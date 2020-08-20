Mẹ sau sinh bị táo bón nên ăn gì để khắc phục và đảm bảo an toàn?

Tuy rằng táo bón sau sinh thường không gây nguy hiểm nhưng không nên vì thế mà chủ quan. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, việc chủ động điều trị sớm và đúng cách là rất cần thiết. Kéo dài tình trạng táo bón sẽ gây nhiều biến chứng xấu như tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ, nhiễm độc hệ tiêu hóa.

Táo bón sau sinh là nỗi ám ảnh mà rất nhiều mẹ mắc phải. Nắm được Mẹ sau sinh bị táo bón nên ăn gì là điều cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé.

- Quá trình mang thai dẫn gây chèn ép vào đại tràng, giảm hoạt động của nhu động ruột và dẫn đến táo bón. Tình trạng này sẽ vẫn tiếp tục kéo dài vào những tháng sau sinh.

- Chế độ sinh hoạt thiếu khoa học, ít vận động, hay nằm một chỗ, hay bị căng thẳng, uống ít nước khiến hoạt động của ruột yếu đi, lưu phân lại lâu ngày dẫn đến táo bón.

Táo bón sau sinh là nỗi ám ảnh mà rất nhiều mẹ mắc phải

- Sản phụ bị mất nhiều máu, mất nước do sản dịch khiến đại tràng không được nuôi dưỡng tốt và dẫn đến dễ bị táo bón.

- Bổ sung các vitamin và vi chất như canxi, sắt, sữa dành cho bà bầu… Đây là những thành phần gây tác dụng phụ khiến rất nhiều mẹ gặp phải chứng táo bón.

- Cơ thể của người mẹ sẽ mất một lượng nước đáng kể khi tạo sữa cho con bú. Nếu mẹ không bổ sung lượng nước kịp thời sẽ dẫn đến cơ thể thiếu nước và bị táo bón.

- Chế độ ăn giàu dinh dưỡng, thiếu chất xơ khiến nhiều bà mẹ sau sinh bị táo bón.

Quá trình mang thai dẫn gây chèn ép vào đại tràng, giảm hoạt động của nhu động ruột và dẫn đến táo bón

2. Mẹ sau sinh bị táo bón phải làm sao?

Có rất nhiều cách đơn giản để đẩy lùi táo bón sau sinh các mẹ có thể tham khảo thực hiện như sau:

+ Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường bổ sung chất xơ

Chế độ ăn uống đóng vai trò rất quan trọng trong phục hồi sức khỏe cũng giúp mẹ có đủ sữa cho con bú. Bên cạnh bổ sung các thực phẩm giàu đạm, các mẹ nên bổ sung những thực phẩm có chứa hàm lượng chất xơ cao.

Bổ sung những thực phẩm có chứa hàm lượng chất xơ cao

Lý do bởi khi ở trong ruột, chất xơ sẽ hút nước và trương nở, tạo khối phân, giúp thải khối phân ra ngoài cơ thể. Đồng thời giúp kích thích sự phát triển của các vi khuẩn có ích cho hệ tiêu hóa. Bổ sung chất xơ hàng ngày là cách giúp các bà mẹ đi ngoài dễ dàng hơn.

Những thực phẩm chứa nhiều chất xơ có thể kể đến như rau xanh, đậu và ngũ cốc nguyên cám. Rau xanh chứa nhiều chất xơ gồm có súp lơ, rau đay, mồng tơi, cà rốt… Bên cạnh đó, chị em bị táo bón sau sinh cũng nên dùng các loại quả tươi như táo, lê, bơ, đu đủ…

Nên chế biến món ăn thành dạng lỏng để đạt hiệu quả trị táo bón tốt nhất. Bên cạnh đó, mẹ cũng cần lưu ý hạn chế các đồ đồ chiên rán nhiều dầu mỡ, đồ ăn cay nóng. Chia thành nhiều bữa ăn nhỏ để tránh việc đầy bụng, khó tiêu.

+ Uống đủ nước mỗi ngày

Cung cấp không đủ nước uống sẽ khiến phân thiếu nước và sẽ trở nên khô cứng. Do đó, mỗi ngày mẹ nên uống trung bình khoảng 1,5-2 lít nước. Đồng thời, nên uống bổ sung thêm cả các loại nước trái cây, sữa hay nước canh.

Mỗi ngày mẹ nên uống trung bình khoảng 1,5-2 lít nước

+ Vận động nhẹ nhàng

Tập đi lại hoặc vận động nhẹ nhàng trong khoảng 1-2 tuần đầu, khi sức khỏe đã ổn định trở lại. Nên duy trì đi bộ hàng ngày trong khoảng 30-60 phút. Đây là cách kích thích quá trình trao đổi chất diễn ra dễ dàng và tăng cường hoạt động của nhu động ruột, giảm nguy cơ tích tụ các chất thải ở ruột già gây táo bón sau sinh.

Mẹ sau sinh nên duy trì đi bộ hàng ngày trong khoảng 30-60 phút

+ Rèn luyện thói quen đi vệ sinh

Để điều trị táo bón sau sinh hiệu quả, các mẹ cần tuân thủ những nguyên tắc sau:

- Đi vệ sinh đúng giờ: Thói quen đi vệ sinh đúng giờ là cách giúp đường ruột hoạt động ổn định trở lại.

