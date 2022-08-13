Đau lưng khiến nhiều mẹ bầu ái ngại và đây là các biện pháp khắc phục tại nhà để giảm đau lưng khi mang thai cực kỳ hữu hiệu

Gần 50-75% phụ nữ mang thai bị đau nhức. Trên thực tế, có một lý do cho mỗi cơn đau trong cơ thể của bạn:

Ngoài ra còn có một số lý do cụ thể có thể góp phần gây ra đau nhức:

Thay đổi cân nặng: Khi mang thai, phụ nữ tăng đến 10-15 kg. Hơn nữa, khi nhiều tháng trôi qua và ngày dự sinh đến gần, cơ thể dần dần chuyển trọng lượng của em bé lên dây chằng vùng chậu của bạn, điều này làm tăng thêm đau nhức.

Thay đổi nội tiết tố: Khi mang thai, cơ thể tiết ra một loại hormone được gọi là relaxin, có tác dụng làm thư giãn khớp và dây chằng. Nó làm cho cơ thể mềm hơn để nó có thể dễ dàng mở rộng để có chỗ cho em bé phát triển. Relaxin cũng có thể nới lỏng tủy sống, gây bất ổn và đau đớn.

Căng thẳng: Căng thẳng cảm xúc cũng có thể dẫn đến căng cơ ở lưng. Cơn đau này cũng có thể gây ra co thắt.

Các biện pháp giảm đau tại nhà

Tuy nhiên, có rất nhiều biện pháp mà bác sĩ và chuyên gia y tế khuyên dùng có thể làm giảm cơn đau của bạn:

Tập thể dục

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Tập thể dục thường xuyên có thể tăng cường cơ thể và cải thiện tính linh hoạt. Nếu có thể, hãy thử tập yoga trước khi sinh! Điều này có thể dễ dàng làm giảm căng thẳng trên cột sống của bạn và giúp bạn thư giãn. Các bài tập an toàn khác bao gồm bơi lội, đi bộ hoặc đạp xe cố định. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động nào trong số này.

Chườm nóng/ lạnh

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Chườm nóng / lạnh lên lưng cũng có thể hữu ích. Bắt đầu bằng cách chườm lạnh lên vùng bị đau trong 20 đến 30 phút nhiều lần mỗi ngày. Sau một vài ngày, bạn có thể chuyển sang chườm nóng bằng túi chườm / chai chườm nóng để giảm cơn đau. Hãy chắc chắn rằng bạn không chườm nóng lên vùng bụng khi mang thai.

Cải thiện tư thế của bạn

Sử dụng tư thế thích hợp có thể giúp giảm đau lưng trong khi thực hiện các hoạt động hàng ngày. Ngoài việc ngồi thẳng, đặt gối tựa lưng cũng có thể cải thiện tư thế của bạn.

Đầu tư vào đai cho mẹ bầu

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Bạn có thể dễ dàng tìm thấy sản phẩm này trong hiệu thuốc hoặc thậm chí đặt hàng trực tuyến. Đai cho bà bầu giống như một chiếc áo lót giúp nâng đỡ phần xương chậu và phần lưng dưới để đảm bảo chúng không bị căng.

Cân nhắc nhận tư vấn y khoa

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Nếu cơn đau lưng của bạn chủ yếu là do căng thẳng, hãy cân nhắc nói chuyện với chuyên gia tư vấn về nó và họ có thể hướng dẫn bạn thực hiện các biện pháp để bạn có thể thư giãn.

Mang thai là khoảng thời gian đẹp đẽ nhưng rất đỗi tinh tế trong cuộc đời của người phụ nữ. Có một số điều bạn có thể làm để khiến khoảng thời gian này trở nên đáng nhớ hơn và bớt đau đớn hơn.

Theo Times of India