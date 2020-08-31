Cách chữa hăm cho trẻ sơ sinh hiệu quả

Nuôi dạy con 31/08/2020 14:53

Các cách chữa hăm cho trẻ sơ sinh hiệu quả? Mẹ bầu nên làm gì khi bé bị hăm do tã? Những lưu ý dành cho mẹ bầu khi bé bị hăm mông?

Nội dung bài viết

Mùa hè là thời điểm mà bé có nguy cơ cao bị hăm tã, tuy nhiên, không phải bố mẹ nào cũng hiểu rõ cách chữa hăm cho trẻ sơ sinh. Nếu bố mẹ để tình trạng hăm của bé kéo dài sẽ khiến bé yêu cảm thấy đau đớn, khó chịu và ảnh hưởng đến giấc ngủ của bé. Chính vì vậy, trong bài viết hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về những cách chữa hăm cho trẻ sơ sinh đơn giản mà bố mẹ có thể thực hiện tại nhà.

Hiện tượng hăm tã ở trẻ sơ sinh là gì?

cach chua ham cho tre so sinh 1
Các cấp độ hăm da ở trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tượng hăm tã hay còn gọi là phát ban tã, xảy ra khi vùng da tiếp xúc với tã của bé bị phát ban. Trẻ sơ sinh ở độ tuổi từ 8 tháng đến 12 tháng thường gặp phải tình trạng hăm tã. Đây là thời điểm chế độ ăn của bé có nhiều sự thay đổi khiến cho thành phần hóa học trong phân và nước tiểu vì vậy mà thay đổi theo. Bố mẹ có thể dễ dàng nhận thấy tình trạng hăm tã của bé bằng mắt thường qua các triệu chứng sau:

  • Vùng da quấn tã hoặc vùng da xung quanh bộ phận sinh dục bị tấy đỏ, có cảm giác rát kèm theo mùi khia, hiện tượng này lan từ hậu môn đến mông và đùi.
  • Đối với những trường hợp bé bị hăm tã nặng, da sẽ chuyển sang tình trạng loét, chảy nước, thậm chí là chảy máu và mủ.
  • Trẻ bị hăm tã sẽ bị đau lúc đi vệ sinh, quấy khóc nhiều hơn, chán ăn, khó ngủ từ đó giảm cân nặng một cách nhanh chóng.

Tìm hiểu nguyên nhân để chữa hăm cho trẻ sơ sinh

cach chua ham cho tre so sinh 2
Trẻ sơ sinh bị hăm tã - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng hăm tã ở trẻ sơ sinh có rất nhiều. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là do phân và nước tiểu của bé bị đọng lại quá lâu hay mẹ mặc tã cho bé khi da còn ẩm ướt. Bên cạnh đó, bé sơ sinh có thể bị hăm tã do một số nguyên nhân dưới đây:

  • Da bị kích ứng với chất liệu của tã lót.
  • Bé bị quấn tã quá chật.
  • Bé sơ sinh bị tiêu chảy trong thời gian dài...

Cách chữa hăm cho trẻ sơ sinh tại nhà

Cách trị hăm cho trẻ sơ sinh tại nhà bằng dầu dừa

cach chua ham cho tre so sinh 3
Dùng dầu dừa chữa hăm tã cho trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Dầu dừa là một loại dưỡng chất tự nhiên có đặc tính kháng nấm, kháng khuẩn hiệu quả, những đặc tính này có công dụng trị hăm tã. Để sử dụng dầu dừa trị hăm tã, bạn chỉ cần thoa một lớp thật mỏng lên vùng da bị phát ban để làm dịu, giúp da bé ẩm và mềm hơn. Bạn cần lưu ý rửa sạch tay bằng xà phòng trước khi thoa và sử dụng dầu dừa nguyên chất để có được hiệu quả tốt nhất.

Trị hăm tã cho bé bằng sữa mẹ

Sử dụng sữa mẹ để trị hăm cho bé là một cách thức hiệu quả lại ít tốn kém nhất. Sữa mẹ có chứa rất nhiều thành phần có tính chất kháng sinh tự nhiên, có công dụng diệt khuẩn, làm sạch da và giảm triệu chứng hăm tã. Bạn có thể sử dụng sữa mẹ trị hăm tã cho bé bằng cách nhỏ vài giọt sữa lên vùng da bị hăm sau đó để khô trước khi cho bé mặc tã mới.

