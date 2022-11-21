Hi vọng rằng mọi bậc cha mẹ đều kiên nhẫn và thông thái để thấu hiểu con và đây là một số dấu hiệu ở trẻ em mà ba mẹ cần chú ý nếu chúng kéo dài.

Tức giận, thay đổi tâm trạng hoặc sợ hãi đột ngột mà không có lý do đôi khi kèm theo tim đập nhanh hoặc thở nhanh có thể là dấu hiệu của bệnh tâm thần. Cơn nổi giận là phổ biến ở trẻ nhỏ, nhưng hầu hết các trường hợp này xảy ra ở tuổi mẫu giáo. Một đứa trẻ dưới 4 tuổi có hơn 9 lần nổi cơn tam bành mỗi tuần là không ổn.

Ảnh minh họa: Brightside

Nếu con bạn ngừng chăm sóc ngoại hình và thiếu sạch sẽ, đó là điều không bình thường. Đừng bỏ qua nếu bạn thấy con mình không biết ngăn nắp và trông bừa bộn. Tất nhiên, trẻ em không phải lúc nào cũng thích sạch sẽ, nhưng đó là biểu hiện thường xuyên hoặc rất rõ rệt.

3. Lảng tránh bạn bè và gia đình

Ảnh minh họa: Brightside

Tránh bất kỳ tương tác xã hội nào, bao gồm cả gia đình, có thể là một dấu hiệu cho thấy điều gì đó đang xảy ra. Nếu bạn nhận thấy rằng con bạn bắt đầu bỏ học và thậm chí tránh cả những người bạn thân nhất của chúng, tốt nhất hãy tham khảo ý kiến ​​của một chuyên gia có thể giúp tìm ra lý do cho việc này và giúp chúng trở lại bình thường.

4. Không làm những việc mà bé từng yêu thích

Ảnh minh họa: Brightside

Một dấu hiệu cảm xúc nữa là nếu con bạn từng thích chơi một số trò chơi hoặc yêu thích một số món ăn nhưng sau đó đột nhiên không còn thích chúng nữa. Tất nhiên, chúng có thể thay đổi khẩu vị, nhưng hãy chú ý hơn, vì con bạn cũng có thể có các triệu chứng khác.

5. Gia tăng hành vi chấp nhận rủi ro

Ảnh minh họa: Brightside

Đánh nhau, tham gia các môn thể thao mạo hiểm và trốn học là các triệu chứng của hành vi chấp nhận rủi ro. Nó nhiều hệ lụy hơn về việc bỏ qua hậu quả của hành vi của con. Hành vi chấp nhận rủi ro thường đạt đến đỉnh điểm trong những năm thiếu niên và sau đó giảm dần theo độ tuổi. Xin đừng bỏ qua những dấu hiệu này và hãy nhờ đến sự trợ giúp của chuyên gia.

6. Thường xuyên đau đầu hoặc đau bụng

Ảnh minh họa: Brightside

Các dấu hiệu thể chất có thể được biểu hiện bằng những cơn đau thực sự về thể chất, ngay cả khi không có nguyên nhân y tế rõ ràng. Con bạn có thể thường xuyên bị đau đầu, đau bụng, buồn nôn hoặc các cơn đau thể chất khác. Các nhà nghiên cứu đã nhận thấy rằng đau đầu trong thời thơ ấu có liên quan đến một số trạng thái tâm thần, như trầm cảm và lo lắng.

7. Thay đổi thói quen ăn uống và ngủ nghỉ

Ảnh minh họa: Brightside

Về thể chất, bệnh tâm thần có thể gây khó khăn cho việc ăn uống và ngủ nghỉ. Nếu các mô hình thay đổi theo chiều hướng xấu đi và tiêu cực trong một thời gian dài, bạn không nên bỏ qua điều này. Các nhà nghiên cứu cho biết, có tới 40% trẻ em gặp vấn đề về giấc ngủ vào một thời điểm nào đó trong quá trình phát triển của chúng. Rối loạn lo âu cũng xảy ra ở 20% trẻ em.

Theo Brightside