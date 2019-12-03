Những thông tin cần biết về quá trình ốm nghén khi mang thai là gì? Mẹ bầu hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây để chuẩn bị hành trang đầy đủ nhất khi mang thai.

Ốm nghén khi mang thai là điều mà hầu hết mẹ bầu đều trải qua. Tuy nhiên, không phải mẹ bầu nào cũng có đủ kiến thức để chuẩn bị hành trang cho quá trình mang thai, dẫn đến hoang mang, lo lắng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy những thông tin cần biết về quá trình ốm nghén là gì? Mẹ bầu hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây. Những kiến thức mẹ bầu nên biết về ốm nghén khi mang thai - Ảnh minh họa: Internet Hiện tượng ốm nghén xuất hiện khi nào? Ốm nghén là hiện tượng rất thường gặp ở thai kỳ, là một triệu chứng quan trọng chứng tỏ phụ nữ mang bầu. Vậy ốm nghén từ tuần thứ mấy kể từ khi phụ nữ mang thai? Đây là thắc mắc của rất nhiều chị em.

Thông thường, hiện tượng ốm nghén xảy ra xuyên suốt 3 tháng đầu của thai kỳ. Một số khác có thể kéo dài hoặc rút ngắn thời gian hơn tùy vào thể trạng của người mẹ. Phụ nữ có cơ địa nhạy cảm hơn bình thường sẽ ốm nghén sớm, rơi vào khoảng tuần thứ 4 hoặc thứ 6 kể từ khi bắt đầu mang thai. Một số khác có thể xuất hiện triệu chứng muộn hơn, từ tuần thứ 8 trở đi. Một số mẹ bầu ốm nghén muộn, có thể từ tuần thứ 8 - Ảnh minh họa: Internet Nguyên nhân của ốm nghén khi mang thai là gì? Chị em biết rằng mang thai thường hay bị ốm nghén, vậy ốm nghén là do đâu? Theo các phân tích về mặt Y học, chị em có thể hiểu nguyên nhân ốm nghén như sau:

Nồng độ HCG (human chorionic gonadotropin) đột ngột tăng cao. Đây là loại hormones đặc biệt quan trọng khi mang thai. Thông thường, hormones HCG chỉ duy trì ở một khoảng nhất định. Khi mang thai, nồng độ này tăng lên đột biến, gây thay đổi nhiều nội tiết tố trong cơ thể người phụ nữ. Từ đó, hiện tượng ốm nghén xảy ra và kéo dài. Nồng độ HCG tăng cao là nguyên nhân chính gây ốm nghén - Ảnh minh họa: Internet Hormones Estrogen tăng cao: Estrogen là hormones đặc trưng cho nữ giới. Khi bắt đầu mang thai, lượng hormones này cũng tăng khiến cho mẹ bầu có nhiều triệu chứng nhạy cảm hơn với nhiều yếu tố, đặc biệt là đối với mùi.

Mẹ bầu mang thai đôi: Nhiều nghiên cứu cho rằng, mẹ bầu mang thai đôi, ba,... sẽ có triệu chứng ốm nghén rõ rệt hoặc nặng hơn khi mang thai một con.

Mẹ mang thai bé gái: Một số trường hợp mẹ bầu mang thai bé gái thì ốm nghén nhiều hơn là bé trai. Tuy nhiên, đây chỉ là nguyên nhân mang tính chất tương đối, chưa có số liệu thống kê hay nghiên cứu cụ thể. Triệu chứng của ốm nghén khi mang thai Mẹ bầu có thể có rất nhiều triệu chứng ốm nghén và các biểu hiện của các mẹ khi mang thai có khả năng không hề giống nhau. Tuy nhiên, một số triệu chứng ốm nghén khi mang thai phổ biến nhất mà các mẹ hay gặp là: Buồn nôn và nôn: Đây là triệu chứng thường gặp nhất và đa số các mẹ gặp phải, phổ biến nhất là nôn khan. Biểu hiện này xảy ra khi thời gian đầu thai hình thành. Buồn nôn và nôn là triệu chứng thường gặp nhất khi ốm nghén - Ảnh minh họa: Internet Cơ thể mệt mỏi, chán ăn: Cơ thể mẹ bầu có nhiều thay đổi về nội tiết tố, trong đó có ảnh hưởng nhiều đến cả thể trạng và tiêu hóa. Vì vậy, các mẹ hay cảm thấy mệt mỏi và không có cảm giác muốn ăn.

