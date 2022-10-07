Bà bầu có nên cắt tóc không? Những kiểu tóc siêu đẹp cho bà bầu!

Trong những điều phải kiêng cữ, có rất nhiều mẹ chia sẻ rằng: nhiều người nói bà bầu không được cắt tóc trong suốt thai kỳ. Một số người có quan niệm rằng bà bầu mà cắt tóc là sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của cả thai nhi và của mẹ.

9 tháng mang thai là một quãng thời gian mẹ bầu được tận hưởng nhiều cảm giác tuyệt vời khi bé dần lớn lên và chuẩn bị chào đời. Tuy nhiên, đây cũng là quãng thời gian phải trải qua rất nhiều những khó khăn và nỗi lo lắng. Không chỉ về ăn uống phải kiêng cữ nhiều thứ mình vốn thích ăn, bỏ qua nhiều sở thích trong sinh hoạt, làm gì cũng phải tính toán trước sau xem nó có gây hại gì cho em bé không.

Tuy nhiên, đây chỉ là những quan niệm dân gian và nghiên cứu y học hiện đại khẳng định quan niệm này là sai lầm. Chưa có một bằng chứng khoa học nào cho thấy nếu bà bầu cắt tóc thì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi hay sức khỏe của chính mình. Vì vậy, các mẹ bầu nếu muốn cắt tóc thì hãy cứ thoải mái cắt nhé!

Nguyên nhân là vì từ xa xưa, người Việt rất quan trọng đến “cái răng, cái tóc” vì đó là “góc con người”. Tóc dài, đen vừa là vẻ đẹp, vừa là phẩm chất của người phụ nữ truyền thống. Tóc dài, đen, mượt là biểu hiện của sức khỏe tốt, mọi điều thuận lợi. Ngược lại, mái tóc ngắn, không hợp truyền thống, cắt tóc cũng giống như đánh mất một phần sức khỏe của mình. Thế nên, nhiều mẹ bầu hiện nay khi muốn đi cắt tóc thì lại băn khoăn không biết bà bầu có nên cắt tóc không ?

Bà bầu có nên cắt tóc ngắn? Hãy cắt tóc nếu thấy cần thiết

Trong giai đoạn mang thai, các hormone và nội tiết tố trong cơ thể người mẹ thay đổi rất nhiều. Điều này khiến mái tóc của mẹ bầu chịu nhiều ảnh hưởng, thường thì tóc mẹ sẽ trở nên khô, xơ, chẻ và rụng rất nhiều trong suốt thai kỳ. Nhiều mẹ còn có da đầu nhiều gàu hơn, nhiều dầu hơn và khiến tóc bết dính khó chịu.

Thêm vào nữa, sau khi sinh, nhiều mẹ phải hạn chế tắm gội, rồi phải dành nhiều thời gian chăm sóc con nên cũng không muốn để tóc dài, mà muốn cắt ngắn trong giai đoạn trước khi sinh, trong tháng cuối của thai kỳ. Mái tóc ngắn hơn giúp gội đầu dễ dàng hơn, tóc mau khô hơn, ít khô xơ hơn… Đó là lý do mà nhiều mẹ bầu thường xuyên hỏi nhau câu hỏi bà bầu có nên đi cắt tóc không hoặc có bầu cắt tóc ngắn được không.

Như đã nói ở trên, việc cắt tóc không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mẹ và bé, thậm chí trong nhiều trường hợp, việc cắt tóc khiến mẹ bầu dễ chịu hơn, thoải mái hơn và tự tin hơn. Việc đó lại rất có lợi cho tâm trạng và sức khỏe của mẹ và em bé trong bụng.

Có thể cắt tóc nếu muốn nhé mẹ bầu!

Hơn nữa, ở thời hiện đại, mang bầu không có nghĩa là bỏ mặc mọi thứ thường nhật, các mẹ bầu ngày nay vẫn phải làm việc, đi công tác, đi giao tiếp khách hàng và có các mối quan hệ xã hội. Chính vì thế, bầu thì bầu nhưng mẹ vẫn phải xinh đẹp, thoải mái phải không nào?! Bới vậy, nếu thấy cần thiết thì các mẹ bầu cứ tới tiệm tóc để chọn ngay cho mình một kiểu tóc ưng ý nhất nhé.

Một số lưu ý khi cắt tóc cho mẹ bầu

Việc cắt tóc thì không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mẹ bầu rồi, nên các mẹ bầu không cần lo lắng thêm về vấn đề này. Nhưng điều đáng quan tâm là mẹ bầu chỉ nên cắt tóc thôi, chứ không nên thực hiện các biện pháp khác như: uốn, nhuộm, duỗi, phủ bóng tóc,… Vì các phương pháp làm tóc này có sử dụng các hóa chất.

Thật vậy, thai kỳ là lúc cơ thể mẹ rất yếu ớt và nhạy cảm, vì đang phải dồn tất cả mọi thứ để nuôi bé yêu trong bụng. Nhưng nếu sử dụng các biện pháp làm tóc có chứa hóa chất thì sẽ rất có hại cho mẹ và bé. Những loại hóa chất này thậm chí đến người khỏe mạnh còn có thể bị ảnh hưởng nếu như cơ sở làm tóc làm sai quy trình hoặc sử dụng hóa chất kém chất lượng, nên mẹ bầu càng phải tránh xa.

