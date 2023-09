Những kiến thức mẹ bầu nên biết về ốm nghén khi mang thai

Sợ đồ ăn, sợ mùi: Biểu hiện này đặc biệt đúng với các mẹ có cơ thể nhạy cảm. Tuy nhiên, đa số các mẹ sợ các món ăn, các mùi mà trước đây không hề sợ. Lý do giải thích cho việc này là do cơ địa của các mẹ trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều lần so với bình thường.