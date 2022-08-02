Ngứa dữ dội khi mang thai: Vấn đề về da mà nhiều mẹ bầu gặp phải

Tiến sĩ Mark Koh, Trưởng phòng Tư vấn và Dịch vụ Da liễu, Bệnh viện Phụ nữ & Trẻ em KK (KKH), thành viên của nhóm SingHealth từ Singapore sẽ thảo luận về ba loại tình trạng da liên quan đến thai kỳ cùng bạn.

Trong thời kỳ mang thai có những điều nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng và có thể gây ra các biến chứng khác cho bạn hoặc em bé của bạn sau khi mang thai.

Chửa ngoài tử cung

Chửa ngoài dạ con (AEP) là một thuật ngữ hiện nay được dùng để chỉ các tình trạng bao gồm bệnh chàm khi mang thai, ngứa khi mang thai và viêm nang lông ngứa khi mang thai.

AEP không liên quan đến bất kỳ kết quả bất lợi nào cho thai nhi.

Chửa ngoài tử cung sẽ như thế nào?

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Bệnh nhân bị viêm da cơ địa khi mang thai bị nổi mẩn ngứa, có vảy, hơi đỏ (ban đỏ), thường gặp nhất là ở tay chân và thân mình. Trong một số trường hợp, ngứa dữ dội và gãi có thể dẫn đến hình thành các vùng da dày lên.

Ai có nguy cơ cao nhất khi mang thai ngoài tử cung?

Bệnh nhân thường có tiền sử cá nhân hoặc gia đình mắc các bệnh dị ứng khác, ví dụ như viêm da dị ứng, viêm mũi dị ứng hoặc hen suyễn. AEP đã được ước tính xảy ra ở 5% bệnh nhân mang thai. AEP có xu hướng xảy ra sớm hơn trong thai kỳ so với Viêm da đa hình thái (PEP), với nhiều bệnh nhân xuất hiện trong tam cá nguyệt thứ nhất và thứ hai.

Chửa ngoài tử cung điều trị như thế nào?

Điều trị AEP bao gồm sử dụng thuốc giữ ẩm tại chỗ, corticosteroid tại chỗ và thuốc kháng histamine uống. Trong trường hợp nghiêm trọng, một đợt steroid uống có thể được kê đơn cho bạn. Mặc dù tình trạng thường cải thiện hoặc biến mất sau khi sinh, tuy nhiên một số bệnh nhân có thể phát triển thành bệnh chàm mãn tính.

Ứ mật trong gan của thai kỳ

Ảnh minh họa: Internet

Tình trạng ứ mật trong gan của thai kỳ là không phổ biến. Tình trạng này được cho là do sự kết hợp của các yếu tố di truyền, ảnh hưởng của môi trường và sự thay đổi nội tiết tố xảy ra trong thai kỳ.

Hầu hết bệnh nhân bị ứ mật trong gan khi mang thai đều có kết quả bất thường về các xét nghiệm chức năng gan, đặc biệt là nồng độ bilirubin cao. Tình trạng này có liên quan chặt chẽ đến các biến chứng thai nhi bao gồm sinh non và suy thai. Đã có báo cáo về những trường hợp sẩy thai.

Ứ mật trong gan của thai kỳ sẽ như thế nào?

Bệnh nhân có biểu hiện ngứa dữ dội, thường ở quý 3 của thai kỳ. Cơn ngứa thường nặng hơn vào ban đêm. Tổn thương da duy nhất có thể nhìn thấy là nhiều vết xước do chính bệnh nhân tự gây ra.

Ai có nguy cơ mắc bệnh ứ mật trong gan khi mang thai nhất?

Một khuynh hướng di truyền gia đình đã được hiển thị trong nhiều nghiên cứu. Tình trạng này có xu hướng xuất hiện trở lại trong những lần mang thai tiếp theo.

Điều trị ứ mật trong gan của thai kỳ như thế nào?

Điều trị ứ mật trong gan của thai kỳ nhằm mục đích làm giảm nồng độ axit mật ở người mẹ sắp sinh. Điều trị đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ biến chứng thai nhi.

Một số bác sĩ sẽ khuyên bạn nên chuyển dạ ở tuần thứ 37, đặc biệt nếu máu vẫn hoạt động bất thường mặc dù đã được điều trị. Cả ngứa và kết quả ra máu bất thường sẽ tự biến mất sau khi sinh.

Theo Healthxchange