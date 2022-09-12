Trẻ sinh ra vào những ngày hoàng kim sau là hưởng may mắn trọn đời, nhiều phúc nhiều lộc, trở thành quý nhân của gia đình

Nuôi dạy con 12/09/2022 14:12

Theo tử vi học, đứa trẻ sinh ra vào ngày này sẽ hưởng nhiều phúc lộc và may mắn.

Đêm giao thừa (30 tháng Chạp)

Theo tử vi học, ngày 30 tháng Chạp được xem là ngày may mắn. Đây là thời khắc tiễn năm cũ, đón nằm mới, đón một mùa xuân với nhiều niềm vui và hy vọng.

Đứa trẻ sinh ra trong thời điểm này là sẽ nhận được nhiều may mắn, phúc đức. Không những thế, trẻ sinh ra còn làm tăng thêm vận may của gia đình, giúp gia đạo hưng thịnh, bố mẹ làm ăn phát đạt. Khi lớn lên, người sinh ra vào thời khắc giao thừa có thể tạo dựng sự nghiệp ổn định, có địa vị trong xã hội, khiến bố mẹ tự hào.

Ngày 11 và 13 Âm lịch

Theo bói ngày tháng sinh Âm lịch, những đứa trẻ sinh vào ngày 11 và 13 Âm lịch bẩm sinh đã thông minh, ham học hỏi. Không những thế, những đứa trẻ này còn mạnh khỏe, nhanh nhẹn, ít ốm đau bệnh tật.

Trẻ sinh ra vào những ngày hoàng kim sau là hưởng may mắn trọn đời, nhiều phúc nhiều lộc, trở thành quý nhân của gia đình - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Họ còn được biết đến với tư duy nhanh nhạy, khả năng thích ứng cao. Người sinh vào ngày Âm lịch này sống hòa đồng, yêu thương anh chị em trong nhà, hiếu thuận với cha mẹ. Ra ngoài xã hội, họ lịch sự, nhã nhặn nên được nhiều người yêu quý.

Ngày 2 và ngày 12 âm lịch

Ngoài 2 ngày đặc biệt trên, trẻ sinh ra vào ngày 2 và 12 âm lịch được cho là có yếu tố thịnh vượng.

Sinh vào mùng 2, đứa trẻ sẽ có "tướng tài", còn sinh vào ngày 12 sẽ có "tài sắc vẹn toài". Những đứa trẻ này có tương lai rộng mở, giúp cha mẹ được hưởng lộc nửa cuối đời.

Không những thành đạt trong sự nghiệp, người sinh vào ngày 2 và ngày 12 âm lịch còn là những người con hiếu thảo, dốc lòng, dốc sức phụng dưỡng cha mẹ tuổi xế chiều.

Ngày 29 âm lịch

Trẻ em sinh ngày 29 Âm lịch thường là những em bé ngoan ngoãn, thật thà và mạnh mẽ. Tử nhỏ, bé rất ít khi ốm đau bệnh tật và hay ăn, chóng lớn. Trẻ sinh ngày này được ví như ngôi sao may mắn, mang đến tài lộc, của cải cho gia đình. Phụ huynh có con sinh ngày 29 Âm lịch thì làm ăn phát đạt, vạn sự hanh thông.

Trẻ sinh ra vào những ngày hoàng kim sau là hưởng may mắn trọn đời, nhiều phúc nhiều lộc, trở thành quý nhân của gia đình - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Khi lớn lên, trẻ sinh ngày 29 Âm lịch là người giỏi thích nghi với hoàn cảnh và có thể chịu đựng áp lực tốt. Mặt khác, họ luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt đến đỉnh cao.

Nhờ tài năng của bản thân, cộng thêm một chút may mắn, đến tuổi trung niên, người sinh ngày này sẽ có công việc ổn định, thu nhập ngày càng tăng cao.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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