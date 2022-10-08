4 món đồ vật tốt nhất không nên đặt trong phòng ngủ của trẻ nhỏ

Nuôi dạy con 08/10/2022 07:24

Khả năng tăng trưởng kém, ảnh hưởng ít nhiều đến sự phát triển não bộ nếu phòng ngủ của trẻ có những vật dụng này.

Cây xanh

Chúng ta thường đặt cây xanh trong phòng để trang trí. Bên cạnh đó, cây xanh có tác dụng hút khí CO2, nhả oxy, một số loại còn lọc sạch không khí.

Tuy nhiên vào ban đêm cây xanh lại hút khí oxy, thải ra khí CO2 khiến người ngủ trong đó sẽ thiếu oxy, ngủ không sâu. Khi dậy hay bị mệt mỏi dai dẳng.

Ngoài ra, trong đất trồng cây có thể chứa nấm mốc. Nếu đặt cây xanh ở đầu giường sẽ dẫn đến các bệnh về đường hô hấp cho trẻ như dị ứng hoặc hen suyễn.

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Ảnh minh họa: Internet

Thiết bị phát sóng wifi

Theo cảnh báo của tiến sĩ Devra Davis, một nhà nghiên cứu sức khỏe môi trường, người đứng đầu tổ chức US – based Environmental Health Trust đã có bằng chứng xác thực chứng minh bức xạ điện thoại di động làm thay đổi DNA và sự trao đổi chất ở não. Sóng wifi làm giảm khả năng học tập của trẻ.

Thực tế, điện thoại di động liên tục tìm kiếm các tín hiệu để gửi và nhận thông tin. Khi dùng thiết bị này, cơ thể hấp thụ khoảng một nửa bức xạ phát ra. Đối với trẻ em, lượng bức xạ phát ra. Đối với trẻ em, lượng bức xạ hấp thu còn lớn hơn nhiều so với người trưởng thành bởi não bộ những đối tượng này đang trong quá trình hoàn thiện và chứa lượng chất lỏng nhiều hơn.

Máy sưởi

Trẻ sơ sinh rất dễ bị thiếu nước trong môi trường hanh khô, việc bật máy sưởi trong phòng trẻ vào mùa đông sẽ làm tăng độ hanh khô trong nhà rất nhiều và khiến cơ thể trẻ sơ sinh bị mất nước cực kỳ nghiêm trọng. Một số mẹ nghĩ rằng trong sữa mẹ đã đủ nước thì không cần bổ sung thêm nước cho bé, như vậy triệu chứng thiếu nước sẽ ngày càng nghiêm trọng, môi trường khô hanh dễ khiến bé bị ốm. Tốt nhất mẹ nên đặt máy tạo độ ẩm trong phòng trẻ sơ sinh để giảm bớt sự khô hanh trong phòng.

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Ảnh minh họa: Internet

Dao

Dao, kiếm, kéo, kim tiêm…tất cả những đồ vật sắc nhọn đều không nên để trong phòng ngủ của trẻ. Phong thủy cho rằng, chúng là những vật đại kỵ để trong phòng ngủ do sát khí rất nặng, trẻ nhỏ cơ thể yếu, dễ cảm thấy bất an, đau đầu, khó ngủ. Ngoài ra, một giải thích khoa học hơn: nếu để những vật dụng này trong phòng ngủ, trẻ dễ lầm tưởng là đồ chơi, và có khả năng nghịch ngợm, gây thương tích cho bản thân.

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