Nhà tâm lý học chỉ ra 3 đặc điểm nổi bật về chứng tăng động giảm chủ ý ở trẻ mà ba mẹ nào cũng cần đặc biệt lưu tâm

Nuôi dạy con 12/09/2022 17:10

Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) là một rối loạn thần kinh ảnh hưởng đến khả năng chú ý của một người. Trẻ ADHD thường gặp khó khăn ở trường và cũng có thể gặp khó khăn trong việc quản lý cảm xúc của mình, chẳng hạn như nóng nảy. Nếu không được quản lý đúng cách, trẻ có thể khó hòa nhập với xã hội.

Là cha mẹ, tốt nhất nên biết đâu là dấu hiệu của ADHD và theo dõi khả năng hiểu bài học ở trường cũng như các kỹ năng xã hội của con bạn, để đảm bảo không có vấn đề như vậy.

Irina Gorelik, một nhà tâm lý học trẻ em tại Williamsburg Therapy Group, thừa nhận rằng các dấu hiệu của ADHD có thể bị lẫn lộn với các rối loạn khác. Đó là lý do tại sao cô ấy phát hiện ra một số dấu hiệu phổ biến và báo hiệu bạn nên tham khảo ý kiến ​​chuyên gia.

Các cách xác định ADHD

Nhà tâm lý học chỉ ra 3 đặc điểm nổi bật về chứng tăng động giảm chủ ý ở trẻ mà ba mẹ nào cũng cần đặc biệt lưu tâm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gorelik chia sẻ rằng một trong những lý do khiến cha mẹ khó xác định ADHD là vì nó có thể biểu hiện theo nhiều cách khác nhau. Ba cách chính bao gồm:

  • Tăng động, bốc đồn: Trẻ cảm thấy bồn chồn và gặp khó khăn trong việc kiểm soát sự bốc đồng
  • Thiếu chú ý: Trẻ dễ bị phân tâm
  • Kết hợp : Cả hai loại trên đều có ở trẻ

Để bắt đầu, dưới đây là một số dấu hiệu mà bạn có thể quan sát được có thể là biểu hiện cho thấy con bạn cần được điều trị.

Con gặp khó khăn với việc học

Nhà tâm lý học chỉ ra 3 đặc điểm nổi bật về chứng tăng động giảm chủ ý ở trẻ mà ba mẹ nào cũng cần đặc biệt lưu tâm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giáo viên ở trường thường là những người đầu tiên nhận thấy các triệu chứng của ADHD ở trẻ. Giáo viên có thể quan sát một vài hành động của trẻ, điều này có thể giúp trẻ nghi ngờ ADHD. Ví dụ, đứa trẻ có thể gặp khó khăn khi bắt đầu hoặc hoàn thành một nhiệm vụ, đặc biệt là những công việc liên quan đến nhiều bước.

Con có thể gặp khó khăn trong việc làm theo hướng dẫn hoặc chỉ dẫn. Không có khả năng hoàn thành một nhiệm vụ.

Con thiếu tính tổ chức

Nhà tâm lý học chỉ ra 3 đặc điểm nổi bật về chứng tăng động giảm chủ ý ở trẻ mà ba mẹ nào cũng cần đặc biệt lưu tâm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trẻ ADHD thường lộn xộn với mọi thứ của chúng, không có tổ chức và hay quên một cách bất thường. Ví dụ, con có thể liên tục ngồi sai vị trí của mình hoặc vật lộn với việc phân loại các mục trong các thư mục. Người ta thường nói rằng điều đnags sợ duy nhất ở trẻ ADHD là tính không nhất quán của chúng. Khi đứa trẻ lớn lên, chúng cũng có thể gặp khó khăn trong việc duy trì bất kỳ thói quen nhất quán nào.

Bạn vẫn chưa thấy con chịu ngồi yên

Nhà tâm lý học chỉ ra 3 đặc điểm nổi bật về chứng tăng động giảm chủ ý ở trẻ mà ba mẹ nào cũng cần đặc biệt lưu tâm - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài những kỹ năng về hành vi hay tinh thần, ADHD còn có những biểu hiện thể chất trên cơ thể của trẻ. Con có thể không thể ngồi yên và thường bị phát hiện đang gõ hoặc vặn vẹo trên ghế. Khi được yêu cầu ngồi, con có thể không thể ngồi yên trong 20 phút. Con có thể nói quá mức và gặp khó khăn trong việc duy trì cuộc trò chuyện, chẳng hạn như liên tục làm gián đoạn người khác.

Cùng với việc không thể ngồi yên, chúng cũng có thể chạy lung tung khi không thích hợp. Vì những dấu hiệu này, mọi người có thể đối xử kỳ quặc với chúng và đứa trẻ có thể gặp khó khăn trong việc kết bạn.

Khi nào con cần điều trị?

Nhà tâm lý học chỉ ra 3 đặc điểm nổi bật về chứng tăng động giảm chủ ý ở trẻ mà ba mẹ nào cũng cần đặc biệt lưu tâm - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia Gorelik nói rằng các triệu chứng nên xuất hiện ít nhất sáu tháng và cản trở hoạt động của con bạn. Nếu được chẩn đoán mắc ADHD, bạn có thể quyết định đưa trẻ vào liệu pháp và tham khảo ý kiến ​​thường xuyên với nhà trị liệu. Các sắp xếp đặc biệt cũng có thể được yêu cầu ở trường, như cho trẻ thêm thời gian trong các bài kiểm tra, các bối cảnh lớp học khác nhau và các kế hoạch hành vi.

Theo Times of India

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