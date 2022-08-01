Lạm dụng thiết bị di động, nhiều trẻ em rơi vào tình trạng nguy hiểm này! Ba mẹ cần sát sao để ý nếu không muốn những hệ lụy đáng tiếc

Nuôi dạy con 01/08/2022 18:38

Với việc trẻ nhỏ ngày càng chơi nhiều giờ liên tục với các thiết bị di động như điện thoại thông minh và máy tính bảng, điều này cũng có thể trở thành một vấn đề cực nguy hiểm đối với chúng.

Lạm dụng thiết bị di động, nhiều trẻ em rơi vào tình trạng nguy hiểm này! Ba mẹ cần sát sao để ý nếu không muốn những hệ lụy đáng tiếc - Ảnh 1

Thị lực của trẻ có thể xấu đi do nhìn chằm chằm liên tục, kéo dài vào màn hình điện thoại di động và máy tính.

Bác sĩ Tay Su Ann, Chuyên gia tư vấn cho Khoa Mắt trẻ em và Bệnh lác ở người lớn tại Trung tâm Mắt Quốc gia Singapore (SNEC), đã chia sẻ thêm về những tác động tiêu cực mà các thiết bị này có thể gây ra đối với thị lực của trẻ nếu sử dụng quá mức.

Lạm dụng thiết bị di động làm tăng nguy cơ cận thị 

Tiến sĩ Tay cho biết: "Chơi với các thiết bị cầm tay ở gần nơi làm việc, điều này đã được chứng minh là có liên quan đến bệnh cận thị."

Lạm dụng thiết bị di động, nhiều trẻ em rơi vào tình trạng nguy hiểm này! Ba mẹ cần sát sao để ý nếu không muốn những hệ lụy đáng tiếc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trẻ bị cận thị càng sớm thì nguy cơ bị cận thị nặng trong cuộc sống sau này càng cao. Bác sĩ Tay cho biết thêm, "Bên cạnh cận thị, còn có những bệnh lý mắt ít phổ biến hơn có thể phát sinh sau một thời gian dài làm việc gần. Chúng bao gồm tật lác mắt hoặc thiếu khả năng điều chỉnh, trong đó khả năng của hai mắt bị lác hoặc tập trung tốt vào các vật thể ở gần bị suy giảm. Điều này có thể gây ra các triệu chứng như mỏi mắt và đôi khi là đau nhức mắt."

Do đó, cha mẹ nên lưu ý các triệu chứng và hành vi ở con như:

  1. Thường xuyên dụi mắt

  2. Nháy mắt quá mức

  3. Ngứa ở mí mắt

  4. Nghiêng đầu hoặc nheo mắt khi đọc hoặc xem TV

  5. Nhức đầu do mỏi mắt

  6. Than phiền về mỏi mắt hoặc nhìn kém

Lạm dụng thiết bị di động, nhiều trẻ em rơi vào tình trạng nguy hiểm này! Ba mẹ cần sát sao để ý nếu không muốn những hệ lụy đáng tiếc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu một đứa trẻ có bất kỳ triệu chứng hoặc phàn nàn nào trong số này, chúng ta nên đưa con đi kiểm tra thị lực và tầm soát mắt. Điều này có thể được thực hiện tại bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu hoặc bác sĩ đo thị lực và nếu thấy cần thiết, có thể giới thiệu thêm đến bác sĩ nhãn khoa.

Cẩn thận với nhược thị

Lạm dụng thiết bị di động, nhiều trẻ em rơi vào tình trạng nguy hiểm này! Ba mẹ cần sát sao để ý nếu không muốn những hệ lụy đáng tiếc - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cận thị trung bình đến cao cũng có thể gây ra một tình trạng còn được gọi là nhược thị. Điều này làm suy giảm thị lực của trẻ ngay cả khi không có vấn đề gì về cấu trúc của mắt.

Nhược thị phát sinh trong thời thơ ấu khi một hoặc cả hai mắt gửi hình ảnh mờ đến não. Nếu não bộ không nhận được hình ảnh rõ ràng trong giai đoạn phát triển thị giác, nó sẽ học cách chỉ nhìn thấy mờ.

May mắn thay, bệnh nhược thị hoàn toàn có thể điều trị được nếu tình trạng bệnh được chẩn đoán sớm, tốt nhất là trước 6 tuổi.

Bác sĩ Tay cảnh báo: "Nếu tình trạng nhược thị được phát hiện muộn, thị lực của trẻ có thể không cải thiện ngay cả khi đã đeo kính, hoặc thậm chí có thể bị suy giảm vĩnh viễn".

Cách chống mỏi mắt khi sử dụng thiết bị di động

Là cha mẹ, cấm con bạn sử dụng thiết bị di động có thể không phải là cách tốt nhất hoặc thiết thực nhất. Suy cho cùng, con bạn sớm muộn gì cũng sẽ tiếp xúc với những thiết bị này.

Thay vào đó, bạn nên cân nhắc đặt giới hạn cho con mình khi sử dụng các thiết bị như vậy. Điều này có thể được thực hiện bằng cách:

  1. Khuyến khích con bạn tham gia các hoạt động ngoài trời     

  2. Kiểm duyệt việc sử dụng thiết bị di động đến khoảng 30 phút mỗi phiên

  3. Đảm bảo rằng con bạn có thời gian nghỉ ngơi cho mắt thường xuyên (30 đến 40 phút một lần). Cho trẻ nhìn ra ngoài cửa sổ những vật ở xa để thư giãn mắt

  4. Đảm bảo rằng các hoạt động nhìn gần được thực hiện ở khoảng cách vừa đủ (thiết bị được giữ cách xa ít nhất 30cm, màn hình máy tính nên được đặt cách xa ít nhất 50cm)

  5. Đảm bảo rằng có đủ ánh sáng để chiếu sáng căn phòng mà không gây chói mắt

  6. Đưa trẻ đi khám mắt hàng năm để phát hiện sớm các vấn đề về thị lực. Các thiết bị hỗ trợ thị giác hiệu chỉnh như kính, khi cần thiết có thể giúp mắt tập trung tốt hơn. 

Theo Healthxchange

Cảnh giác tử thần rình rập quanh giấc ngủ của bé mà bấy lâu nay bạn không để ý

Cảnh giác tử thần rình rập quanh giấc ngủ của bé mà bấy lâu nay bạn không để ý

Mối nguy hiểm đã được chứng minh về các tấm đệm lót cũi đã dẫn đến lệnh cấm vào năm 2022.

Xem thêm
Từ khóa:   cách giảm cận thị ở trẻ nguyên nhân gây cận thị ở trẻ trẻ bị cận thị

TIN MỚI NHẤT

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 2 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 10 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 36 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 5 giờ 10 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 6 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?