Sợ đồ ăn, sợ mùi: Biểu hiện này đặc biệt đúng với các mẹ có cơ thể nhạy cảm. Tuy nhiên, đa số các mẹ sợ các món ăn, các mùi mà trước đây không hề sợ. Lý do giải thích cho việc này là do cơ địa của các mẹ trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều lần so với bình thường.

Bị cảm cúm: Một số mẹ bầu còn có nhiều triệu chứng cảm cúm như: sốt, ho,... Tuy nhiên, trong giai đoạn này mẹ tuyệt đối không nên sử dụng thuốc cảm, kháng sinh. Vì những thuốc này có thể gây dị tật ở trẻ. Cải thiện tình trạng ốm nghén bằng cách nào? Tình trạng ốm nghén khi mang thai của chị em mang bầu có thể chia thành ốm nghén thông thường và ốm nghén nặng, chị em nên lưu ý phân biệt và có cách áp dụng phương pháp cải thiện phù hợp. Đối với mẹ bầu ốm nghén thông thường Ốm nghén khi mang thai thông thường tức là nghén nhẹ, các triệu chứng của mẹ bầu không đáng lo ngại, không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sức khỏe. Mẹ bầu vẫn có thể ăn uống, ngủ nghỉ tốt. Lúc này, mẹ bầu chỉ cần bổ sung thêm các dưỡng chất thiết yếu là có thể đảm bảo cho cơ thể mẹ và thai nhi phát triển tốt. Trường hợp ốm nghén thường, mẹ bầu không nên lo lắng và có thể ăn uống, ngủ nghỉ bình thường - Ảnh minh họa: Internet Đối với trường hợp ốm nghén nặng khi mang thai Ốm nghén nặng phải làm sao? Ốm nghén nặng tức là các triệu chứng trên xảy ra dữ dội: nôn liên tục, không thể ăn uống được, sút cân, vàng da, ngất xỉu, sốt cao liên tục, cơ thể suy nhược và sức khỏe vô cùng yếu. Đây là một số dấu hiệu ốm nghén nặng rất nguy hiểm mà mẹ bầu cần để ý và gặp bác sĩ ngay để có phương hướng điều trị thích hợp với cơ thể. >>> Xem thêm: - Chuyên mục giải đáp: Ốm nghén nên ăn gì? Khi ốm nghén nặng, mẹ bầu nên gặp bác sĩ để được điều trị - Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, để giảm bớt tình trạng nghén nặng, mẹ bầu có thể tham khảo một số mẹo sau: Tránh ăn những thực phẩm có nhiều chất béo, gây ngấy hoặc có mùi nặng, tạo cảm giác khó chịu Chia nhỏ các bữa ăn, mẹ bầu nên ăn khoảng 6 bữa một ngày để cơ thể hấp thu tốt.

Nên ăn các thực phẩm dễ tiêu, nhiều rau xanh để tạo cảm giác dễ chịu, tránh gây buồn nôn.

Không nên nằm ngay sau khi ăn sẽ dễ bị nôn hoặc trào ngược dạ dày.

Bữa sáng mẹ bầu nên ăn một số đồ khô như: bánh mì, bánh quy, hạt,... tránh thực phẩm nhiều nước hoặc mỡ sẽ khiến nghén nặng hơn. Bữa sáng mẹ bầu nên ăn bánh mì, đồ khô để tránh buồn nôn - - Ảnh minh họa: Internet Trên đây là những kiến thức mẹ bầu nên biết về ốm nghén khi mang thai bao gồm: thời điểm ốm nghén, nguyên nhân, triệu chứng, cách cải thiện. Mang thai là trải nghiệm tuyệt vời nhưng cũng đầy khó khăn đối với phụ nữ. Vì vậy, mẹ bầu nên nắm vững các kiến thức này để chuẩn bị hành trang đầy đủ nhất khi mang thai.

Chuyên mục giải đáp: Ốm nghén nên ăn gì? Ốm nghén gây nhiều khó khăn cho các mẹ bầu trong quá trình mang thai. Vậy các mẹ đã biết ốm nghén nên ăn gì chưa?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-kien-thuc-me-bau-nen-biet-ve-om-nghen-khi-mang-thai-345564.html