Sử dụng giấm để trị hăm tã cho bé

cach chua ham cho tre so sinh 4
Pha nước giấm để ngâm tã cho bé tránh bị hăm da - Ảnh minh họa: Internet

Trong nước tiểu có tính kiềm, nếu da bé tiếp xúc với nó trong thời gian dài có thể bị bỏng, từ đó dẫn đến hiện tượng hăm tã và phát ban. Để hạn chế tình trạng này, bạn có thể sử dụng giấm để cân bằng độ pH. Cách trị hăm tã bằng giấm rất đơn giản, bạn cho nửa chén giấm hòa cùng nửa xô nước sau đó ngâm tã vải của bé vào dung dịch này. Bạn cũng có thể pha một thìa cà phê giấm trắng cùng với nước rồi dùng hỗn hợp dung dịch này để lau da bé ngay sau khi thay tã.

Dùng bột yến mạch để trị hăm cho bé 

Trong yến mạch có chứa hàm lượng lớn protein, có khả năng làm dịu và là lớp bảo vệ tự nhiên hiệu quả cho da bé. Bên cạnh đó, yến mạch còn chứa hợp chất saponin với tác dụng loại bỏ bụi bẩn và dầu nhờn từ các lỗ chân lông. 

cach chua ham cho tre so sinh 5
Dùng bột yến mạch ngâm người cho bé trị hăm da - Ảnh minh họa: Internet

Để thực hiện cách thức này, bạn hãy hòa một muỗng yến mạch khô vào cùng với nước tắm của bé, để bé ngâm trong bồn tắm từ 10 phút đến 15 phút sau đó mới tắm lại bằng nước ấm sạch cho bé. Mẹ nên tắm cho bé bằng yến mạch hai lần một ngày nếu thấy tình trạng hăm tã của bé nghiêm trọng hơn bình thường.

Dùng lá lô hội trị hăm tã cho bé

Lá lô hội có đặc tính chống viêm và chứa nhiều vitamin E, đây là lợi thế của lô hội trong việc điều trị hăm tã cho bé. Cách dùng lá lô hội để trị hăm tã cho bé như sau:

  • Đầu tiên bạn cắt một lát lá lô hội mỏng.
  • Sau đó bạn làm sạch vùng da bị hăm và dùng lá lô hội thoa lên một cách nhẹ nhàng.
  • Sau khi để khô lớp lô hội bạn mới mặc tã cho bé.

Khi sử dụng lô hội để trị hăm, bạn nên lựa chọn những lá lô hội ở những địa chỉ uy tín, không chứa thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản để không làm tổn thương da của bé yêu.

Sử dụng tinh dầu tràm trị hăm tã cho bé

cach chua ham cho tre so sinh 6
Sử dụng tinh dầu tràm để chấm dứt tình trạng hăm da của bé - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có đặc tính khử trùng và kháng khuẩn, tinh dầu tràm là một trong những loại tinh dầu được khuyên nên sử dụng để điều trị hăm tã cho bé. Bạn có thể kết hợp 3 giọt tinh dầu tràm cùng tinh dầu nến sau đó nhẹ nhàng thoa lên vùng da bị hăm do tã của bé. Tình trạng da của bé sẽ được cải thiện sau vài ngày.

Bài viết đã tổng hợp những cách chữa hăm cho trẻ sơ sinh từ những nguyên liệu dễ tìm cùng những cách thức rất đơn giản. Mẹ có thể tham khảo và tìm hiểu cách thức phù hợp với bé yêu nhà mình để cải thiện tình trạng hăm tã một cách hiệu quả nhất.

Bé bị hăm tã khó chịu quấy khóc, cha mẹ nên giúp bé bằng cách nào?

Bé bị hăm tã khó chịu quấy khóc, cha mẹ nên giúp bé bằng cách nào?

Bé bị hăm tã là tình trạng phổ biến dễ xảy ra ở trẻ nhỏ. Vào những ngày nắng nóng càng khiến bé thêm khó chịu.Vậy cha mẹ nên làm gì để giúp bé cảm thấy thoải mái hơn?

Xem thêm
Từ khóa:   cách trị hăm cho trẻ sơ sinh tại nhà chữa hăm cho trẻ sơ sinh cách trị hăm cổ cho trẻ sơ sinh

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?