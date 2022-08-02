6 điều quan trọng chúng ta có thể làm hôm nay để giúp con có cuộc sống ý nghĩa thiết thực hơn trong tương lai

Đây là một số mẹo an toàn, thiết thực để trở thành cha mẹ tốt hơn và giúp con bạn phát triển thành một người lớn có kỹ năng sẵn sàng đón nhận thế giới tuyệt vời đa dạng này.

Thật không may, chúng ta không thể sử dụng những lời khen ngợi như: "Con thật thông minh! Con đã làm rất tốt!" mãi được. Đơn giản vì cuộc sống có những thăng trầm và chúng ta là bậc cha mẹ cần chuẩn bị cho con mình sự mạnh mẽ và sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì trong tương lai. Chỉ cần tưởng tượng rằng con bạn đi học về với điểm A trong bài kiểm tra của chúng. Tuần sau chúng về nhà với D. Bạn sẽ làm gì?

Thay vì sử dụng những lời khen ngợi tương tự, tốt hơn hết bạn nên học cách khen ngợi nỗ lực của con. Bằng cách này, bạn sẽ giúp trẻ hiểu thêm về bản thân, tìm hiểu về tình huống và tìm ra những gì chúng có thể làm khác trong lần tới. Chúng sẽ tìm ra điều gì là quan trọng đối với chúng, dành ít thời gian hơn để yêu cầu thế giới bên ngoài đánh giá công việc của chúng và tạo ra một cuộc sống trưởng thành hài lòng và có ý nghĩa.

2. Để phát triển sự đồng cảm, hãy làm việc với con bạn với cái gọi là từ vựng về cảm xúc

Đôi khi thật khó để thể hiện cảm xúc của chúng ta, nhưng chúng ta học cách làm điều đó thông qua cái gọi là từ vựng về cảm xúc. Chọn một số tình huống dễ hiểu và cố gắng giúp con bạn nhận ra cảm xúc của người khác và đón nhận chúng.

Để làm được điều đó, hãy đặt tên cảm xúc trong ngữ cảnh một cách có chủ đích, chẳng hạn như nói: "Trông con thật hạnh phúc!" hoặc "Sao con khó chịu vậy?". Tiếp tục đặt câu hỏi về trạng thái của con bạn, chẳng hạn như: "Con cảm thấy thế nào?" hoặc "Điều đó làm con sợ hãi, phải không?" Chìa khóa ở đây là giúp con bạn nhận ra rằng tất cả cảm xúc của chúng là hoàn toàn bình thường và con có thể cảm nhận toàn bộ các cảm xúc khác nhau theo thời gian.

Chia sẻ cảm xúc của chính bạn liên tục, để con bạn cảm thấy an toàn khi bày tỏ cảm xúc của mình khi cần thiết. Tiếp tục chỉ ra khuôn mặt của người khác và nghiên cứu ngôn ngữ cơ thể của họ, hỏi con rằng: "Con nghĩ người phụ nữ đó cảm thấy thế nào?, "Conđã bao giờ cảm thấy điều gì như vậy chưa?".

Những bài tập dễ dàng này sẽ giúp con bạn cảm thấy kết nối hơn với những người khác. Một ngày nào đó, chúng sẽ trở thành những người trưởng thành thông minh về cảm xúc, dễ hòa đồng với những người khác và nhìn chung, chúng sẽ biết suy nghĩ và thấu hiểu hơn.

3. Để rèn luyện khả năng tự chủ, hãy sử dụng kỹ thuật phần thưởng trì hoãn và lập kế hoạch khi nào thì cần

Có rất nhiều kỹ thuật giúp phát triển tính tự chủ ở trẻ em. Một trong những kỹ thuật phổ biến nhất là phần thưởng hoặc phần thưởng bị trì hoãn.

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những đứa trẻ có khả năng kiên nhẫn chờ đợi để nhận được phần thưởng lớn hơn sẽ thành công hơn trong tương lai so với những đứa trẻ thiếu kiên nhẫn hơn. Để sử dụng nguyên tắc này, chỉ cần yêu cầu con bạn đợi một chút hoặc cư xử đúng mực để nhận được quà hoặc kẹo, bất cứ thứ gì có giá trị lớn đối với chúng.

Một phương pháp khác là lập kế hoạch Khi-Thì. Điều này tuân theo nguyên tắc cơ bản khi X xảy ra, sau đó bạn sẽ làm Y. Điều này có thể bao gồm nhiều tình huống, từ đánh răng và thức dậy vào một giờ nhất định cho đến cảm giác tồi tệ hoặc thất vọng.

Ví dụ, khi ai đó ở trường làm phiền con thì con có thể đếm đến 10, làm nguội và đi nói với ai đó về điều đó thay vì gây gổ hoặc cãi vã. Lâu dần, điều này sẽ trở thành một thói quen không cần nỗ lực.

4. Để khơi gợi trí tò mò của chúng, hãy giúp trẻ khám phá thế giới và cùng nhau tìm ra những giải pháp thú vị

Thách thức con bạn chỉ cho chúng những cách giải quyết vấn đề độc đáo và khác thường cũng là một kỹ năng cần thiết cho tương lai của chúng. Trẻ nhỏ thường rất tò mò và say mê học hỏi những điều mới. Vì vậy, khiến con quan tâm có thể dễ dàng.

