5 loại thực phẩm dù có dinh dưỡng đến cũng đâu tuyệt đối không được cho trẻ dưới 2 tuổi ăn

Nuôi dạy con 07/10/2022 18:41

Cần lưu ý khi lựa chọn thực phẩm để bổ sung cho bữa ăn của con hàng ngày, nhất là những thực phẩm dưới đây sẽ cực gây hại cho con trẻ, mẹ chú ý nhé.

Bỏng ngô, nho nguyên quả và thạch

Các loại thực phẩm dính, trơn, cứng và tròn là những món ăn nguy hiểm vì có thể gây nghẹt thở cho trẻ sơ sinh. Bên cạnh đó, những thực phẩm tương tự khác cần tránh như nho khô, kẹo dẻo, các loại hạt, quả mọng, xúc xích, khoai tây chiên và bánh mì trắng.

Tốt nhất chỉ nên chọn những thực phẩm có thể nghiền và cắt được như chuối chín và mì ống nấu chín để có thể vừa miệng trẻ.

5 loại thực phẩm dù có dinh dưỡng đến cũng đâu tuyệt đối không được cho trẻ dưới 2 tuổi ăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Muối

Có khuyến nghị cụ thể về lượng muối cho trẻ em, đối với trẻ từ 1 tuổi trở xuống, quy tắc là không thêm bất kỳ loại muối nào vào thức ăn của chúng. Thận của trẻ vẫn đang phát triển nên chưa sẵn sàng để xử lý.

 

Theo khuyến cáo của huấn luyện viên dinh dưỡng Renee Rose Rodrigo, đối với thực phẩm cho bé, hãy thử các loại thảo mộc và gia vị thân thiện với bé như quế, gừng, hương thảo và rau mùi tây. Khi mua thực phẩm cho bé, bố mẹ hãy kiểm tra bảng dinh dưỡng về hàm lượng muối trước khi quyết định mua hay không.

5 loại thực phẩm dù có dinh dưỡng đến cũng đâu tuyệt đối không được cho trẻ dưới 2 tuổi ăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một số hải sản và động vật có vỏ

Hải sản, đặc biệt là động vật có vỏ như tôm, tôm hùm... có thể gây dị ứng cho trẻ sơ sinh. Bạn có thể cho bé ăn hải sản sau khi bé được 1 hoặc 2 tuổi để tránh dị ứng. Một số loại cá không tốt cho sức khỏe như cá ngừ, cá mập và cá thu có hàm lượng thủy ngân cao.

Khi con bạn đã vượt qua mốc 2 tuổi và nếu bạn muốn cho con ăn hải sản, bạn có thể thử bắt đầu với cá trắng như cá tuyết và cá bơn. Luôn luôn kiểm tra các phản ứng và vệ sinh trước khi cho bé uống, và cẩn thận về tần suất bạn cho bé bú; mỗi tuần một lần là lý tưởng. Nên hỏi ý kiến bác sĩ nhi khoa để ngăn ngừa bất kỳ dị ứng nào.

Mật ong

Mật ong không được khuyên dùng cho trẻ nhỏ. Mẹ nên đợi đến khi trẻ 1 tuổi hoặc trên 2 tuổi thì mới đưa vào chế độ ăn uống.

Trong mật ong có thể chứa các bào tử của vi khuẩn Clostridium botulinum. Loại vi khuẩn này có thể tạo ra độc tố trong ruột của em bé dẫn đến ngộ độc ở trẻ sơ sinh, có thể gây táo bón, kém ăn và trong trường hợp nghiêm trọng hơn thậm chí là viêm phổi và mất nước.

Đường

Đường không nên là một phần trong chế độ ăn của con bạn cho đến khi bé tròn một tuổi vì nó có thể ảnh hưởng đến sự thèm ăn của trẻ và phá vỡ chế độ ăn. Em bé của bạn cũng có thể bắt đầu không muốn bú sữa mẹ nếu đường trở thành một phần của chế độ ăn của trẻ. Điều này chủ yếu xảy ra do sở thích về hương vị. Vì vậy, tốt hơn là các bà mẹ không nên cho đường vào chế độ ăn của trẻ. Khi trẻ được một tuổi, bạn có thể bắt đầu với các loại đường tự nhiên như mật ong rồi chuyển dần sang đường bột, nhưng nên cho ăn điều độ phù hợp với độ tuổi để tránh trẻ béo phì.

5 loại thực phẩm dù có dinh dưỡng đến cũng đâu tuyệt đối không được cho trẻ dưới 2 tuổi ăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Bà bầu có được ăn gà hầm ngải cứu không?

Bà bầu có được ăn gà hầm ngải cứu không?

Gà hầm ngải cứu là một món ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng, rất thích hợp để bồi bổ cho những người yếu mệt, mới ốm dậy hay phụ nữ mang thai. Tuy nhiên đã từng có một số trường hợp mẹ bầu sau khi ăn ngải cứu xuất hiện tình trạng ra máu âm đạo. Vì vậy, dù là món ăn bổ dưỡng nhưng nhiều mẹ cũng rất băn khoăn với câu hỏi bà bầu có được ăn gà hầm ngải cứu không? Hãy cùng xem câu trả lời nhé!

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