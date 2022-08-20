Hãy xem những hướng dẫn đầy đủ thông tin dưới đây để cho bạn có được cái nhìn toàn diện và lựa chọn được chiếc túi phù hợp nhé.

Nếu eo và vai của bạn hẹp hơn hông, thì thân hình của bạn là hình quả lê .

Nếu vai, eo và hông của bạn có cùng kích thước thì bạn thuộc tuýp người hình chữ nhật.

Nếu vòng eo của bạn lớn hơn vai và hông thì bạn là dáng người quả táo.

Nếu vai và hông của bạn cân đối với phần eo hẹp hơn, bạn có thân hình đồng hồ cát .

Đây là cách bạn có thể xác định loại cơ thể của mình. Các chuyên gia thời trang cho rằng khi bạn chọn một chiếc túi xách, nó nên có hình dáng đối lập với cơ thể của bạn. Hãy tìm hiểu điều đó có nghĩa là gì:

1. Nếu bạn có thân hình kiểu một hình tam giác ngược

Giữ sự chú ý xung quanh vùng eo của bạn để tạo ra một cái nhìn cân đối. Điểm cần lưu ý cho bạn là chiều dài và chiều rộng của quai. Vì bạn không cần nhiều vòng quanh ngực, nên đừng chọn những chiếc túi đeo vai quá nhỏ hoặc quá khổ với dây đeo lớn.

Bạn có thể thử túi đeo chéo, túi đeo thắt lưng, túi xách có dây dài và clutch.

2. Nếu bạn có thân hình kiểu một hình chữ nhật

Bạn cần thêm những đường cong trên vóc dáng để bù đắp cho dáng người gầy của mình, đó là lý do tại sao thiết kế và chất liệu của túi xách rất quan trọng đối với bạn. Giữ độ dài của dây đai sao cho túi rơi quanh hông của bạn và đừng chọn những chiếc túi có cấu trúc cứng nhắc hay dáng hình học.

Thay vào đó, hãy chọn chất liệu da mềm và túi xách satchel quá khổ, túi tote và túi hobo.

3. Nếu bạn có dáng quả lê

Bạn không muốn mình trông dày hơn từ eo trở xuống, vì vậy hãy tập trung vào vai và ngực. Để đạt được điều này, bạn chỉ cần cẩn thận về chiều dài dây đeo. Túi xách của bạn không được rơi xuống dưới đường thắt lưng của bạn.

Bạn có thể chọn túi đeo vai, túi xô và nếu bạn thích túi đeo thắt lưng, bạn cũng có thể sử dụng túi đeo ngang ngực.

4. Nếu bạn có thân hình dạng hình quả táo

Bạn cần tạo ảo giác để cân bằng các đường nét trên cơ thể. Kích thước và thiết kế của chiếc túi cầm tay bạn chọn sẽ tạo nên sự khác biệt. Tránh xa các túi mô hình nhỏ, ngắn và không có cấu trúc.

Thay vào đó, hãy chọn túi lớn hơn! Túi xách tote bằng da cứng và túi có tay cầm hàng đầu phù hợp với bạn.

5. Nếu bạn có thân hình đồng hồ cát

Xin chúc mừng, bạn là một trong những người may mắn! Mặc dù không có sự ngăn cách giữa việc lựa chọn túi xách và cơ thể của bạn, nhưng bạn nên chọn những chiếc túi không che được dáng người cân đối của mình.

Chọn túi có các họa tiết và hoa văn mịn và đeo túi với trang phục đơn giản để tạo hiệu ứng ấn tượng hơn.

Theo Brightside