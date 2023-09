Đôi khi con bạn buồn ngủ là điều bình thường chẳng hạn như sau khi bú. Nhưng nếu con bạn có vẻ buồn ngủ hơn bình thường, đây có thể là dấu hiệu của những căn bệnh nguy hiểm ở trẻ.

Nếu bạn không thể đánh thức con mình ngay cả khi bạn đã rất cố gắng nhiều lần, hãy tìm sự giúp đỡ ngay lập tức.

Ảnh minh họa

Không đáp ứng có thể là dấu hiệu của một số bệnh và tình trạng nghiêm trọng ở trẻ em, bao gồm cả lượng đường trong máu thấp (hạ đường huyết) hoặc nhiễm trùng não đe dọa tính mạng (viêm màng não) .

Tiếng khóc the thé, yếu ớt hoặc liên tục

Ảnh minh họa

Tất cả trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đều khóc. Nhưng nếu con bạn khóc một cách bất thường, tiếng khóc không ngừng và bạn khó giải quyết cho con mình, bạn nên lo lắng rằng con bạn có thể bị bệnh nặng hoặc đang bị đau.

Khó thở hoặc thở bất thường

Nếu con bạn khó thở, bạn có thể nhận thấy một số dấu hiệu sau:

Con phải thở khó khăn hơn nhiều để đưa không khí vào phổi.

Con bị ho dai dẳng.

Các cơ giữa các xương sườn của con kéo vào khi thở.

Con không thể thực hiện bất kỳ cuộc trò chuyện hoặc âm thanh nào nổi.

Trong trường hợp nghiêm trọng, con bạn có thể trông rất mệt mỏi và xanh xao. Chúng có thể yên lặng hoặc phát ra tiếng kêu rên rỉ theo từng nhịp thở.

Các triệu chứng thở này có thể do các tình trạng như nhiễm trùng ngực (viêm phổi) hoặc hen suyễn nặng gây ra .

Da nhợt nhạt, lấm tấm hoặc xanh

Ảnh minh họa

Da nhợt nhạt, lấm tấm hoặc xanh xao có thể do lưu thông máu kém hoặc lượng oxy trong cơ thể thấp, cả hai đều có thể xảy ra trong các bệnh nghiêm trọng ở trẻ em như nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc viêm phổi.

Co giật hoặc động kinh

Nếu con bạn bị co giật, mắt của trẻ có thể trợn ngược. Con có thể không phản ứng, run dữ dội ở tất cả các chi trong một thời gian ngắn và thở nông hoặc bất thường.

Ở tuổi này, cơn co giật rất có thể là co giật do sốt. Co giật do sốt không nghiêm trọng và đôi khi xảy ra khi trẻ bị sốt. Nhưng đôi khi sốt co giật cũng có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng não nghiêm trọng.

Phát ban (xét nghiệm thủy tinh thể dương tính)

Ảnh minh họa

Các nốt hoặc đốm da không mờ đi khi bạn ấn mạnhvào da của con bạn có thể là dấu hiệu ban đầu của bệnh nhiễm trùng não mô cầu đe dọa tính mạng .

Khi nào cần đến bệnh viện cấp cứu cho con

Ảnh minh họa

Nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu và triệu chứng nào sau đây, hãy đưa trẻ đến ngay phòng cấp cứu gần nhất:

sốt ở trẻ sơ sinh dưới 3 tháng tuổi

bú kém

nôn mửa thường xuyên hoặc nôn ra chất màu xanh lá cây

Sốt hoặc nhiệt độ cao trên 38 ° C

Sốt là nhiệt độ cao hơn 38 ° C. Đó là cách bình thường của cơ thể để chống lại nhiễm trùng. Hầu hết trẻ bị sốt không phải là bệnh nghiêm trọng. Nhưng trong một số trường hợp, sốt có thể là dấu hiệu của bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng hơn.

Ảnh minh họa

Nếu bé dưới 3 tháng và bị sốt, bạn cần phải đưa bé đi khám ngay. Điều này là do khó phân biệt liệu trẻ em trong độ tuổi này có mắc các bệnh tiềm ẩn nghiêm trọng hay không.

Nhưng nếu con bạn trên 3 tháng và không có các dấu hiệu bệnh nghiêm trọng khác, bạn cũng có thể đưa con đến bác sĩ đa khoa nếu bạn có thể nhận được cuộc hẹn trong cùng ngày.

Cảm nhận nhiệt độ da của trẻ bằng cách đưa tay lên trán không phải là cách đáng tin cậy để chẩn đoán sốt. Cách tốt nhất để kiểm tra nhiệt độ của trẻ là sử dụng nhiệt kế.

Ít tã hơn bình thường

Ảnh minh họa

Một dấu hiệu ban đầu của nhiều bệnh nghiêm trọng là số lượng tã ướt ít hơn bình thường, tức là ít hơn một nửa số tã ướt mà con bạn thường có mỗi ngày. Nó có thể có nghĩa là con bạn bị mất nước.

Con ăn kém

Ảnh minh họa

Nếu con bạn bú không tốt hoặc không thích bú, đây có thể là dấu hiệu ban đầu của bệnh ở trẻ nhỏ.

Nôn mửa thường xuyên hoặc có chất màu xanh

Nôn là một cách bình thường để cơ thể đào thải thứ gì đó mà cơ thể không muốn. Nó cũng có thể là một dấu hiệu của bệnh tật hoặc nhiễm trùng. Nếu chất nôn có màu xanh lá cây, điều đó có thể có nghĩa là có tắc nghẽn trong ruột.

Nôn mửa không ngừng có thể gây mất nước và mất cân bằng nguy hiểm trong hệ thống hóa học của cơ thể.

Hãy đi cấp cứu nếu trẻ nôn ra chất lỏng màu xanh lá cây, hoặc trẻ không ăn uống được gì và vẫn bị nôn sau:

12 giờ cho trẻ em dưới 2 tuổi

24 giờ đối với trẻ em trên 2 tuổi.

Theo Raising Childen Network