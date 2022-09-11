Dù bận rộn đến mấy ba mẹ cũng đừng quên làm điều này cùng con vì nó thực sự giúp bé phát triển lành mạnh và hạnh phúc "tột độ"

Chia sẻ khoa học cho thấy tất cả thời gian tươi đẹp bạn dành cho gia đình được đền đáp một cách quan trọng như thế nào.

Những ký ức của chúng ta về quá khứ hướng dẫn chúng ta trong tương lai. Chúng ta sử dụng ký ức để sắp xếp những kinh nghiệm trong quá khứ và sau đó sử dụng nó để đánh giá cách chúng ta nên hành động trong tương lai ra sao. Vì vậy, những hồi tưởng có một mục đích quan trọng, chúng đóng một vai trò hấp dẫn trong cách chúng ta hiểu thế giới xung quanh.

Tình cảm từ cha mẹ có thể cải thiện sức khỏe của trẻ

Những kỷ niệm thời thơ ấu hạnh phúc giúp con bạn có cơ hội có được sức khỏe thể chất tốt khi trưởng thành. Trên thực tế, các nghiên cứu với những người tham gia lớn tuổi vẫn cho thấy sức khỏe tốt hơn ở những người có ký ức tuổi thơ đáng nhớ, thậm chí 50 năm sau đó. Ngoài ra, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người trưởng thành có tuổi thơ tích cực có ít tình trạng sức khỏe mãn tính hơn.

Và nó không chỉ cải thiện sức khỏe thể chất của con

Và đây không chỉ là trường hợp vật lý. Tuổi thơ hạnh phúc cũng khiến người ta lớn lên có sức khỏe tinh thần tốt hơn. Điều này bao gồm ít trầm cảm hơn và các mối quan hệ chất lượng cao hơn trong công việc và trong cuộc sống cá nhân của họ.

Trầm cảm và lo lắng có thể là di truyền, nhưng chúng cũng có thể do căng thẳng gây ra, vì vậy, một môi trường gia đình yên tĩnh, ổn định và nâng cao tinh thần cho trẻ có thể đảm bảo rằng trạng thái tinh thần của chúng được bảo vệ khỏi bị tổn hại.

Mối quan hệ của trẻ em với cha mẹ thay đổi mối quan hệ trong tương lai của chúng

Tuổi thơ ấm áp và cuộc sống gia đình ảnh hưởng đến các mối quan hệ của trẻ sau này khi lớn lên. Những môi trường này có thể có nghĩa là con bạn sẽ có một phong cách gắn bó an toàn hơn trong các mối quan hệ tương lai của chúng như sự tin tưởng, ổn định và kết nối tổng thể bền chặt hơn.

Thời gian chất lượng có thể là tất cả đối với một đứa trẻ

Cuối cùng, điều quan trọng nhất là sự hiện diện của bạn. Con cái muốn dành thời gian cho cha mẹ hơn bất cứ điều gì. Chỉ cần sự hiện diện của cha và mẹ cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong sự phát triển của một người trẻ tuổi bởi vì những mối quan hệ mà chúng ta có khi còn nhỏ sẽ tạo tiền đề cho tương lai của chúng ta.

Những khoảnh khắc này khiến trẻ em cảm thấy an toàn, an toàn và được yêu thương, giúp chúng phát triển thành những người trưởng thành vui vẻ, khỏe mạnh.

Trẻ nhỏ học từ cách chúng được cha mẹ đối xử

Khi bạn có thể, hãy cất đi các thiết bị điện tử và tập trung hoàn toàn vào con bạn. Khuyến khích và truyền cảm hứng để con nhìn vào mặt tươi sáng của cuộc sống và giúp con xử lý các tình huống, bởi vì con sẽ ghi nhớ những bài học này.

Quan trọng nhất, hãy đối xử với những người khác (như vợ / chồng của bạn chẳng hạn) bằng tình yêu thương và sự tôn trọng lẫn nhau. Những ký ức thời thơ ấu được mang theo khi trưởng thành, vì vậy điều quan trọng là chúng học được từ bạn cách đối xử với những người chúng yêu thương.

Tạo ra những kỷ niệm vui có thể là niềm vui!

Còn gì vui hơn khi cùng gia đình có những trải nghiệm thú vị? Bạn không cần một ngân sách lớn để làm điều này. Dưới đây là một số ý tưởng để tạo ra những kỷ niệm tuyệt vời cho gia đình: