Cách nấu chè mè đen cho bà bầu dễ sinh

Ăn chè mè đen trong thai kỳ rất tốt cho mẹ bầu, giúp mẹ bầu thanh nhiệt, giải độc, tăng cường sức khỏe tim mạch và hệ tiêu hóa, phòng chống bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó, chè mè đen còn giúp mẹ bầu có làn da đẹp, vóc dáng cân đối trong suốt thời gian mang thai. Với cách nấu chè mè đen cho bà bầu dưới đây, chắc chắn các mẹ có thể tự tay nấu cho mình một bát chè mè đen cực kỳ bổ dưỡng, thơm ngon.

Trong quá trình mang thai, các mẹ bầu sẽ thường xuyên bị táo bón. Việc ăn chè mè đen sẽ giúp hệ tiêu hóa của bà bầu tốt hơn, đồng thời mè đen còn chứa một lượng chất xơ dồi dào, khoáng chất và các vitamin cần thiết giúp tăng cường khả năng hoạt động của hệ tiêu hóa, từ đó phòng ngừa chứng đầy hơi, khó tiêu và tiêu chảy thường gặp trong thai kỳ.

Mè đen chứa chất niacin có tác dụng giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, duy trì khả năng đàn hồi của huyết phản cũng như quá trình tuần hoàn máu. Bên cạnh đó còn ngăn ngừa tình trạng khô da, sạm da và viêm khoang miệng.

Chè mè đen giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ miễn dịch

Khi mang thai, sức đề kháng của mẹ bầu rất thấp. Vì vậy, bạn sẽ dễ bị ho, cảm cúm, sốt,… ảnh hưởng tới thai nhi. Vì vậy, việc ăn chè mè đen sẽ giúp mẹ bầu tăng cường hệ miễn dịch cũng như bảo vệ cơ thể mẹ tránh khỏi cảm lạnh.

Bổ sung canxi

Mẹ bầu cần bổ sung canxi cho thai nhi và bản thân mình, giúp thai nhi hình thành khung xương chắc khỏe. Cứ 100g mè đen có chứa 800mg canxi. Vì vậy, mè đen được xem là thực phẩm giàu canxi cực tốt cho hệ xương của thai nhi và người mẹ.

Chè mè đen giúp bổ sung canxi cho bà bầu và thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Giảm mệt mỏi, căng thẳng cho bà bầu

Cơ thể mẹ bầu thường hay căng thẳng, mệt mỏi vì vậy ăn chè mè đen là biện pháp hữu ích giúp tăng cường sức mạnh thần kinh và cơ bắp, giúp cơ thể mẹ bầu luôn tràn đầy năng lượng.

Cân bằng lượng cholesterol trong máu

Các axit béo chưa bão hòa trong mè đen là nguồn dinh dưỡng cực kỳ giá trị được hấp thu vào cơ thể và sử dụng hiệu quả, có tác dụng cân bằng lượng cholesterol trong máu.

Tốt cho hệ tim mạch

Từ lâu, mè đen được biết đến như một loại thực phẩm cực kỳ tốt cho tim mạch. Việc ăn chè mè đen hàng ngày sẽ giúp hệ tim mạch của mẹ lẫn con khỏe mạnh. Các dưỡng chất chống oxy hóa trong mè đen có thể giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch như đột quỵ, xơ vữa động mạch, cao huyết áp,…

Mè đen là một loại thực phẩm cực kỳ tốt cho tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa lão hóa da

Trong thai kỳ, làn da của các mẹ bầu khá nhạy cảm dưới ánh nắng mặt trời. Các nếp nhăn cũng bắt đầu xuất hiện. Vì vậy, việc ăn mè đen sẽ giúp cải thiện tình trạng này, làn da của mẹ bầu sẽ trở nên khỏe mạnh, tươi sáng.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Tiểu đường là bệnh thường gặp ở phụ nữ mang thai do hàm lượng insulin tiết ra trường cơ thể thường không đáp ứng đủ, làm tăng lượng đường trong máu. Mè đen có tác dụng điều tiết hàm lượng insulin đồng thời cải thiện bệnh tiểu đường thai kỳ ở mẹ bầu.

Chè mè đen giúp ngăn ngừa tiểu đường thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Dễ sinh

Việc sinh con sẽ trở nên thuận lợi và dễ dàng, ít đau đớn hơn nếu mẹ bầu thường xuyên dùng mè đen trong thai kỳ. Theo các nghiên cứu, những ca dễ sinh, mẹ tròn con vuông đều là do mẹ kiên trì ăn mè đen.

Tăng cường tuyến sữa

Sữa mẹ luôn là vấn đề quan trọng đối với các mẹ bỉm. Rất nhiều mẹ bầu gặp phải tình trạng thiếu sữa cho con bú. Vì vậy, mẹ bầu nên thường xuyên ăn mè đen và các thực phẩm lợi sữa trong thai kỳ để sau sinh có đủ sữa cho con bú đồng thời tăng chất lượng sữa mẹ.

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Cách nấu chè mè đen cho bà bầu dễ sinh

Nguyên liệu nấu chè mè đen

100 gram mè đen.



50 gram bột sắn dây.



1 củ gừng nhỏ.



150 gram đường trắng.



800 ml nước lọc.

Mè đen và sắn dây là nguyên liệu chính của món chè mè đen - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu chè mè đen cho mẹ bầu

Gừng cạo sạch vỏ, rửa sạch rồi đập dập.

Mè đen cho vào rổ có lỗ nhỏ, khít để sàng sơ cho sạch bụi bẩn.

Nhặt bỏ hết những hạt mè bị hư rồi rửa sơ qua với nước sạch, sau đó vẩy cho khô nước.

Tiếp theo, cho mè đen vào chảo để rang chín.

Trong khi rang mè, bạn nên bật lửa nhỏ liu riu, đảo đều bằng đũa để mè chín đều và không bị cháy khét.

Khi mè đen có mùi thơm, nổ lách tách tức là mè đen đã chín, hãy tắt bếp và chờ mè nguội.

Khi mè đen nguội, bạn hãy cho mè vào máy xay sinh tố, đổ thêm 200ml nước lọc để xay cùng. Xay cho đến khi mè nhuyễn mịn.

Sau đó, cho bột sắn dây vào 600ml nước lọc còn lại để pha loãng thành nước.

Khuấy đều tay cho bột sắn dây tan hết rồi đổ nước sắn dây vào nồi và đun sôi.

Bật lửa nhỏ liu riu và khuấy đều tay để bột không dính vào đáy nồi, tránh cháy khét.

Khi nước sắn dây sánh lại, chuyển thành màu trắng thì hãy cho toàn bộ mè đen đã xay vào để nấu cùng.

Tiếp tục khuấy thật đều tay, đun thêm khoảng 2 phút nữa rồi cho gừng đập dập vào nấu cùng.

Khi chè mè đen sôi, hãy cho thêm đường trắng và đun thêm 3-5 phút nữa rồi tắt bếp.

Trên đây là cách nấu chè mè đen cho bà bầu dễ sinh cực kỳ đơn giản. Mong rằng bài viết hữu ích với các mẹ bầu!