Quả óc chó trở thành nhân tố tuyệt vời để chinh phục lại vóc dáng "vàng son" dành cho mẹ bầu sau sinh

Dưới đây là một số lợi ích của quả óc chó mà bạn cần biết!

Quả óc chó là một nguồn cung cấp calo tốt

Ảnh minh họa: Internet

Có một huyền thoại cho rằng quả óc chó khiến một người tăng cân. Thực sự ra, nếu được tiêu thụ một cách khôn ngoan, chúng thực sự có thể đẩy nhanh quá trình giảm cân của bạn và giúp cung cấp chất dinh dưỡng sau sinh mà cơ thể bạn cần.

Quả óc chó chắc chắn chứa nhiều calo, nhưng theo một số nghiên cứu, năng lượng hấp thụ từ các loại hạt thấp hơn mong đợi dựa trên các chất dinh dưỡng của chúng.

Lượng chất xơ tốt trong chúng thúc đẩy cảm giác no, giúp bạn no lâu hơn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với một bà mẹ mới sinh cần chăm sóc. Quả óc chó cũng là một nguồn chất béo tuyệt vời, rất tốt để chữa bệnh và phục hồi cơ thể từ bên trong, do đó, đẩy nhanh thời gian phục hồi của bạn.

Tốt nhất là các loại hạt như óc chó và hạnh nhân là một món ăn nhẹ lành mạnh để nhai đặc biệt là vào những lúc cơn đói hành hạ bạn. Giống như người ta vẫn nói, ăn một chế độ ăn uống tổng thể chứa đầy chất dinh dưỡng và khoáng chất phong phú luôn là cách tốt hơn để duy trì một cơ thể khỏe mạnh thay vì ăn kiêng ngay sau khi sinh con.

Cách tốt nhất để thêm quả óc chó vào chế độ dinh dưỡng của bạn

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi các loại hạt có thể được tiêu thụ bất kỳ lúc nào trong ngày thì việc ngâm quả óc chó có thể củng cố các đặc tính và lợi ích dinh dưỡng của nó. Ngâm chúng trong nước cũng được cho là có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa.

Đơn giản chỉ cần ngâm quả óc chó trong nước, qua đêm và dùng hai quả vào buổi sáng. Quả óc chó ngâm cũng có thể được thêm vào sinh tố, salad, yến mạch. Bạn cũng có thể để một bát quả óc chó ngâm cạnh giường để có thể ăn nhẹ trước khi đi ngủ, hoặc khi cảm thấy thèm ăn vặt. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn không ăn nhiều hơn 7-8 quả óc chó trong một ngày.

Những điều khác mà các mẹ nên biết

Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân sau sinh là tốt để lấy lại đôi chân thon và nâng đỡ một cơ thể khỏe mạnh, nhưng bạn nên nhớ là không nên lao vào công cuộc giảm cân quá mức. Những tháng đầu sau khi sinh mẹ nên dành thời gian phục hồi và chăm sóc sức khỏe dồi dào cho em bé. Thử nghiệm với các lựa chọn thực phẩm, thử ăn kiêng hoặc mạo hiểm sức khỏe của bạn chỉ vì giảm cân sau khi mang thai sẽ không giúp ích gì. Các mẹ sau sinh hãy cố gắng có được chế độ dinh dưỡng thích hợp, chế độ ăn uống giàu chất dinh dưỡng, ngủ đủ giấc và thêm một số hình thức tập thể dục phù hợp. Đó là cách duy nhất để giúp sức khỏe của bạn ổn định trở lại với tư cách là một người mẹ mới.

Theo Times of India