Dưới đây là một vài mẹo nhỏ để giúp con bạn khám phá thế giới tuyệt vời này. Ví dụ, thay vì đặt câu hỏi "có" và "không" hoặc đưa ra câu trả lời, hãy khuyến khích con bạn suy nghĩ về một giải pháp. Khuyến khích con phát triển ý tưởng của riêng mình bằng cách hỏi, "Con nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta làm ...?" hoặc " Đoán xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nào con yêu!"

Tất nhiên, trẻ em có thể có nhiều câu hỏi mà bạn không biết câu trả lời. Nhưng thay vì nói những câu đại loại như "Đó là câu trả lời”, hãy thành thật thừa nhận rằng bạn không biết câu trả lời và khuyến khích con bạn tìm câu trả lời cùng bạn. Sau đó, cùng nhau đi đến thư viện hoặc tìm kiếm trực tuyến. Nó sẽ tạo ra ham muốn học hỏi ở con bạn và nó có thể giúp chúng khám phá các chủ đề khó khăn hoặc gây tranh cãi trong tương lai.

5. Để phát triển tính kiên trì, hãy bắt đầu với những nhiệm vụ nhỏ và khuyến khích trẻ làm nhiều hơn mỗi lần

Sự kiên trì giúp trẻ tiếp tục khi dường như điều dễ dàng nhất có thể làm là bỏ cuộc. Cũng có nhiều cách để đạt được đặc điểm cần thiết này. Đầu tiên, hãy bắt đầu với một việc nhỏ, đơn giản và giúp con bạn tận hưởng thành công của mỗi bước tiến nhỏ. Ví dụ, bắt đầu bằng cách cho con đọc 5 trang của một cuốn sách và sau đó yêu cầu con cho bạn biết họ đã nói về điều gì.

Những kỳ vọng ban đầu cũng nên nhỏ. Khi lớn lên, trẻ sẽ phải đối mặt với một chặng đường dài đầy khám phá, thất bại và thành công, vì vậy không cần phải vội vàng và cố gắng hoàn thành nhiều nhất có thể. Có lẽ con bạn sẽ không thể đọc 5 trang đó trong một buổi tối, điều đó không sao cả. Khuyến khích con tiến gần hơn đến mục tiêu vào lần sau nhé. Cuối cùng khi chúng đạt được điều đó, hãy khen ngợi con bạn và chuyển sang cột mốc tiếp theo: 10 trang, rồi 15 trang, v.v.

Sau một thời gian, hãy cho trẻ thấy chúng đã tiến bộ như thế nào. Ví dụ: nếu bạn đã cố gắng giúp con cải thiện chữ viết tay, hãy giữ lại mẫu đầu tiên và theo dõi xem tất cả mất bao lâu để con tiến bộ. Sau đó, khi thời điểm thích hợp đến, hãy cho con thấy những thay đổi. Chứng kiến ​​sự chăm chỉ của con bắt đầu được đền đáp sẽ giúp con có thêm động lực để tiếp tục và làm việc chăm chỉ hơn nữa.

6. Để nuôi dạy những đứa trẻ lạc quan, hãy giúp chúng giải quyết vấn đề của chúng

Những đứa trẻ lạc quan coi thử thách là chướng ngại vật tạm thời và có thể vượt qua chúng một cách dễ dàng. Vấn đề là một số đứa trẻ tự nhiên lạc quan hơn, trong khi những đứa trẻ khác thực sự khó nhìn thấy mặt tươi sáng của mọi thứ.

Nhưng việc dạy con bắt đầu từ chúng ta. Chúng ta là những người có thể khuyến khích những cách suy nghĩ khác nhau ở những đứa trẻ của chúng ta. Vì vậy, tốt nhất hãy bắt đầu bằng cách tự vấn bản thân xem chúng ta nói chung là người bi quan hay lạc quan. Bạn thường mô tả mọi thứ theo cách tích cực hay tiêu cực? Gia đình và bạn bè của bạn có nói như vậy về bạn không?

Một trong những điều quan trọng nhất khi nuôi dạy những đứa trẻ lạc quan là giúp chúng giải quyết vấn đề của mình. Ví dụ, nếu con chơi một môn thể thao và muốn tiến lên cấp độ tiếp theo, hãy thảo luận chính xác những gì con phải làm để đạt được mục tiêu của mình. Cung cấp sự hỗ trợ của bạn thông qua tất cả các thực hành và bài học sẽ khiến con tin rằng con luôn có ai đó để dựa vào bất kể điều gì.

Nếu con bạn gặp khó khăn, hãy làm gương cho chúng. Nhưng hãy luôn trung thực. Giả sử bạn cũng từng gặp khó khăn với môn toán khi còn đi học, nhưng sau đó bạn nhận ra mình có thể làm được, bắt đầu làm việc chăm chỉ và đã thành công. Ngay cả khi con bạn bị điểm kém, chỉ cần nhắc nhở chúng rằng chúng đã làm tốt trong quá khứ, vì vậy bạn khá chắc chắn rằng chúng sẽ có thể đạt lại điểm cao trong tương lai.

Theo Brightside