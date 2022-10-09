Tát vào mặt con hay véo tai con là hành vi nhiều phụ huynh áp dụng khi không kìm nén được cảm xúc tức giận. Hành vi này gây nên nhiều tác hại hơn bạn tưởng.

Những đứa trẻ bị cha mẹ đánh mắng quá nhiều thường giảm trí thông minh và tổn thương tinh thần rất lớn. Vì vậy, khi giáo dục trẻ cha mẹ nên lựa chọn phương pháp khác để thay thế bạo lực chẳng hạn như phạt làm việc nhà, trừ tiền tiêu vặt,…

Mặt và tai rất mỏng manh. Trên tai có rất nhiều mao mạch. Cha mẹ quá mạnh tay sẽ khiến trẻ bị chảy máu tai, màng nhĩ trong tai thường rất mỏng và dễ bị vỡ ra dưới tác động của ngoại lực. Việc véo tai và tát vào mặt trẻ có thể làm thủng màng nhĩ và khiến trẻ bị điếc.

Ảnh minh họa: Internet

Bụng

Vùng bụng là vùng vô cùng nhạy cảm chứa lục phủ ngũ tạng của trẻ. Vì vậy các cha mẹ không bao giờ được đánh con vào vùng này. Bởi chỉ một va chạm nhỏ cũng có thể làm bé bị mất mạng.

Dù cha mẹ có nóng giận tới mấy cũng hãy tìm cách kìm chế cơn nóng của mình, nên tìm cách giải thích cho bé hiểu hoặc lựa chọn hình phạt thích đáng, việc dùng vũ lực không thể giải quyết vấn đề chỉ làm bé thêm ương bướng mà thôi.

Mông

Nhiều cha mẹ nghĩ rằng, cơ mông của con chắc nên không gây tổn thương đến xương, đánh vài lần sẽ không sao nhưng trên thực tế không phải như vậy. Tế bào ở phần mông tương đối nhiều, không chỉ xuất hiện thâm tím ở mô mềm cục bộ, xuất huyết, tuần hoàn máu kém, còn có thể dẫn đến vỡ tế bào cơ, gây suy thận cấp, thậm chí sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Huyệt thái dương

Dùng lực quá mạnh đánh vào huyệt thái dương có thể khiến đứa trẻ bị mù mắt, bởi vì huyệt thái dương gần với vành mắt, dùng lực quá mạnh sẽ gây ra gãy xương và gây tổn thương dây thần kinh thị giác.

Ảnh minh họa: Internet

Phía sau của đầu

Phía sau của não có trung tâm thở của con người, nếu khi đánh dùng lực quá mạnh, sẽ khiến trung tâm hô hấp bị dao động, có thể dẫn đến một số biến chứng của suy hô hấp.