Tóm lại, mẹ bầu chỉ nên cắt tóc, tỉa những phần tóc xơ, chẻ và dưỡng tóc bằng các tinh dầu thiên nhiên thôi nhé.

Mẹ bầu không nên nhuộm, uốn, duỗi tóc khi mang thai!

Một số kiểu tóc đẹp cho bà bầu

1. Tóc ngang vai cụp chữ C

Đây là kiểu tóc có thể thích hợp với mọi khuôn mặt mẹ bầu. Với kiểu tóc này, mẹ bầu có thể tôn lên được nét duyên dáng, thanh tú của khuôn mặt. Nhiều mẹ khi có bầu thường có xu hướng mặt to ra, bầu bĩnh hơn, thì mái tóc này chính là cứu tinh, giúp khuôn mặt mẹ trở nên thon gọn hơn nhé.

Tóc chấm ngang vai cụp chữ C cho mẹ bầu thêm xinh đẹp!

2. Tóc tết gọn gàng

Tóc tết gọn gàng nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp và thanh lịch cho mẹ bầu!

Các mẹ bầu áp dụng kiểu tóc tết lệch vừa quyến rũ, vừa gọn gàng, thanh lịch. Kiểu tóc này làm tăng thêm vẻ đẹp tự nhiên, phúc hậu và hiền dịu khi mẹ bầu thường không có thời gian để trang điểm kỹ. Nó thích hợp với cả tóc đen lẫn tóc đã nhuộm. Kiểu tóc này kết hợp được với cả váy, áo sơ mi lẫn các loại đầm, áo kiểu.

Tóc ngắn cá tính

Nhiều chị em lựa chọn cắt ngắn hẳn mái tóc của mình luôn, rất cá tính và hiện đại. Mái tóc ngắn này cũng chẳng mất nhiều thời gian để gội, dưỡng, khiến mẹ bầu “nhẹ đầu” đi rất nhiều, đặc biệt là thời kỳ ốm nghén hoặc nặng nề trước khi sinh. Vào cuối thai kỳ nếu sử dụng kiểu tóc này mẹ bầu sẽ thấy khuôn mặt mình vẫn thon gọn y như lúc mới có thai chỉ 2-3 tháng thôi nhé.

Tóc ngắn cá tính cũng là một lựa chọn đổi mới cho mẹ bầu!

Tóc bob

Đa số mẹ bầu lựa chọn để tóc đen suốt thai kỳ, không nhuộm tóc vì sợ ảnh hưởng đến con. Mái tóc đen được cắt ngắn theo kiểu tóc bob cũng là một kiểu tóc đẹp, sang trọng, vừa giữ được vẻ trẻ trung, tự nhiên mà vừa giúp các mẹ nhẹ đầu, tốn ít thời gian chăm sóc.

Hướng dẫn chăm sóc tóc trong quá trình mang thai

Trong quá trình mang thai tóc thường khô, xơ, dễ bị gãy, rụng và chẻ ngọn. Để giúp mái tóc mượt mà hơn, các mẹ bầu có thể áp dụng một số cách chăm sóc tóc đơn giản như sau:

- Ủ tóc với các loại tinh dầu tự nhiên: Trước khi gội đầu mẹ bầu có thể dùng các loại tinh dầu như dầu oliu, dầu vỏ bưởi, dầu dừa, dầu hoa cúc, dầu oải hương… để bôi lên tóc. Sau đó massage tóc nhẹ nhàng trong khoảng 10 phút rồi gội lại với dầu gội đầu và nước sạch. Biện pháp này sẽ giúp tóc mềm mượt hơn, giảm gãy rụng và còn giúp thư giãn đầu óc.

Dùng dầu oliu để ủ tóc giúp tóc đen mượt, giảm gãy rụng!

- Chọn dầu gội và dầu xả an toàn: Các mẹ bầu hãy ưu tiên sử dụng các loại dầu gội và dầu xả có thành phần chủ yếu là các dược liệu tự nhiên. Các loại dầu gội, dầu sả này có ít hóa chất, không sợ gây ảnh hưởng gì tới sức khỏe lại còn giúp dưỡng tóc và phục hồi tóc hư tổn rất tốt.

- Mẹ đừng buộc tóc quá chặt: Nếu trong điều kiện làm việc cho phép thì mẹ chỉ nên buộc hờ, buộc lỏng hoặc cứ để xõa tóc ra cho thoải mái. Nếu như thói quen buộc tóc và điều kiện làm việc yêu cầu lúc nào cũng phải cột tóc gọn gàng thì mẹ hãy buộc tóc vừa đủ thôi. Buộc tóc chặt quá làm tóc rụng nhiều hơn, dễ bị gãy hơn, khiến đau đầu, căng đầu.

Như vậy là các mẹ bầu đã có thể yên tâm chọn những kiểu tóc thoải mái và hiện đại cho mình rồi phải không nào?! Hãy lựa chọn cho mình một kiểu tóc gọn gàng, xinh đẹp và hợp với khuôn mặt mình nhất nhé. Chúc các mẹ bầu có một thai kỳ nhiều niềm vui và khỏe mạnh!