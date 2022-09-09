Bé sinh vào đúng 3 khung giờ này có mệnh Rồng, Thần Phật ban phú quý, lớn lên công thành danh toại, an nhàn sung sướng

Trong tính cách thì những người có giờ sinh vào lúc 1 - 3 giờ sáng là người dám theo đuổi ước mơ của bản thân. Họ phải chủ động tìm tòi hướng đi trong công việc.

Dù họ có sống trong những ngày khó khăn thì cũng không bao giờ cảm thấy nhiều áp lực, mà luôn coi đó như một thử thách nhỏ và nỗ lực vượt qua nó.

Những người này nếu như gặp khó khăn, người có giờ sinh này luôn muốn tìm cho mình một hướng đi nào đó, đồng thời xác định rõ mục tiêu mà mình có thể đạt được trong công việc.

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Chính vì vậy, những người này thường dễ dàng thành công trong công việc của mình. Họ là kiểu người một tay làm nên nghiệp lớn khiến thiên hạ phải nể phục, kính trọng.

Những người này càng có tuổi càng sở hữu tài sản khổng lồ đáng mơ ước, tiền bạc hanh thông, tình duyên cực kỳ viên mãn.

Bé sinh vào khung giờ từ 5-7 giờ sáng

Tử vi nói rằng trẻ sinh vào khung giờ Mão thường có tính cách lạc quan, hay cười, tràn đầy sức sống. Từ khi còn nhỏ, trẻ đã tỏ ra hiếu động, thông minh, hoạt bát, dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh.

Trẻ thường giữ được mối quan hệ tốt với mọi người nên khi gặp khó khăn thường được giúp đỡ, hỗ trợ. Trẻ học hành giỏi giang, có chí tiến thủ lại có quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thành công.



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Sau này, những đứa trẻ được sinh vào giờ Mão gây dựng được sự nghiệp ổn định, vững chắc, thu nhập tốt, có đủ sức chăm lo cho gia đình.

Không những thế, chúng còn luôn tỏ ra hiếu thảo, yêu thương, phụng dưỡng cha mẹ hết lòng.

Bé sinh vào khung giờ từ 13 - 16 giờ

Các mẹ biết không, đây chính là khung giờ đẹp nhất trong ngày nếu sinh một đứa trẻ đó. Bé sinh vào khung giờ này hưởng “hết phần thiên hạ”, được trời đất phú ban cho rất nhiều thứ, bao gồm: diện mạo ưu tú, tính cách hòa hợp được nhiều người yêu thích, trái tim ấm áp, tinh thần lạc quan, ngoài ra bé cũng rất thông minh và tài năng.

Đến độ tuổi trưởng thành, bé có nhiều cơ hội tốt để phát triển bản thân và gặt hái thành công rực rỡ. Ngay cả những lúc khó khăn bé cũng vượt qua được hết nhờ tính cách lạc quan và sự tài tình của mình.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.