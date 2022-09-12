Làm thế nào để biết dấu hiệu bạn bị vỡ nước ối khi mang thai?

Nuôi dạy con 12/09/2022 14:13

Vỡ nước có liên quan đến việc vỡ túi ối, trước khi em bé chào đời. Nước ối là chất lỏng bao quanh thai nhi trong thời kỳ mang thai. 

Làm thế nào để biết dấu hiệu bạn bị vỡ nước ối khi mang thai? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thai nhi nổi trong chất lỏng này. Chất lỏng này cũng làm nhiệm vụ đệm cho thai nhi và nó không ngừng tăng lên khi thai kỳ tiến triển. Lượng nước ối đạt đến mức cao nhất trong khoảng 36 tuần và có thể đo được lượng nước ối thông qua siêu âm. Khi bắt đầu hoặc trong quá trình chuyển dạ, màng ối bị rách và nước ối bắt đầu nhỏ giọt. 

Triệu chứng rò rỉ nước khi mang thai

Làm thế nào để biết dấu hiệu bạn bị vỡ nước ối khi mang thai? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rò rỉ không ngừng: Khi vỡ nước không thể kiểm soát được và tiếp tục chảy. Số lượng phụ thuộc vào việc nó là một vết rách nhỏ hay một vết rách lớn. Nó có thể giống như một dòng dịch ấm hoặc nhỏ dần từ âm đạo.

Chất lỏng không màu, không mùi: Chất lỏng không có mùi và trong. Đôi khi nó có thể có dấu vết của máu hoặc chất nhầy.

Bạn có thể phát hiện âm thanh áp suất: Khi nước bị vỡ, áp suất sẽ theo sau là rò rỉ. Đôi khi khi nó vỡ ra trong một âm thanh lộp cộp sẽ được nghe thấy.

Làm thế nào để biết dấu hiệu bạn bị vỡ nước ối khi mang thai? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nó mỏng và nhiều nước: Nó không đặc và dính. Phụ nữ nhầm nó với dịch tiết âm đạo trông giống như chất nhầy trong suốt hoặc màu trắng sữa. Nước ối nhiều nước và loãng.

Nó không có mùi như amoniac: Không nên nhầm lẫn nước vỡ với nước tiểu bị rò rỉ. Nước tiểu có mùi hăng như amoniac, có màu hơi vàng trong khi nước ối không mùi, không màu.

Các biện pháp cần thực hiện khi bị vỡ nước

Làm thế nào để biết dấu hiệu bạn bị vỡ nước ối khi mang thai? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Khi một người có dấu hiệu vỡ nước ngay lập tức đến bác sĩ hoặc nữ hộ sinh kiểm tra. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai nên đến bệnh viện trong các trường hợp sau:

1. Nếu vỡ ối trước 37 tuần của thai kỳ, giai đoạn này được gọi là vỡ ối non (PROM), bác sĩ có thể trì hoãn chuyển dạ để có thêm thời gian cho em bé trong bụng mẹ phát triển đầy đủ.

2. Khi nước ối có mùi hôi, có màu xanh, nâu hoặc có nhiều máu, điều này cho thấy thai nhi đã đi tiêu lần đầu. Trong trường hợp như vậy, bác sĩ sẽ kiểm tra tình trạng của em bé và sau đó đưa ra quyết định. 

3. Khi nước vỡ nhưng các cơn co thắt vẫn chưa bắt đầu trong vòng 24 giờ kể từ khi rò rỉ, nếu nước bị rò rỉ trước khi sinh, sẽ có khả năng nhiễm trùng có thể gây hại cho em bé. Nếu vỡ nước nhưng quá trình chuyển dạ không tiến triển, bác sĩ có thể cho thuốc kháng sinh để ngăn chặn sự lây lan của nhiễm trùng. Bác sĩ cũng có thể gây chuyển dạ để ngăn ngừa nhiễm trùng.

Nước của bạn thường vỡ ra khi bạn đã được 39 tuần của thai kỳ. Phá vỡ nước là cần thiết để quá trình sinh nở bắt đầu. Quan trọng nhất nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào trong việc xác định xem nước của bạn có bị vấn đề gì hay không, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.

Theo Times of India

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