Bé sinh vào đúng 3 khung giờ này có mệnh Rồng, Thần Phật ban phú quý, lớn lên công thành danh toại, an nhàn sung sướng

Nuôi dạy con 09/09/2022 15:58

Nếu bé may mắn sở hữu giờ sinh dưới đây thì thật đáng chúc mừng, cuộc sống của bé sau này vô cùng thuận lợi sớm muộn cũng giàu có.

Bé sinh vào khung giờ từ 1 - 3 giờ

Trong tính cách thì những người có giờ sinh vào lúc 1 - 3 giờ sáng là người dám theo đuổi ước mơ của bản thân. Họ phải chủ động tìm tòi hướng đi trong công việc.

Những người này nếu như gặp khó khăn, người có giờ sinh này luôn muốn tìm cho mình một hướng đi nào đó, đồng thời xác định rõ mục tiêu mà mình có thể đạt được trong công việc.

Dù họ có sống trong những ngày khó khăn thì cũng không bao giờ cảm thấy nhiều áp lực, mà luôn coi đó như một thử thách nhỏ và nỗ lực vượt qua nó.

Bé sinh vào đúng 3 khung giờ này có mệnh Rồng, Thần Phật ban phú quý, lớn lên công thành danh toại, an nhàn sung sướng - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Chính vì vậy, những người này thường dễ dàng thành công trong công việc của mình. Họ là kiểu người một tay làm nên nghiệp lớn khiến thiên hạ phải nể phục, kính trọng.

Những người này càng có tuổi càng sở hữu tài sản khổng lồ đáng mơ ước, tiền bạc hanh thông, tình duyên cực kỳ viên mãn.

Bé sinh vào khung giờ từ 5-7 giờ sáng

Tử vi nói rằng trẻ sinh vào khung giờ Mão thường có tính cách lạc quan, hay cười, tràn đầy sức sống. Từ khi còn nhỏ, trẻ đã tỏ ra hiếu động, thông minh, hoạt bát, dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh.

Trẻ thường giữ được mối quan hệ tốt với mọi người nên khi gặp khó khăn thường được giúp đỡ, hỗ trợ. Trẻ học hành giỏi giang, có chí tiến thủ lại có quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thành công.

Bé sinh vào đúng 3 khung giờ này có mệnh Rồng, Thần Phật ban phú quý, lớn lên công thành danh toại, an nhàn sung sướng - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Sau này, những đứa trẻ được sinh vào giờ Mão gây dựng được sự nghiệp ổn định, vững chắc, thu nhập tốt, có đủ sức chăm lo cho gia đình.

Không những thế, chúng còn luôn tỏ ra hiếu thảo, yêu thương, phụng dưỡng cha mẹ hết lòng.

Bé sinh vào khung giờ từ 13 - 16 giờ

Các mẹ biết không, đây chính là khung giờ đẹp nhất trong ngày nếu sinh một đứa trẻ đó. Bé sinh vào khung giờ này hưởng “hết phần thiên hạ”, được trời đất phú ban cho rất nhiều thứ, bao gồm: diện mạo ưu tú, tính cách hòa hợp được nhiều người yêu thích, trái tim ấm áp, tinh thần lạc quan, ngoài ra bé cũng rất thông minh và tài năng.

Đến độ tuổi trưởng thành, bé có nhiều cơ hội tốt để phát triển bản thân và gặt hái thành công rực rỡ. Ngay cả những lúc khó khăn bé cũng vượt qua được hết nhờ tính cách lạc quan và sự tài tình của mình.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Xem vị trí nốt ruồi để đoán tương lai, đứa trẻ có nốt ruồi ở vị trí này, tài lộc ùn ùn kéo đến, tương lai vô cùng tươi sáng

Xem vị trí nốt ruồi để đoán tương lai, đứa trẻ có nốt ruồi ở vị trí này, tài lộc ùn ùn kéo đến, tương lai vô cùng tươi sáng

Đứa trẻ nào sở hữu một trong những nốt ruồi dưới đây sẽ có cuộc sống may mắn, hanh thông, làm gì cũng suôn sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   giờ sinh của trẻ tháng sinh quyết định sự thông minh của con chọn giờ sinh cho bé

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?