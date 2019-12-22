Tuyệt chiêu chống rạn da khi mang thai giúp mẹ bầu xinh đẹp cho đến lúc đẻ

Dưới đây là cách chống rạn da cho bà bầu , giúp xóa bỏ mặc cảm tự ti, đồng thời để động viên tâm lý chị em trong quá trình mang thai 9 tháng 10 ngày.

Lưu ý: Một số loại quả cần chú ý uống đúng cách, ví dụ nước dừa phải uống sau 3 tháng đầu thai kỳ, nước ép lựu chỉ nên uống vào 3 tháng cuối...

Thông thường, khi mang bầu sẽ rất dễ bị sạm, nám da. Vì vậy, chị em đừng quên bổ sung đủ 2 lít nước mỗi ngày. Ngoài ra nên uống nhiều loại nước ép để da dẻ em bé cũng như người mẹ luôn được trắng trẻo, hồng hào.

2. Không để tăng cân quá nhiều bằng cách thiết lập chế độ ăn khoa học

Đây là điều quan trọng nhất trong cách chống rạn da cho bà bầu. Chị em phải thiết lập chế độ ăn uống thật khoa học và hợp lý để không bị tăng cân quá đà.

Thiết lập chế độ ăn khoa học để không bị tăng cân nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều cách để ăn hấp thụ dinh dưỡng vào con như ăn nhiều thịt bò, hạn chế ăn tinh bột... Như vậy, vừa đảm bảo được sự phát triển tốt của thai nhi, vừa giúp mẹ giữ được thân hình gọn gàng.

3. Chăm chỉ tập thể dục đặc biệt là yoga

Lời khuyên dành cho chị em khi mang bầu đó là siêng tập các bài thể dục nhẹ nhàng, tốt nhất là tập yoga.

Tập yoga để cơ thể luôn dẻo dai - Ảnh minh họa: Internet

Tập yoga không chỉ giúp cơ thể dẻo dai, hạn chế bị đau lưng, nhức mỏi xương... mà còn giúp cho tâm lý người mẹ được thoải mái, thư giãn.

4. Giữ ẩm vùng da bụng sau khi tắm

Thời điểm sau khi tắm rất thích hợp để bôi kem dưỡng ẩm lên vùng da bụng, đó cũng là cách chống rạn da cho bà bầu hiệu quả.

Mẹ bầu nhớ bôi kem giữ ẩm sau khi tắm - Ảnh minh họa: Internet

Tại sao phải giữ ẩm cho vùng da bụng? Thực tế khi mẹ tăng cân thì phần bụng cũng sẽ to dần ra, vùng da bụng bị căng đột ngột là nguyên nhân dẫn đến rạn da.

Nếu chị em siêng sử dụng kem giữ ẩm sẽ giúp phần da ở vùng bụng có độ đàn hồi tốt, hạn chế bị rạn da.

5. Thoa các loại dầu dừa hoặc bio chống rạn da chuyên dụng cho bà bầu

Mẹ bầu nên chuẩn bị dầu dừa hoặc các loại bio chống rạn da chuyên dụng ngay từ những tháng đầu tiên của thai kỳ.

Mỗi ngày nên thoa đều từ 2 - 3 lần ở vùng bụng, mông, hông, đùi (là những bộ phận dễ bị rạn da nhất trên cơ thể).

Thoa các loại tinh dầu trị rạn da khi mang bầu - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, thực hiện mát-xa nhẹ nhàng để tinh dầu thẩm thấu, như vậy đảm bảo từ lúc mang bầu đến lúc đẻ, các mẹ sẽ luôn tự tin xinh đẹp.

Không có cách chống rạn cho bà bầu nào tuyệt đối hoàn hảo và có tác dụng 100%, mà còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Quan trọng nhất vẫn là tinh thần của người mẹ khi mang thai phải luôn vui vẻ, yêu đời và lạc quan.