- Không được nhịn đi vệ sinh: Việc nhịn đi đại tiện nhiều lần lâu ngày sẽ khiến cá mẹ bị táo bón nặng hơn. Thậm chí dẫn đến sản sinh những chất độc hại không tốt.

- Ngồi đúng tư thế: Ngồi xổm là tư thế tốt nhất để đi đại tiện

- Không ngồi quá lâu: Ngồi quá lâu trong nhà tiêu và không tập trung lúc đi vệ sinh sẽ gây áp lực lớn lên tĩnh mạch, lâu ngày gây ra táo bón, trĩ.

+ Dùng men sinh có chứa chất xơ hòa tan

Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, khi đưa chất xơ tự nhiên vào hệ tiêu hóa là cách giúp hút nước, trương nở và kích thích nhu động ruột giúp đẩy phân ra ngoài dễ dàng. Đồng thời, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, đảm bảo cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

>>> Xem thêm:

- Ăn gì để hết táo bón hiệu quả?

- Nguyên nhân và cách điều trị khi phụ nữ sau sinh bị táo bón

+ Áp dụng phương pháp trị táo bón từ dân gian

Khi trị táo bón sau sinh, mẹ cần suy xét xem độ an toàn của phương pháp, có gây ảnh hưởng đến nguồn sữa của con không. Áp dụng các biện pháp dân gian là giải pháp được khuyên dùng. Có thể kể đến những mẹo mà mẹ không thể bỏ qua gồm:

- Đu đủ

Đu đủ là thực phẩm giàu chất xơ và chứa enzym có khả năng cải thiện chứng táo bón, ngăn ngừa ung thư đại tràng, thúc đẩy tiêu hóa thức ăn, hỗ trợ đào thải chất cặn bã ra khỏi cơ thể. Đặc biệt, đu đủ còn là một trong những thực phẩm tốt sữa.

Mẹ có thể cho vài miếng đu đủ tươi chín đã rửa sạch, cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, lấy nước để uống. Hoặc dùng những món ăn như đu đủ hầm giò heo, nộm đu đủ,…

Đu đủ là thực phẩm giàu chất xơ và chứa enzym có khả năng cải thiện chứng táo bón

- Vừng đen

Hạt vừng có tính hàn vị ngọt, không độc, giúp giải độc, sát khuẩn nhuận tràng, tiêu nhiệt, chữa táo bón tốt.

Một số bài thuốc chữa táo bón sau sinh bằng vừng đen:

Bài thuốc 1: Vừng đen, đương quy, xuyên khung, bá tử nhân mỗi thứ 8g; bạch thược, thục địa mỗi thứ 12g; đại táo 3 quả. Sắc với nước để uống, mỗi ngày một thang.

Bài thuốc 2: Đảng sâm 16g; vừng đen, bạch truật, hoài sơn, kỷ tử, sài hồ mỗi thứ 12g. Sắc với nước để uống, mỗi ngày 1 thang.

- Khoai lang

Hàm lượng chất xơ và các dưỡng chất trong khoai lang rất cao. Bên cạnh đó, theo Đông y, khoai lang còn có khả năng nhuận tràng, hỗ trợ tích cực cho việc điều trị táo bón ở phụ nữ sau sinh. Mẹ có thể dùng nước ép khoai lang hoặc ăn khoai lang luộc.

- Quả sung

Trong quả sung chứa giàu canxi, chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất. Không chỉ giúp sữa mẹ đặc, thơm ngon, phòng tránh tắc tia sữa mà còn có thể giúp mẹ chữa chứng táo bón hiệu quả mà không gây ảnh hưởng đến bé.

Chữa táo bón sau sinh bằng vừng đen

Mẹ có thể dùng uống nước sung tươi hoặc ăn từ 3 – 5 quả sung chín một ngày đến khi hết táo bón. Ninh sung tươi nhừ với móng giò lợn, ăn nhiều lần trong ngày cũng là cách hỗ trợ chữa táo bón và giúp tuyến sữa hoạt động tích cực.

Lưu ý: Không nên ăn sung muối vì các thực phẩm muối chua dễ khiến mẹ bị đầy bụng, khó tiêu và làm nghiêm trọng tình trạng táo bón hơn.

- Món ăn trị táo bón sau sinh hiệu quả

Sau sinh bị táo bón nên ăn gì? Một số món ăn chữa táo bón hiệu quả mà chị em có thể áp dụng có thể kể đến như:

Chè chuối tiêu

* Chè chuối tiêu

* Chè khoai lang

* Cháo vừng đen

Trên đây là những cách chữa táo bón sau sinh an toàn, lành tính và đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé. Chắc hẳn mẹ đã có thể nắm được Mẹ sau sinh bị táo bón nên ăn gì. Tuy nhiên, chúng sẽ chỉ mang đến tác dụng khi tình trạng táo bón còn nhẹ. Với trường hợp táo bón nặng thì mẹ cần tham khảo ý kiến bác sĩ.