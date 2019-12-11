Cha mẹ da ngăm, sinh con trắng như trứng gà bóc nhờ vào mẹ bầu uống loại nước này mỗi ngày

Mẹ bầu 11/12/2019 06:00

Bên cạnh những loại thực phẩm giúp cho thai nhi thông minh, khỏe mạnh các mẹ đừng quên bí quyết sinh con da trắng bằng cách bổ sung 3 loại nước này mỗi ngày.

Tâm lý của các mẹ khi mang thai không chỉ muốn con khỏe mạnh, thông minh mà còn trắng trẻo, bụ bẫm. Dưới đây là một số bí quyết sinh con da trắng vô cùng an toàn từ các loại nước uống.

1. Nước dừa

Nước dừa là loại nước mẹ bầu nên đưa vào thực đơn thường ngày để con trắng trẻo, xinh như thiên thần.

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Uống nước dừa khi mang bầu rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nước dừa có tính hàn nên mẹ bầu lưu ý trên 3 tháng mới được uống. Nếu mẹ nào hay bị lạnh bụng, không nên uống hàng ngày. Có thể cách 2 ngày uống 1 quả vừa tốt cho em bé lại có tác dụng làm sạch nước ối.

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Lưu ý khi mang bầu 3 tháng mới được uống nước dừa - Ảnh minh họa: Internet

2. Nước ép lựu ở 3 tháng cuối thai kỳ

Thật sai sót nếu như không nhắc đến nước ép lựu khi muốn sinh con trắng trẻo. Tuy nhiên, không ít mẹ lo ngại và không dám uống nước ép lựu vì nghĩ rằng ăn lựu không tốt cho em bé.

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Nước ép lựu chỉ nên uống ở 3 tháng cuối thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, quả lựu không tốt cho sức khỏe mẹ và bé chỉ ở những tháng đầu của thai kỳ, còn khi mang thai ở 3 tháng cuối, các mẹ có thể bổ sung nước ép lựu hàng ngày để giúp da mẹ và bé trắng mịn, hồng hào.

3. Nước ép cam

Nước ép cam không thể thiếu cho mẹ bầu trong quá trình mang thai. Vừa bổ sung vitamin C rất tốt cho sức khỏe, vừa giúp cho móng và tóc chắc khỏe. Không chỉ vậy, còn là mẹo giúp con trắng hồng, xinh xắn.

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Nước ép cam có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Các mẹ nên chú ý uống nước ép cam khi đã ăn nhẹ và không uống sau 9 giờ tối. Vì trong quả cam có chất axit nếu uống lúc đói sẽ bị cào ruột.

4. Một số mẹo sinh con trắng trẻo, khỏe mạnh khác

Bên cạnh việc bổ sung 3 loại nước uống ở trên, mẹ bầu cũng nên chú ý bổ sung thêm sữa uống, các loại nước ép rau củ khác và thiết lập chế độ ăn uống lành mạnh. Như vậy, con sẽ phát triển khỏe mạnh, trắng trẻo và bụ bẫm.

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Tập yoga rất tốt cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Các mẹ bầu cũng nên chăm chỉ tập các bài tập thể dục nhẹ nhàng, lành mạnh như yoga. Mỗi tối nghe thêm các loại nhạc ballad hoặc thiền để rèn tính cách cho con luôn vui vẻ, yêu đời ngay từ trong bụng mẹ.

6 thời điểm quan trọng mẹ bầu cần uống nước để thai nhi khỏe mạnh, tăng cân

6 thời điểm quan trọng mẹ bầu cần uống nước để thai nhi khỏe mạnh, tăng cân

Mẹ bầu có thể uống nước bất kỳ thời điểm nào trong ngày nhưng đây là 6 thời điểm quan trọng cần uống nước trong ngày để phòng ngừa nguy cơ thiếu ối.

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