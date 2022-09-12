6 lí do thường gặp khiến mẹ đau khi hút sữa

Tuy nhiên, một em bé bú mẹ hoàn toàn thì rất ít khi có thể bú kiệt sữa trong 2 bầu ngực mẹ, chính vì vậy, mẹ cần hút sữa ra để hạn chế tình trạng tắc tia sữa, viêm vú và tệ hơn là áp-xe vú.

Bởi vì cơ chế tiết sữa mẹ hoạt động theo quy luật cầu - cung, có nghĩa là bé càng bú mẹ nhiều thì cơ thể mẹ cũng tiết ra lượng sữa tương ứng để đáp ứng nhu cầu của con.

Nuôi con bằng sữa mẹ là một hành trình tuyệt vời, tuy nhiên không phải lúc nào cũng dễ dàng đối với các mẹ sữa. Để dành cho con những giọt sữa quý báu và thiêng liêng, mẹ phải đánh đổi bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và cả những đêm dài mất ngủ.

Thế nhưng lúc mẹ hút sữa bị lại đau, vì sao vậy?

Nuôi con bằng sữa mẹ - Hành trình thiêng liêng và cao cả

Có một nỗi băn khoăn luôn thường trực đối với hầu hết mẹ sữa, đó là tại sao lúc con bú mẹ không đau nhưng lúc hút sữa bằng máy hút sữa mẹ lại đau rát đầu ti?

Sau đây là 6 lí do thường gặp khiến mẹ đau khi hút kích sữa:

Size phễu không đúng

Lực hút quá mạnh

Thời gian hút quá lâu

Núm vú không được bôi trơn

Núm vú bị lệch khi hút sữa

Tắc tia, viêm vú, nấm, chàm, co thắt mạch, u nang bầu ngực,...

Thấu hiểu những nỗi đau và khó khăn của Mẹ trong hành trình nuôi con bằng sữa Mẹ, phễu hút sữa Lacteck đã ra đời và mở ra một kỷ nguyên mới trong công nghệ hút kích sữa.

Thiết kế tinh tế

Với thiết kế hàng triệu hạt massage giúp mẹ thoải mái và giảm tổn thương bầu ngực khi hút sữa.

Phễu hút sữa Lacteck - Thật như con ti mẹ

Điểm cộng đầu tiên, Lacteck là dòng phễu hút sữa duy nhất trên thị trường có tác dụng kích sữa, được thiết kế mô phỏng chính xác khớp ngậm con ti mẹ. Với cửa sổ BABYMOTION kích huyệt tạo phản xạ xuống sữa, kích thích mẹ tiết sữa nhiều hơn. Mẹ sẽ có cảm giác THẬT NHƯ CON TI MẸ.

Cơ chế thông minh

Phễu hút sữa Lacteck hoạt động theo cơ chế thông minh: Đẩy - Hút - Massage xen kẽ nhau, sữa về nhanh và nhiều hơn, hút kiệt hơn, mẹ không bị đau rát dầu ti cho dù mẹ chọn cấp độ hút sữa mạnh.

Vắt kiệt sữa trong mỗi lần hút

Điểm cộng thứ hai dành cho phễu hút sữa Lacteck đó chính là vắt kiệt lượng sữa trong mỗi lần hút mà không tốn quá nhiều thời gian.

Phễu hút sữa Lacteck - Tạm biệt ”sữa cuối bữa”

Đa số các mẹ sữa lầm tưởng rằng lượng sữa hút ra được nhiều hay ít phụ thuộc hoàn toàn vào máy hút sữa. Vì vậy, mẹ đầu tư khá nhiều tiền để mua máy hút sữa "xịn", tuy nhiên hiệu quả mang lại lại không như mong muốn. Bởi vì thực tế lượng sữa mẹ tiết ra phụ thuộc phần lớn vào phễu hút sữa. Nếu mẹ chọn phễu không phù hợp với hình thái bầu ngực mẹ, hoặc phễu không đúng size, hiệu quả hút kích sữa sẽ giảm đi đáng kể, trái lại có thể gây nên tình trạng tắc tia sữa nếu như lượng sữa tiết ra quá nhiều nhưng mẹ lại hút không kiệt.

Bảo vệ thẩm mỹ bầu ngực Mẹ

Điểm cộng thứ ba là phễu hút sữa Lacteck được làm từ Silicone cao cấp nên cực kỳ mềm mại và ôm trọn bầu ngực mẹ, tác động nhẹ nhàng lên phần quầng ti và đầu ti, cùng với cơ chế massage xen kẽ, bầu ngực mẹ sẽ được bảo vệ hoàn hảo. Mẹ tạm biệt nỗi lo ngực mướp sau sinh.

Với thiết kế nhiều size phễu, phễu hút sữa Lacteck phù hợp với đa dạng hình thái bầu ti mẹ. Kể cả những hình thái ti đặc thù như núm ti quá to, núm ti quá nhỏ, núm ti bị tụt,... Mẹ chọn đúng size phễu sẽ không còn gặp tình trạng nứt chân ti (nứt cổ gà) khi hút kích sữa nữa.

Chất liệu Silicone Y tế an toàn, đã được kiểm định chất lượng

Phễu hút sữa Lacteck được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và phân phối độc quyền bởi ALMOR GROUP, sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ cao, được chứng nhận không chứa BPA, đáp ứng đầy đủ tiêu chí do tổ chức kiểm định quốc tế Bureau Veritas đưa ra, có chứng nhận của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA.

Phễu hút sữa Lacteck được làm từ silicone cao cấp nhập khẩu từ Mỹ

Phễu hút sữa Lacteck tuân thủ theo tiêu chuẩn chất lượng Quantest Việt Nam, được các bác sĩ chuyên khoa Sản - Nhi đánh giá cao và khuyên dùng.

Hiện phễu hút sữa Lacteck đã được đón nhận tại hơn 15 quốc gia và thuộc Top 3 sản phẩm bán chạy nhất tại Mỹ, Philipines và Việt Nam.

Mẹ hãy ghi nhớ một điều rằng: Việc hút sữa không được làm Mẹ đau, bất kể vì lí do gì!

Lacteck Việt Nam - Đồng hành cùng bạn trong hành trình làm mẹ và nuôi con bằng sữa mẹ!