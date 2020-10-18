Sau sinh bôi gì cho đẹp da? Bí quyết đẹp da cho mẹ sau sinh

Làm đẹp là nhu cầu thiết yếu đối với các chị em phụ nữ, đặc biệt là các mẹ sau sinh muốn nhanh chóng lấy lại vẻ đẹp ban đầu. Do đó làm sao để có được làn da hồng hào và mịn màng sau sinh được rất nhiều mẹ quan tâm đến. Vậy sau sinh bôi gì cho đẹp da và không tì vết? Với những cách làm đẹp da tự nhiên sau đây chắc chắn sẽ giúp các mẹ nhanh chóng sở hữu làn da trắng sáng, mịn màng sau sinh.

Mẹ sau sinh làm gì cho da đẹp ? Massage là một trong những phương pháp chăm sóc da giúp da đàn hồi và căng mịn. Bởi sau khi sinh, cơ thể của mẹ bầu sẽ giảm đi đáng kể. Bên cạnh đó, việc massage còn giúp mạch máu lưu thông dễ dàng hơn và mẹ sau sinh đỡ mệt mỏi. Từ đó cũng hạn chế sự xuất hiện của các nếp nhăn khi mẹ phải thức đêm nhiều để chăm con.

Sự thay đổi nội tiết trong giai đoạn mang thai khiến cho da mẹ sau sinh trở nên khô, sạm màu và thâm nám. Từ đó gây mất thẩm mỹ, khiến cho các mẹ không tự tin về vẻ bề ngoài của mình. Vậy phụ nữ sau sinh bôi gì cho đẹp da ? Với những cách chăm sóc da dưới đây sẽ giúp mẹ nhanh chóng lấy lại làn da mịn màng, hồng hào mà không gây ảnh hưởng đến chất lượng sữa cho bé.

Khi massage mặt, mẹ có thể sử dụng các loại tinh dầu 100% chiết xuất từ thiên nhiên rất giàu vitamin E, A, C, như dầu dầu oliu, dầu dừa…

Massage là một trong những phương pháp chăm sóc da giúp da đàn hồi và căng mịn - Ảnh minh họa: Internet

Dưỡng da bằng mặt nạ cám gạo

Nhằm ngăn chặn sự phát triển của các sắc tố melanin và hạn chế vết thâm nám hình thành trên da. Các mẹ chỉ cần dùng khoảng 2 thìa cám gạo trộn đều với 1 lòng trắng trứng và 1 thìa mật ong. Bôi hỗn hợp này lên da mặt khoảng 15 – 20 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. Mỗi tuần thực hiện khoảng 1 – 2 lần sẽ giúp da mặt trắng sáng và mịn màng hơn.

Ngoài ra, do sự thay đổi hormone trong giai đoạn mang thai sẽ khiến da tăng tiết chất nhờn, tạo cơ hội cho các chất bụi bẩn ứ đọng trên da làm xuất hiện mụn trứng cá. Việc sử dụng cám gạo được coi là cách chăm sóc da mặt sau sinh tuyệt vời mà các mẹ nên áp dụng, giúp nhanh chóng lấy lại được làn da khô ráo, sạch mụn.

Dưỡng da sau sinh bằng mặt nạ cám gạo - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện như sau: Trộn 2 thìa canh cám gạo với bột kiều mạch (hoặc bột gạo nếp), 2 muỗng canh nước ép củ cải. Trộn đều và đắp hỗn hợp này lên mặt khoảng 15 – 20 phút rồi rửa lại nhẹ nhàng bằng nước ấm.

Bôi mặt nạ nghệ dưỡng da

Nghệ được xem là một trong những "thần dược" giúp làm đẹp của các chị em sau sinh. Vì thành phần có trong nghệ rất lành tính và cách thực hiện cũng dễ.

Để giúp da mặt trắng hồng hào và căng mịn trở lại sau khi sinh, mẹ có thể đắp mặt nạ nghệ trộn với lòng đỏ trứng gà, mật ong hoặc nước cốt chanh. Ngoài ra, mẹ có thể giã nhuyễn nghệ tươi, ngâm với rượu rồi đun nóng và thoa đều hỗn hợp lên mặt sẽ mang lại hiệu quả nhanh chóng.

Nghệ được xem là một trong những "thần dược" giúp làm đẹp của các chị em sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Bột đậu đỏ

Sau sinh nên bôi gì lên mặt? Bột đậu đỏ là một trong những nguyên liệu tự nhiên và an toàn, có tác dụng giúp làm trắng da sau khi sinh được nhiều chị em sử dụng. Không chỉ giúp làm trắng da mặt, bột đậu đỏ còn có tác dụng tắm trắng da toàn thân rất hiệu quả.

Đậu đỏ có chứa hàm lượng protein, chất sắt và kali giúp da trắng hồng tự nhiên, săn chắc. Cách sử dụng bột đậu đỏ làm đẹp da cũng vô cùng đơn giản, mẹ chỉ cần trộn bột đậu đỏ với nước sạch hoặc sữa tươi,. Sau đó bôi hỗn hợp lên mặt khoảng 15 phút rồi rửa sạch với nước ấm.

Bột đậu đỏ có tác dụng giúp làm trắng da sau khi sinh được nhiều chị em sử dụng - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, mẹ cũng có thể kết hợp bột đậu đỏ với nước cốt chanh sẽ giúp tẩy tế bào chết, làm sạch da và trắng da. Cải thiện tình trạng lỗ chân lông to dễ bị mụn và làm căng da mặt. Mẹ có thể áp dụng cách này 1-2 lần/tuần là hợp lý.

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Dưỡng da bằng sữa mẹ

Sữa mẹ không chỉ là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho bé mà còn là "mỹ phẩm" dưỡng da tự nhiên vô cùng hiệu quả. Trong sữa mẹ có chứa đầy đủ các vitamin và khoáng chất cần thiết giúp dưỡng da trắng đẹp, mịn màng hơn. Sau khi sinh, mẹ có thể tận dụng nguồn mỹ phẩm có sẵn này để chăm sóc da mặt.

Trong sữa mẹ có chứa đầy đủ các vitamin và khoáng chất cần thiết giúp dưỡng da trắng đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện đơn giản như sau: Mẹ vắt khoảng 3 thìa sữa rồi dùng miếng bông nhỏ thấm và bôi lên mặt, kết hợp massage nhẹ nhàng. Để khô khoảng 5 phút rồi lại thấm thêm sữa xoa đều lên mặt. Thực hiện liên tục như vậy khoảng 3 lần. Đến lần cuối cùng mẹ để khô khoảng 15 phút rồi rửa mặt thật sạch bằng nước.

Trên đây là một số cách làm đẹp da cho mẹ sau sinh được nhiều chị em áp dụng và mang lại hiệu quả tốt. Hy vọng qua những chia sẻ trên sẽ giúp chị em biết được sau sinh bôi gì cho đẹp da để có thể nhanh chóng lấy lại vẻ đẹp như ban đầu.