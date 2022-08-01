Thị lực của trẻ có thể xấu đi do nhìn chằm chằm liên tục, kéo dài vào màn hình điện thoại di động và máy tính.

Thị lực của trẻ có thể xấu đi do nhìn chằm chằm liên tục, kéo dài vào màn hình điện thoại di động và máy tính.

Tiến sĩ Tay cho biết: "Chơi với các thiết bị cầm tay ở gần nơi làm việc, điều này đã được chứng minh là có liên quan đến bệnh cận thị."

Bác sĩ Tay Su Ann, Chuyên gia tư vấn cho Khoa Mắt trẻ em và Bệnh lác ở người lớn tại Trung tâm Mắt Quốc gia Singapore (SNEC), đã chia sẻ thêm về những tác động tiêu cực mà các thiết bị này có thể gây ra đối với thị lực của trẻ nếu sử dụng quá mức.

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Trẻ bị cận thị càng sớm thì nguy cơ bị cận thị nặng trong cuộc sống sau này càng cao. Bác sĩ Tay cho biết thêm, "Bên cạnh cận thị, còn có những bệnh lý mắt ít phổ biến hơn có thể phát sinh sau một thời gian dài làm việc gần. Chúng bao gồm tật lác mắt hoặc thiếu khả năng điều chỉnh, trong đó khả năng của hai mắt bị lác hoặc tập trung tốt vào các vật thể ở gần bị suy giảm. Điều này có thể gây ra các triệu chứng như mỏi mắt và đôi khi là đau nhức mắt."

Do đó, cha mẹ nên lưu ý các triệu chứng và hành vi ở con như:

Thường xuyên dụi mắt Nháy mắt quá mức Ngứa ở mí mắt Nghiêng đầu hoặc nheo mắt khi đọc hoặc xem TV Nhức đầu do mỏi mắt Than phiền về mỏi mắt hoặc nhìn kém

Ảnh minh họa: Internet

Nếu một đứa trẻ có bất kỳ triệu chứng hoặc phàn nàn nào trong số này, chúng ta nên đưa con đi kiểm tra thị lực và tầm soát mắt. Điều này có thể được thực hiện tại bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu hoặc bác sĩ đo thị lực và nếu thấy cần thiết, có thể giới thiệu thêm đến bác sĩ nhãn khoa.

Cẩn thận với nhược thị

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Cận thị trung bình đến cao cũng có thể gây ra một tình trạng còn được gọi là nhược thị. Điều này làm suy giảm thị lực của trẻ ngay cả khi không có vấn đề gì về cấu trúc của mắt.

Nhược thị phát sinh trong thời thơ ấu khi một hoặc cả hai mắt gửi hình ảnh mờ đến não. Nếu não bộ không nhận được hình ảnh rõ ràng trong giai đoạn phát triển thị giác, nó sẽ học cách chỉ nhìn thấy mờ.

May mắn thay, bệnh nhược thị hoàn toàn có thể điều trị được nếu tình trạng bệnh được chẩn đoán sớm, tốt nhất là trước 6 tuổi.

Bác sĩ Tay cảnh báo: "Nếu tình trạng nhược thị được phát hiện muộn, thị lực của trẻ có thể không cải thiện ngay cả khi đã đeo kính, hoặc thậm chí có thể bị suy giảm vĩnh viễn".

Cách chống mỏi mắt khi sử dụng thiết bị di động

Là cha mẹ, cấm con bạn sử dụng thiết bị di động có thể không phải là cách tốt nhất hoặc thiết thực nhất. Suy cho cùng, con bạn sớm muộn gì cũng sẽ tiếp xúc với những thiết bị này.

Thay vào đó, bạn nên cân nhắc đặt giới hạn cho con mình khi sử dụng các thiết bị như vậy. Điều này có thể được thực hiện bằng cách:

Khuyến khích con bạn tham gia các hoạt động ngoài trời Kiểm duyệt việc sử dụng thiết bị di động đến khoảng 30 phút mỗi phiên Đảm bảo rằng con bạn có thời gian nghỉ ngơi cho mắt thường xuyên (30 đến 40 phút một lần). Cho trẻ nhìn ra ngoài cửa sổ những vật ở xa để thư giãn mắt Đảm bảo rằng các hoạt động nhìn gần được thực hiện ở khoảng cách vừa đủ (thiết bị được giữ cách xa ít nhất 30cm, màn hình máy tính nên được đặt cách xa ít nhất 50cm) Đảm bảo rằng có đủ ánh sáng để chiếu sáng căn phòng mà không gây chói mắt Đưa trẻ đi khám mắt hàng năm để phát hiện sớm các vấn đề về thị lực. Các thiết bị hỗ trợ thị giác hiệu chỉnh như kính, khi cần thiết có thể giúp mắt tập trung tốt hơn.

Theo Healthxchange