Cách chữa đau đầu cho bà bầu an toàn và hiệu quả tại nhà

Khi mang thai, mẹ bầu sẽ xuất hiện một vài vấn đề hoặc triệu chứng bất thường về sức khỏe khiến cơ thể khó chịu. Một trong số đó phải kể đến hiện tượng đau đầu. Bạn không cần phải quá lo lắng về vấn đề này khi gặp phải. Hãy cứ bình tĩnh theo dõi và thực thiện những cách chữa đau đầu cho bà bầu tại nhà thật an toàn nhưng vẫn hiệu quả. Nếu hiện tượng này không cải thiện mà có dấu hiệu nặng hơn, thì lúc đó chúng ta mới dùng đến thuốc để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và bé.

Phải có khoảng hơn 80% các mẹ bầu bị đau đầu khi mang thai. Và tỷ lệ bà bầu bị đau đầu buồn nôn trong những tháng đầu của thai kỳ lên tới 58%. Biểu hiện của các mẹ gặp phải sẽ là: đau nhói phần đầu hoặc chỉ đau một bên đầu kèm theo buồn nôn.

Cơ thể của phụ nữ khi mang thai có nhiều thay đổi. Đặc biệt phải kể đến thay đổi về nồng độ hormone từ đó dẫn đến các triệu chứng khác nhau, trong đó có đau đầu.

Có một số mẹ trong 3 tháng cuối thai kỳ khi con tăng cân nhanh chóng khiến cho lưu thông máu không được tốt, hệ thần kinh bị ảnh hưởng. Từ đó thiếu ngủ, căng thẳng thần kinh và dẫn đến đau đầu.

Nếu từ khoảng tuần thứ 24 đến 26 mà mẹ bị đau đầu thì đó là triệu chứng của tiền sản giật. Lúc này, mẹ cần phải quan tâm nhiều hơn đến vấn đề sức khỏe của mình. Hiện tượng kèm theo sẽ là: thay đổi về thị giác, nước tiểu bất thường, gan hoặc thận gặp vấn đề. Khi đó mẹ bầu nên đến gặp bác sĩ để thăm khám.

Xác định nguyên nhân bị đau đầu của bà bầu để có cách điều trị phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa đau đầu cho bà bầu

Có nhiều mẹo dẫn gian chữa đau đầu cho bà bầu mà bạn hoàn toàn có thể áp dụng tại nhà nếu gặp phải hiện tượng này. Cụ thể:

Mỗi ngày nên ngủ đủ giấc từ 7 đến 10 tiếng. Vì nếu bà bầu bị đau đầu mà ngủ nhiều cũng sẽ gây nên sự mệt mỏi. Thời gian ngủ trưa không quá 1 tiếng. Môi trường ngủ cũng cần phải yên tĩnh, không bị làm phiền bởi tiếng ồn hoặc thiết bị điện tử.

Để giảm cơn đau đầu khi ngủ, mẹ có thể đắp khăn mát để vừa nghỉ ngơi vừa ngủ ngon hơn.

Tắm bằng nước ấm cũng là cách chữa đau đầu cho bà bầu nhanh nhất. Tuy nhiên, không nên tắm quá lâu hay tắm với nước quá nóng.

Ăn ngủ điều độ để giảm hiện tượng đau đầu ở mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Xây dựng một chế độ ăn hợp lý, giàu dinh dưỡng để giảm các cơn đau đầu khi mang thai. Mẹ có thể chia nhỏ các bữa ăn thành nhiều lần để không bị đói, hạ đường huyết dẫn đến đau đầu.

Uống đủ nước để giúp cơ thể luôn tươi mát, tràn đầy sức sống. Mẹ có thể uống nước lọc hoặc nước ép trái cây tùy vào sở thích. Tuy nhiên, không nên uống các loại nước có ga, nước ép đóng chai, đồ hộp…

Cần phải được nghỉ ngơi, thư giãn một cách hợp lý và khoa học để giữ tinh thần thật thoải mái. Học cách massage vùng đầu khi bị đau các vùng vai gáy, gan bàn chân để máu lưu thông dễ dàng và làm việc hiệu quả hơn.

Tập luyện nhẹ nhàng cũng là cách giảm đau đầu hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Không sử dụng các chất kích thích làm ảnh hưởng đến thần kinh và giấc ngủ.

Các loại thực phẩm giúp giảm đau đầu một cách hiệu quả là: đậu trắng, khoai tây, anh đào, sữa tươi… Đặc biệt là các loại thực phẩm giàu chất sắt tốt cho quá trình lưu thông máu, giảm đau đầu như là: rau chân vịt, bông cải xanh, mía…

Tập thể dục thường xuyên, đều đặn cũng giúp lưu thông máu được tốt hơn, giảm áp lực cho mẹ. Các môn thể dục nhẹ nhàng như: yoga, đi bộ, bơi lội...cũng rất tốt cho bà bầu.

Chữa đau đầu cho bà bầu 3 tháng đầu bằng cách uống thuốc theo sự chỉ định của bác sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.

Bổ sung các loại thực phẩm có chứa nhiều chất sắt giúp lưu thông máu - Ảnh minh họa: Internet

Khi nào bà bầu bị đau đầu cần đến gặp bác sĩ?

Nếu như bạn thực hiện cách chữa đau đầu cho bà bầu như trên nhưng không vẫn không thấy cải thiện mà còn nặng hơn kèm theo các biểu hiện sau đây thì nên đến gặp bác sĩ để thăm khám và có hướng điều trị phù hợp.

Đau nhức đầu thường xuyên. Các cơn đau xuất hiện đột ngột ngay cả khi mẹ bầu đang ngủ. Tình trạng đau đầu không có dấu hiệu thuyên giảm dù đã dùng thuốc theo chỉ định.

Xuất hiện hiện tượng sung mặt, bàn chân và bàn tay.

Mẹ bị sốt cao, đau cứng phần cổ, rối loạn thị giác, thương xuyên buồn ngủ và có cảm giác bị tê buốt các chi.

Đau đầu và đau cả phần bụng trên, dưới của xương sườn.

Tăng cân một cách đột ngột, không kiểm soát được.

Đau cứng phần cổ, đau răng, nghẹt mũi, sổ mũi, mỏi mắt.

Nếu có bất cứ 1 trong những biểu hiện bệnh trên, bạn hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức. Không nên chủ quan với tình trạng bệnh của mình khi mà bạn đang mang thai, cơ thể rất nhạy cảm.

Thực hiện cách chữa đau đầu cho bà bầu tại nhà giúp bạn giảm hiện tượng này một cách hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là cách chữa đau đầu cho bà bầu mà bạn có thể tham khảo và thực hiện ngay tại nhà của mình. Đó là những điều mà lúc nào bạn cũng nên thực hiện để có được một sức khỏe tốt nhất trong quá trình mang thai. Nhưng nếu đau đầu nặng thì nên thăm khám và theo dõi cẩn thận hơn.